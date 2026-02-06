乾湿両用バキュームクリーナー WD 5 V

乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。家庭用乾湿両用バキュームクリーナーの、最上位機種です。ハイパワーなので、あらゆるゴミをしっかり吸い取ります。またブロア（送風）機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。フィルターは乾湿で交換不要（エコフィルター）、手を汚さず簡単に目詰まりを解消するフィルタークリーニング機能搭載です。

＜低消費電力でハイパワー＞
消費電力1000Wで高いパフォーマンス、乾いたゴミも液体もラクラク吸引します。
吸込仕事率は10％（WD 5との比較）アップしました。

＜ブロア機能付き、さまざまなシーンで活躍＞
ゴミの吸引だけでなくブロア（送風）機能も付いています。
落ち葉集め、車内ダッシュボードのホコリを吹き飛ばすなど、さまざまな用途にお使いいただけます。

＜コンパクト収納＞
サクションホース、パイプ、フロアノズル、電源コードを全て本体に収納できます。
お掃除中断時にもノズルを本体に引っかけておけるので、とても便利です。
＜合成繊維フィルターバッグ＞
乾いたゴミの回収方法は、三層構造でポリエステル起毛合成繊維素材のフィルターバッグです。
集じん量が多く耐久性に優れているので、ごみを捨てる回数が少なく、コストパフォーマンスに優れています。

＜乾湿切替え式フロアノズル＞
ブラシ（乾いたゴミを集める）とゴム（液体を集める）を、スイッチで切り替えることがでるフロアブラシです。
ブラシあるいはゴムでゴミを集めながら吸引します。

＜フラットな本体上部＝工具・小物置き場に＞
ハンドルが折り畳み式なので、マシン上部がフラットになります。
収納にも便利です。
凹凸が付いているので、作業中のドライバーやネジなどの小物置き場になります。

＜電源コードが6m＞
他社メーカーはほとんどが2.5m～5m、コンセントを差し替える頻度が少なく、一度に広範囲の清掃が可能です。

＜エコフィルター（特許取得済み）＞
湿式でもフィルターが濡れない構造なので、乾いたゴミ、湿ったゴミ、液体でフィルター交換が不要です。
エコフィルターの枠を持てば、お手入れ時も直接フィルターに触らず、手を汚しません。

＜フィルタークリーニング機能＞
「フィルタークリーニングボタン」を押すだけで、フィルターの目詰まりを解消し、パワフルな吸引力を保つことができます。
エコフィルターを取り外すことなく、手を汚さず、非常に便利な機能です。

製品特長
乾湿両用バキュームクリーナー WD 5 V: **ケルヒャー独自のフィルタークリーニング機能
**ケルヒャー独自のフィルタークリーニング機能
ボタンを3回押すだけで、フィルターに付着したチリを落とします。 高い吸引力がすぐに回復します。
乾湿両用バキュームクリーナー WD 5 V: フィルターの取外しが簡単（特許取得済み）
フィルターの取外しが簡単（特許取得済み）
フィルターは片手で簡単に取り外しができるので、手を汚しません。 エコフィルターは乾湿のゴミでフィルター交換が不要です。
乾湿両用バキュームクリーナー WD 5 V: サクションホースを本体に収納可能
サクションホースを本体に収納可能
サクションホースは本体のヘッド部分に引っ掛けることができるので、省スペースで収納ができます。 左右両方にホースホルダー（引っかけるところ）があるので、便利です。
**合成繊維フィルターバッグ（フリースバッグ）
  • 耐久性に優れた三層構造の合成繊維素材。
  • 吸引力維持に貢献し、高い集じん力でコストパフォーマンスに優れています。
ブロア機能付き
  • 車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。
  • **吸引が難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。
実用的なフロアノズルホーム
  • パイプやフロアノズルを本体に引っ掛けることができます。
電源コードとアクセサリーを本体に収納可能
  • コンパクトに、全てのアクセサリーを本体に収納することができます。
  • 電源コードも本体に収納できます。
工具・小物置き場
  • ドライバーなどの工具やネジなどの小物置き場。
ハンドグリップ（取り外し可能）
  • ハンドグリップを外して、サクションホースに直接アクセサリーを取り付けることができます。
  • 狭い場所の清掃にも便利です。
本体、サクションホース、フロアノズルへの工夫
  • あらゆるゴミを吸引し、最高のクリーニング効果を発揮します。
  • 短時間で効率よく清掃できます。
製品仕様

製品スペック

消費電力 (W) 1000
吸引力 (W) 230
真空度 (mbar) max. 240
吸引風量 (l/s) max. 65
コンテナ容量 (l) 25
コンテナ材質 樹脂製
電源コード (m) 6
パイプ径 (mm) 35
電圧 (V) 100
周波数 (Hz) 50 / 60
騒音値 (dB(A)) 71
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 8.4
梱包重量 (kg) 11.6
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 418 x 382 x 653

付属品・同梱品

  • サクションホースの長さ: 2.2 m
  • サクションホースの種類: ハンドグリップ付き
  • サクションホースの材質: 樹脂製
  • 静電気防止機能付きハンドグリップ（取り外し可能）
  • サクションパイプの数: 2 個
  • サクションパイプの長さ: 0.5 m
  • サクションパイプの直径: 35 mm
  • サクションパイプの材質: 樹脂製
  • フロアノズル: 切り替え式
  • スモールノズル
  • エコフィルター: 1 個
  • **合成繊維フィルターバッグ（フリースバッグ）: 1 個

製品機能

  • フィルタークリーニング機能
  • スイッチ
  • ブロア機能
  • 清掃中断時のノズル置き場
  • サクションホースを本体に収納可能
  • アクセサリーホルダー
  • 3 in 1 キャリーハンドル
  • 電源コードフック
  • フロアノズルホーム
  • アクセサリーを本体に収納可
  • 衝撃緩衝バンパー
乾湿両用バキュームクリーナー WD 5 V
動画
用途・清掃場所
  • リフォーム
  • 車庫
  • ワークショップ
  • テラス
  • 地下室
  • 納屋
  • 玄関周り
アクセサリー

高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナースティッククリーナーハンディクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤