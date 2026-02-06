乾湿両用バキュームクリーナー WD 5 V
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。家庭用乾湿両用バキュームクリーナーの、最上位機種です。ハイパワーなので、あらゆるゴミをしっかり吸い取ります。またブロア（送風）機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。フィルターは乾湿で交換不要（エコフィルター）、手を汚さず簡単に目詰まりを解消するフィルタークリーニング機能搭載です。
＜低消費電力でハイパワー＞
消費電力1000Wで高いパフォーマンス、乾いたゴミも液体もラクラク吸引します。
吸込仕事率は10％（WD 5との比較）アップしました。
＜ブロア機能付き、さまざまなシーンで活躍＞
ゴミの吸引だけでなくブロア（送風）機能も付いています。
落ち葉集め、車内ダッシュボードのホコリを吹き飛ばすなど、さまざまな用途にお使いいただけます。
＜コンパクト収納＞
サクションホース、パイプ、フロアノズル、電源コードを全て本体に収納できます。
お掃除中断時にもノズルを本体に引っかけておけるので、とても便利です。
＜合成繊維フィルターバッグ＞
乾いたゴミの回収方法は、三層構造でポリエステル起毛合成繊維素材のフィルターバッグです。
集じん量が多く耐久性に優れているので、ごみを捨てる回数が少なく、コストパフォーマンスに優れています。
＜乾湿切替え式フロアノズル＞
ブラシ（乾いたゴミを集める）とゴム（液体を集める）を、スイッチで切り替えることがでるフロアブラシです。
ブラシあるいはゴムでゴミを集めながら吸引します。
＜フラットな本体上部＝工具・小物置き場に＞
ハンドルが折り畳み式なので、マシン上部がフラットになります。
収納にも便利です。
凹凸が付いているので、作業中のドライバーやネジなどの小物置き場になります。
＜電源コードが6m＞
他社メーカーはほとんどが2.5m～5m、コンセントを差し替える頻度が少なく、一度に広範囲の清掃が可能です。
＜エコフィルター（特許取得済み）＞
湿式でもフィルターが濡れない構造なので、乾いたゴミ、湿ったゴミ、液体でフィルター交換が不要です。
エコフィルターの枠を持てば、お手入れ時も直接フィルターに触らず、手を汚しません。
＜フィルタークリーニング機能＞
「フィルタークリーニングボタン」を押すだけで、フィルターの目詰まりを解消し、パワフルな吸引力を保つことができます。
エコフィルターを取り外すことなく、手を汚さず、非常に便利な機能です。
製品特長
**ケルヒャー独自のフィルタークリーニング機能ボタンを3回押すだけで、フィルターに付着したチリを落とします。 高い吸引力がすぐに回復します。
フィルターの取外しが簡単（特許取得済み）フィルターは片手で簡単に取り外しができるので、手を汚しません。 エコフィルターは乾湿のゴミでフィルター交換が不要です。
サクションホースを本体に収納可能サクションホースは本体のヘッド部分に引っ掛けることができるので、省スペースで収納ができます。 左右両方にホースホルダー（引っかけるところ）があるので、便利です。
**合成繊維フィルターバッグ（フリースバッグ）
- 耐久性に優れた三層構造の合成繊維素材。
- 吸引力維持に貢献し、高い集じん力でコストパフォーマンスに優れています。
ブロア機能付き
- 車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。
- **吸引が難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。
実用的なフロアノズルホーム
- パイプやフロアノズルを本体に引っ掛けることができます。
電源コードとアクセサリーを本体に収納可能
- コンパクトに、全てのアクセサリーを本体に収納することができます。
- 電源コードも本体に収納できます。
工具・小物置き場
- ドライバーなどの工具やネジなどの小物置き場。
ハンドグリップ（取り外し可能）
- ハンドグリップを外して、サクションホースに直接アクセサリーを取り付けることができます。
- 狭い場所の清掃にも便利です。
本体、サクションホース、フロアノズルへの工夫
- あらゆるゴミを吸引し、最高のクリーニング効果を発揮します。
- 短時間で効率よく清掃できます。
製品仕様
製品スペック
|消費電力 (W)
|1000
|吸引力 (W)
|230
|真空度 (mbar)
|max. 240
|吸引風量 (l/s)
|max. 65
|コンテナ容量 (l)
|25
|コンテナ材質
|樹脂製
|電源コード (m)
|6
|パイプ径 (mm)
|35
|電圧 (V)
|100
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|騒音値 (dB(A))
|71
|色
|黄
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|8.4
|梱包重量 (kg)
|11.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|418 x 382 x 653
付属品・同梱品
- サクションホースの長さ: 2.2 m
- サクションホースの種類: ハンドグリップ付き
- サクションホースの材質: 樹脂製
- 静電気防止機能付きハンドグリップ（取り外し可能）
- サクションパイプの数: 2 個
- サクションパイプの長さ: 0.5 m
- サクションパイプの直径: 35 mm
- サクションパイプの材質: 樹脂製
- フロアノズル: 切り替え式
- スモールノズル
- エコフィルター: 1 個
- **合成繊維フィルターバッグ（フリースバッグ）: 1 個
製品機能
- フィルタークリーニング機能
- スイッチ
- ブロア機能
- 清掃中断時のノズル置き場
- サクションホースを本体に収納可能
- アクセサリーホルダー
- 3 in 1 キャリーハンドル
- 電源コードフック
- フロアノズルホーム
- アクセサリーを本体に収納可
- 衝撃緩衝バンパー
動画
用途・清掃場所
- リフォーム
- 車庫
- ワークショップ
- テラス
- 地下室
- 納屋
- 玄関周り