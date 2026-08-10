イージーフィックス用マイクロファイバークロス2枚入り Y
ケルヒャー スチームクリーナーのイージーフィックス フロアノズル用のクロス2枚入りです。面ファスナーでワンタッチで交換可能。 マイクロファイバー製で、汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高く、汚れをしっかり絡め取ることができます。
クロスの面ファスナーにフロアノズルを押し当てるだけで、ワンタッチ装着。
取り外しもクロスについているタグを引っ張るだけ、汚れたクロスに触らずに済みます。
クロスはループ状のマイクロファイバー製で、汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高く、汚れをしっかり絡め取ることができます。
製品特長
プレミアムマイクロファイバー
- ループ状のマイクロファイバーにより、しっかり汚れを絡め取ります。
- 洗濯機で洗い、繰り返し使用できます。柔軟剤は使用しないでください。
便利な面ファスナー採用
- ワンタッチで簡単にフロアノズルに装着可能。
- 清掃時にクロスがよれたりずれたりしません。
手を汚さないタグ付きの床掃除用クロス
- タグを引っ張るだけで、手を汚さずにクロスを交換できます。
フロアノズル全面をカバーするクロス
- 部屋の隅や端など手の届きにくい場所を簡単に掃除できます。
製品仕様
製品スペック
|色
|白
|重量 (kg)
|0.1
|梱包重量 (kg)
|0.1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|275 x 115 x 10
用途・清掃場所
- フローリング
- タイルの壁に
- 手の届きにくい場所（隅、溝、隙間）