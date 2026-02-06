乾湿両用バキュームクリーナー WD 1 バッテリーセット
乾いたゴミやホコリだけでなく、濡れたゴミも吸い取れる、コードレスタイプの乾湿両用の掃除機です。軽量ハイパワーでゴミをしっかり吸い取り、多目的にいろいろな場所で使えます。ブロア（送風）機能付きなので、細かいホコリや落ち葉などを一気に吹き飛ばすこともできます。バッテリーパワー付属。
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。
付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。
筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。
アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。
ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。
バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。
製品特長
バッテリーパワー18V持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー：使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能。
コンパクト＆軽量持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。
乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除エコフィルターは乾湿のゴミでフィルター交換が不要です。
車内清掃用アクセサリー
- 車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。
- 短時間で効率よく清掃できます。
ブロア機能付き
- 車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。
- **吸引が難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。
便利なサクションホース収納
- 本体両側のバンドでサクションホースを留めることができます。
便利なアクセサリー収納
- アクセサリーも取り出しやすいコンパクト収納です。
カバーロック
- 素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。
ハンドル
- 取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。
製品仕様
製品スペック
|バッテリー パワー デバイス
|バッテリープラットフォーム
|18 Vバッテリープラットフォーム
|消費電力 (W)
|250
|吸引力 (W)
|60
|真空度 (mbar)
|max. 85
|吸引風量 (l/s)
|max. 22
|コンテナ容量 (l)
|7
|コンテナ材質
|樹脂製
|パイプ径 (mm)
|35
|バッテリータイプ
|脱着式リチウムイオンバッテリー
|電圧 (V)
|18
|容量 (Ah)
|2.5
|使用時間（一回の充電） (min)
|approx. 10 （2.5 Ah）
|充電時間（標準充電アダプター） (min)
|300
|充電時電流 (A)
|0.5
|充電器用電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|騒音値 (dB(A))
|64
|色
|黄
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|3.1
|梱包重量 (kg)
|5.9
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|386 x 279 x 312
付属品・同梱品
- バリアント: バッテリーと充電器を含む
- バッテリー: バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah （1個）
- 充電器: 18 V 専用充電アダプター
- サクションホースの長さ: 1.2 m
- サクションホースの材質: 樹脂製
- スモールノズル
- ハンドノズル
- 筒型フィルター: 1 個
- 紙パック: 1 個, 2層構造
製品機能
- ブロア機能
- アクセサリーを本体に収納可
動画
用途・清掃場所
- キャンピングカー
- 家と庭の周辺
- 物置小屋
- ワークショップ
- 納屋