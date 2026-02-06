ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー用アクセサリーです。

床用ノズル（清掃幅約255mm）、布製家具掃除用の小型ノズルがセットになっています。

フローリングや硬い床の掃除は、スイッチをハードフロアマーク（棒のようなイラスト）側に押してください。ブラシとゴムが突起し、ゴミや水分を効率よく集めて吸引します。

カーペットなどの掃除は、スイッチをカーペットマーク（ブラシのイラスト）側に押してください。ブラシとゴムが引っ込み、吸引力で毛足の中のゴミを吸い上げます。