ハウスホールドキット

ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー用アクセサリーです。床用ノズル（清掃幅約255mm）、布製家具掃除用の小型ノズルがセットになっています。

床用ノズル（清掃幅約255mm）、布製家具掃除用の小型ノズルがセットになっています。
フローリングや硬い床の掃除は、スイッチをハードフロアマーク（棒のようなイラスト）側に押してください。ブラシとゴムが突起し、ゴミや水分を効率よく集めて吸引します。
カーペットなどの掃除は、スイッチをカーペットマーク（ブラシのイラスト）側に押してください。ブラシとゴムが引っ込み、吸引力で毛足の中のゴミを吸い上げます。

製品特長
切り替え付きフロアノズル
  • フロアノズルに搭載のフットスイッチにで簡単に切り替えが可能。
  • 「カーペット」と「硬い床」のアイコンで設定選択。
パーキングクリップ付き（WDシリーズの掃除機でのみ使用可能）
  • 必要に応じてフロアノズルへの取り付けが可能。
  • 作業を中断時にノズルを簡単に仮置きできる設計。
布製品用ノズル（糸取りリフター 2つ付き）
  • ソファや布張り家具、布製品家具をやさしく丁寧に掃除するのに最適。
ケルヒャーの家庭用乾湿両用バキュームクリーナーおよびカーペットリンスクリーナーに対応したアクセサリーキットです
製品仕様

製品スペック

入数 (-part) 3
パイプ径 (mm) ID 35
重量 (kg) 0.4
梱包重量 (kg) 0.5
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 260 x 65 x 257
用途・清掃場所
  • カーペットフロア
  • 毛足の短いカーペット
  • フローリング
  • 室内家具
  • 布製家具