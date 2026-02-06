乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1

乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。
小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア（送風）機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。

＜低消費電力でハイパワー＞
消費電力1000Wで高いパフォーマンス、乾いたゴミも液体もラクラク吸引します。

＜ブロア機能付き、さまざまなシーンで活躍＞
ゴミの吸引だけでなくブロア（送風）機能も付いています。
落ち葉集め、車内ダッシュボードのホコリを吹き飛ばすなど、さまざまな用途にお使いいただけます。

＜コンパクトボディー＞
片手で楽に持ちあげられ、持ちながらの掃除もラクラク。手軽にいろいろな場所に持ち出せるので、様々なシーンで活躍します。

＜フリースバッグ＞
乾いたゴミを回収する三層構造でポリエステル起毛合成繊維素材のフリースバッグは、木屑はもちろん、石膏ボード、コンクリートの粉塵にも対応し、細かなゴミをしっかりキャッチします。
フリースバッグは集じん量が多く、耐久性にも優れているので、ごみを捨てる回数が少なく、コストパフォーマンスに優れています。

＜フロアノズル＞
クリップ式のフロアノズルです。
ブラシ（乾いたゴミを集める）とゴム（液体を集める）が付いています。 ブラシあるいはゴムでゴミを集めながら吸引します。

＜フラットな本体上部＝工具・小物置き場に＞
ハンドルが折り畳み式なので、マシン上部がフラットになります。
収納にも便利です。
凹凸が付いているので、作業中のドライバーやネジなどの小物置き場になります。　またノズルを固定するアクセサリーホルダーで、お掃除中断時にもノズルを本体に固定できるので、とても便利です。

＜4ｍ 電源コード＞
4mの電源コードなので、コンセントを差し替えずに広範囲の清掃が可能です。

＜スポンジフィルター＞
湿ったゴミ・液体の両方に対応するスポンジフィルターも標準装備。
より細かなゴミにも対応した別売のカートリッジフィルターにも対応、使用用途や状況に合わせてフィルターを変更できます。
※スポンジフィルター使用時は、必ずキャップを締めてください。

製品特長
乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1: コンパクト設計
コンパクト設計
いろいろなシーンで活躍します。 省スペースで収納できます。
乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1: ブロア機能付き
ブロア機能付き
車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。 **吸引が難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。
乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1: **合成繊維フィルターバッグ（フリースバッグ）
**合成繊維フィルターバッグ（フリースバッグ）
耐久性に優れた三層構造の合成繊維素材。 吸引力維持に貢献し、高い集じん力でコストパフォーマンスに優れています。
工具・小物置き場
  • 工具やネジ・釘などの小物部品を置くのに便利。
アクセサリーホルダー
  • 清掃中断時にノズル類の置き場になります。
本体、サクションホース、フロアノズルへの工夫
  • あらゆるゴミを吸引し、最高のクリーニング効果を発揮します。
  • 短時間で効率よく清掃できます。
カバーロック
  • 素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。
ハンドル
  • マシンの持ち運びに便利です。
製品仕様

製品スペック

消費電力 (W) 1000
吸引力 (W) 210
真空度 (mbar) max. 190
吸引風量 (l/s) max. 40
コンテナ容量 (l) 12
コンテナ材質 樹脂製
電源コード (m) 4
パイプ径 (mm) 35
電圧 (V) 100
周波数 (Hz) 50 / 60
騒音値 (dB(A)) 73
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 3.9
梱包重量 (kg) 5.5
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 349 x 328 x 378

付属品・同梱品

  • サクションホースの長さ: 1.8 m
  • サクションホースの種類: ハンドグリップ付き
  • サクションホースの材質: 樹脂製
  • サクションパイプの数: 2 個
  • サクションパイプの長さ: 0.5 m
  • サクションパイプの直径: 35 mm
  • サクションパイプの材質: 樹脂製
  • フロアノズル: クリップ式
  • スモールノズル
  • **合成繊維フィルターバッグ（フリースバッグ）: 1 個
  • スポンジフィルター（キャップ付き）: 1 個

製品機能

  • スイッチ
  • ブロア機能
  • 清掃中断時のノズル置き場
  • 本体上部のアクセサリーホルダー
  • アクセサリーホルダー
  • 折り畳み式ハンドル
  • アクセサリーを本体に収納可
乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1
用途・清掃場所
  • テラス
  • 車庫
  • 地下室
  • 玄関周り
  • 納屋
アクセサリー

