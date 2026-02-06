＜低消費電力でハイパワー＞

消費電力1000Wで高いパフォーマンス、乾いたゴミも液体もラクラク吸引します。

吸込仕事率は10％（WD 5との比較）アップしました。



＜ブロア機能付き、さまざまなシーンで活躍＞

ゴミの吸引だけでなくブロア（送風）機能も付いています。

落ち葉集め、車内ダッシュボードのホコリを吹き飛ばすなど、さまざまな用途にお使いいただけます。



＜コンパクト収納＞

サクションホース、パイプ、フロアノズル、電源コードを全て本体に収納できます。

お掃除中断時にもノズルを本体に引っかけておけるので、とても便利です。

＜合成繊維フィルターバッグ＞

乾いたゴミの回収方法は、三層構造でポリエステル起毛合成繊維素材のフィルターバッグです。

集じん量が多く耐久性に優れているので、ごみを捨てる回数が少なく、コストパフォーマンスに優れています。



＜乾湿切替え式フロアノズル＞

ブラシ（乾いたゴミを集める）とゴム（液体を集める）を、スイッチで切り替えることがでるフロアブラシです。

ブラシあるいはゴムでゴミを集めながら吸引します。



＜フラットな本体上部＝工具・小物置き場に＞

ハンドルが折り畳み式なので、マシン上部がフラットになります。

収納にも便利です。

凹凸が付いているので、作業中のドライバーやネジなどの小物置き場になります。



＜電源コードが6m＞

他社メーカーはほとんどが2.5m～5m、コンセントを差し替える頻度が少なく、一度に広範囲の清掃が可能です。



＜エコフィルター（特許取得済み）＞

湿式でもフィルターが濡れない構造なので、乾いたゴミ、湿ったゴミ、液体でフィルター交換が不要です。

エコフィルターの枠を持てば、お手入れ時も直接フィルターに触らず、手を汚しません。



＜フィルタークリーニング機能＞

「フィルタークリーニングボタン」を押すだけで、フィルターの目詰まりを解消し、パワフルな吸引力を保つことができます。

エコフィルターを取り外すことなく、手を汚さず、非常に便利な機能です。