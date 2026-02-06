乾湿両用バキュームクリーナー WD 1 バッテリーセット

乾いたゴミやホコリだけでなく、濡れたゴミも吸い取れる、コードレスタイプの乾湿両用の掃除機です。軽量ハイパワーでゴミをしっかり吸い取り、多目的にいろいろな場所で使えます。ブロア（送風）機能付きなので、細かいホコリや落ち葉などを一気に吹き飛ばすこともできます。バッテリーパワー付属。

コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。
付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。
筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。
アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。
ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。
バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。

製品特長
バッテリー乾湿両用掃除機 WD 1 バッテリーセット: バッテリーパワー18V
バッテリーパワー18V
持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー：使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能。
バッテリー乾湿両用掃除機 WD 1 バッテリーセット: コンパクト＆軽量
コンパクト＆軽量
持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。
バッテリー乾湿両用掃除機 WD 1 バッテリーセット: 乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除
乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除
エコフィルターは乾湿のゴミでフィルター交換が不要です。
車内清掃用アクセサリー
  • 車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。
  • 短時間で効率よく清掃できます。
ブロア機能付き
  • 車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。
  • **吸引が難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。
便利なサクションホース収納
  • 本体両側のバンドでサクションホースを留めることができます。
便利なアクセサリー収納
  • アクセサリーも取り出しやすいコンパクト収納です。
カバーロック
  • 素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。
ハンドル
  • 取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。
製品仕様

製品スペック

バッテリー パワー デバイス
バッテリープラットフォーム 18 Vバッテリープラットフォーム
消費電力 (W) 250
吸引力 (W) 60
真空度 (mbar) max. 85
吸引風量 (l/s) max. 22
コンテナ容量 (l) 7
コンテナ材質 樹脂製
パイプ径 (mm) 35
バッテリータイプ 脱着式リチウムイオンバッテリー
電圧 (V) 18
容量 (Ah) 2.5
使用時間（一回の充電） (min) approx. 10 （2.5 Ah）
充電時間（標準充電アダプター） (min) 300
充電時電流 (A) 0.5
充電器用電源 (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
騒音値 (dB(A)) 64
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 3.1
梱包重量 (kg) 5.9
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 386 x 279 x 312

付属品・同梱品

  • バリアント: バッテリーと充電器を含む
  • バッテリー: バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah （1個）
  • 充電器: 18 V 専用充電アダプター
  • サクションホースの長さ: 1.2 m
  • サクションホースの材質: 樹脂製
  • スモールノズル
  • ハンドノズル
  • 筒型フィルター: 1 個
  • 紙パック: 1 個, 2層構造

製品機能

  • ブロア機能
  • アクセサリーを本体に収納可
用途・清掃場所
  • キャンピングカー
  • 家と庭の周辺
  • 物置小屋
  • ワークショップ
  • 納屋
