イージーフィックス用マイクロファイバークロス2枚入り Y

ケルヒャー スチームクリーナーのイージーフィックス フロアノズル用のクロス2枚入りです。面ファスナーでワンタッチで交換可能。 マイクロファイバー製で、汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高く、汚れをしっかり絡め取ることができます。

クロスの面ファスナーにフロアノズルを押し当てるだけで、ワンタッチ装着。
取り外しもクロスについているタグを引っ張るだけ、汚れたクロスに触らずに済みます。
クロスはループ状のマイクロファイバー製で、汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高く、汚れをしっかり絡め取ることができます。

製品特長
プレミアムマイクロファイバー
  • ループ状のマイクロファイバーにより、しっかり汚れを絡め取ります。
  • 洗濯機で洗い、繰り返し使用できます。柔軟剤は使用しないでください。
便利な面ファスナー採用
  • ワンタッチで簡単にフロアノズルに装着可能。
  • 清掃時にクロスがよれたりずれたりしません。
手を汚さないタグ付きの床掃除用クロス
  • タグを引っ張るだけで、手を汚さずにクロスを交換できます。
フロアノズル全面をカバーするクロス
  • 部屋の隅や端など手の届きにくい場所を簡単に掃除できます。
製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 0.1
梱包重量 (kg) 0.1
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 275 x 115 x 10
用途・清掃場所
  • フローリング
  • タイルの壁に
  • 手の届きにくい場所（隅、溝、隙間）