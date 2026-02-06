コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。

付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。

筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。

アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。

ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。

バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。