イージーフィックス用カーペットグライダー

イージーフィックス フロアノズル専用のカーペット掃除用アクセサリーです。フロアノズルにセットするだけで、クロスがヨレたり引っ掛かったりすることなく、スチームクリーナーでカーペットのお掃除ができます。なかなか洗えないカーペットをリフレッシュします。フロアノズルへの取り付けも簡単です。

イージーフィックス フロアノズル専用のカーペット掃除用アクセサリーです。フロアノズルにセットするだけで、クロスがヨレたり引っ掛かったりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます。スチームの温度がしっかりと伝わるので、カーペットの毛足をふんわりと元に戻します。

製品特長
イージフィックス フロアノズル専用
  • スチームで簡単にカーペットをリフレッシュできます。
  • なかなか洗えないカーペットをラクに掃除できます。
取り付けはイージーフィックス フロアノズルをスライドするだけ
  • 取り付けはイージーフィックス フロアノズルをスライドするだけ、とても簡単です。
  • カーペットもフローリングも、スチームクリーナーで手軽にお掃除できるようになりました。
製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 0.1
梱包重量 (kg) 0.2
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 285 x 178 x 46
用途・清掃場所
  • カーペットフロア