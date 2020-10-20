バキュームクリーナーオプションアクセサリー 一覧
もっと便利になるオプションアクセサリー！
ケルヒャーのバキュームクリーナーは、オプションアクセサリーも豊富にご用意しています。様々な用途に合わせてお使いいただければ、さらに便利にそして簡単にお掃除できます！
ケルヒャーのバキュームクリーナーはオプションアクセサリーも充実！
用途に合わせてアクセサリーを選べば、もっと使い方が広がります。
【乾湿両用バキュームクリーナー用アクセサリー】
ハウスホールドキット
注文番号 2.863-356.0
カーペットや硬い床のどちらでも使える乾式フロアノズルと、ソファや布張り家具などをやさしく掃除する布製品用ノズルがセットになったアクセサリーキット。
- 乾式フロアノズル
- 布製品用ノズル
- パーキングクリップ（本体に仮置きするためのクリップ）
乾湿切換え式フロアノズル
注文番号 2.863-000.0
乾いたゴミも濡れたゴミ・液体でも、このノズルひとつで吸引できます。乾いたゴミと濡れたゴミの掃除は、切換えスイッチで簡単に対応できます。ケルヒャーの全ての家庭用乾湿両用掃除機に使用できます。
カーインテリアクリーニングキット
注文番号 2.863-304.0
車の内部の清掃に最適なアクセサリーです。車のフロアマットや座席シート、ダッシュボードやトランクまで、このキットを使用すれば車内のあらゆる場所のお掃除が完璧です。
- 延長用サクションホース1.5m
- すきまノズル35cm
- オートノズル34cm
- ブラシ（白）
- ブラシ（茶）
- 多目的マイクロファイバークロス
ブラシキット
注文番号 2.863-221.0
車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやゴミを吸い取ります。
ブラシ（白）：ブラシは硬めです。車内の足元やカーペット等の清掃に適しています。
ブラシ（茶）：ブラシは柔らかめです。エアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に適しています。
パイプ（1本）
注文番号 2.863-308.0
乾湿両用バキュームクリーナー用パイプ（1本）です。
楽な姿勢で清掃が行えます。延長、または交換用として。
【実寸】長さ 約500mm×直径 約37mm
※写真は2本接続しています。
＞ パイプ 製品ページはこちら
すきまノズル 350mm
注文番号 2.863-306.0
長さ350㎜のすきまノズルです。車内清掃などの狭いすき間の掃除に便利です。
適合機種：家庭用乾湿両用バキュームクリーナー全機種。
※旧品番：2.863-223.0の後継品です。
カートリッジフィルター
注文番号 2.863-303.0
乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S用で、主に乾いたゴミの吸引に使う防塵性に優れたフィルターです。従来の筒形フィルター（6.414-552.0）を装着するすべての製品に取り付けることができます。。
紙パック（5枚組1セット）
乾いたゴミ、ホコリの吸引の場合は、紙パックの使用をお勧めいたします。
※紙パックを使用しない場合、フィルターが目詰まりしやすくなります。
水、湿ったゴミを吸引する場合は、紙パックを外します。
A 2701用
注文番号 6.904-263.0
WD 2用／MV 2用／WD 2.210用／A 2004用
注文番号 6.904-322.0
WD 3用／MV 3用／WD 3.310 M用／A 2254 Me用
注文番号 6.959-130.0
エコフィルター
注文番号 2.863-005.0
家庭用乾湿両用掃除機用のエコフィルターです。
フィルターは、簡単に交換ができるので手が汚れません。
フリースバッグ（4枚入り）
注文番号：2.863-314.0
乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S用の、吸引した乾いたゴミを回収するフィルターバッグです。三層構造でポリエステル起毛合成繊維素材です。集じん量が多く耐久性に優れているので、ごみを捨てる回数が少なく、コストパフォーマンスに優れています。
フリースバッグ WD 1 バッテリー用（4枚入り）
注文番号：2.863-325.0
乾湿両用バキュームクリーナー WD 1 バッテリー用の、吸引した乾いたゴミを回収するフィルターバッグです。三層構造でポリエステル起毛合成繊維素材です。集じん量が多く耐久性に優れているので、ごみを捨てる回数が少なく、コストパフォーマンスに優れています。
＞ フリースバッグ WD 1 バッテリー用（4枚入り）製品ページはこちら
合成繊維フィルターバッグ（4枚組）
注文番号 2.863-006.0
従来の紙パックよりも約2倍（当社比）の集塵量と清掃面積を誇ります。
しかも吸引力が低下しにくく、細かいダストを逃がさずキャッチし、丈夫で長持ちします。