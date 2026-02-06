ハウスホールドキット
ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー用アクセサリーです。床用ノズル（清掃幅約255mm）、布製家具掃除用の小型ノズルがセットになっています。
フローリングや硬い床の掃除は、スイッチをハードフロアマーク（棒のようなイラスト）側に押してください。ブラシとゴムが突起し、ゴミや水分を効率よく集めて吸引します。
カーペットなどの掃除は、スイッチをカーペットマーク（ブラシのイラスト）側に押してください。ブラシとゴムが引っ込み、吸引力で毛足の中のゴミを吸い上げます。
製品特長
切り替え付きフロアノズル
- フロアノズルに搭載のフットスイッチにで簡単に切り替えが可能。
- 「カーペット」と「硬い床」のアイコンで設定選択。
パーキングクリップ付き（WDシリーズの掃除機でのみ使用可能）
- 必要に応じてフロアノズルへの取り付けが可能。
- 作業を中断時にノズルを簡単に仮置きできる設計。
布製品用ノズル（糸取りリフター 2つ付き）
- ソファや布張り家具、布製品家具をやさしく丁寧に掃除するのに最適。
ケルヒャーの家庭用乾湿両用バキュームクリーナーおよびカーペットリンスクリーナーに対応したアクセサリーキットです
製品仕様
製品スペック
|入数 (-part)
|3
|パイプ径 (mm)
|ID 35
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.4
|梱包重量 (kg)
|0.5
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|260 x 65 x 257
用途・清掃場所
- カーペットフロア
- 毛足の短いカーペット
- フローリング
- 室内家具
- 布製家具