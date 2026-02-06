＜低消費電力でハイパワー＞

消費電力1000Wで高いパフォーマンス、乾いたゴミも液体もラクラク吸引します。



＜ブロア機能付き、さまざまなシーンで活躍＞

ゴミの吸引だけでなくブロア（送風）機能も付いています。

落ち葉集め、車内ダッシュボードのホコリを吹き飛ばすなど、さまざまな用途にお使いいただけます。



＜コンパクトボディー＞

片手で楽に持ちあげられ、持ちながらの掃除もラクラク。手軽にいろいろな場所に持ち出せるので、様々なシーンで活躍します。



＜フリースバッグ＞

乾いたゴミを回収する三層構造でポリエステル起毛合成繊維素材のフリースバッグは、木屑はもちろん、石膏ボード、コンクリートの粉塵にも対応し、細かなゴミをしっかりキャッチします。

フリースバッグは集じん量が多く、耐久性にも優れているので、ごみを捨てる回数が少なく、コストパフォーマンスに優れています。



＜フロアノズル＞

クリップ式のフロアノズルです。

ブラシ（乾いたゴミを集める）とゴム（液体を集める）が付いています。 ブラシあるいはゴムでゴミを集めながら吸引します。



＜フラットな本体上部＝工具・小物置き場に＞

ハンドルが折り畳み式なので、マシン上部がフラットになります。

収納にも便利です。

凹凸が付いているので、作業中のドライバーやネジなどの小物置き場になります。 またノズルを固定するアクセサリーホルダーで、お掃除中断時にもノズルを本体に固定できるので、とても便利です。



＜4ｍ 電源コード＞

4mの電源コードなので、コンセントを差し替えずに広範囲の清掃が可能です。



＜スポンジフィルター＞

湿ったゴミ・液体の両方に対応するスポンジフィルターも標準装備。

より細かなゴミにも対応した別売のカートリッジフィルターにも対応、使用用途や状況に合わせてフィルターを変更できます。

※スポンジフィルター使用時は、必ずキャップを締めてください。