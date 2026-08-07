イージーフィックス用カーペットグライダー

イージーフィックス フロアノズル専用のカーペット掃除用アクセサリーです。フロアノズルにセットするだけで、クロスがヨレたり引っ掛かったりすることなく、スチームクリーナーでカーペットのお掃除ができます。なかなか洗えないカーペットをリフレッシュします。フロアノズルへの取り付けも簡単です。