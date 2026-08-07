イージーフィックス用カーペットグライダー
イージーフィックス フロアノズル専用のカーペット掃除用アクセサリーです。フロアノズルにセットするだけで、クロスがヨレたり引っ掛かったりすることなく、スチームクリーナーでカーペットのお掃除ができます。なかなか洗えないカーペットをリフレッシュします。フロアノズルへの取り付けも簡単です。
イージーフィックス フロアノズル専用のカーペット掃除用アクセサリーです。フロアノズルにセットするだけで、クロスがヨレたり引っ掛かったりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます。スチームの温度がしっかりと伝わるので、カーペットの毛足をふんわりと元に戻します。
製品特長
イージフィックス フロアノズル専用
- スチームで簡単にカーペットをリフレッシュできます。
- なかなか洗えないカーペットをラクに掃除できます。
取り付けはイージーフィックス フロアノズルをスライドするだけ
- 取り付けはイージーフィックス フロアノズルをスライドするだけ、とても簡単です。
- カーペットもフローリングも、スチームクリーナーで手軽にお掃除できるようになりました。
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.1
|梱包重量 (kg)
|0.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|285 x 178 x 46
用途・清掃場所
- カーペットフロア