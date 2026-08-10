クロスの面ファスナーにフロアノズルを押し当てるだけで、ワンタッチ装着。

取り外しもクロスについているタグを引っ張るだけ、汚れたクロスに触らずに済みます。

クロスはループ状のマイクロファイバー製で、汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高く、汚れをしっかり絡め取ることができます。