＜低消費電力でハイパワー＞

消費電力1000Wで高いパフォーマンス、乾いたゴミも液体もラクラク吸引します。



＜ブロア機能付き、さまざまなシーンで活躍＞

ゴミの吸引だけでなくブロア（送風）機能も付いています。

落ち葉集め、車内ダッシュボードのホコリを吹き飛ばすなど、さまざまな用途にお使いいただけます。



＜コンパクト収納＞

サクションホース、パイプ、フロアノズル、電源コードを全て本体に収納できます。

お掃除中断時にもノズルを本体に引っかけておけるので、とても便利です。



＜フリースバッグ＞

乾いたゴミの回収方法は、三層構造でポリエステル起毛合成繊維素材のフリースバッグです。

集じん量が多く耐久性に優れているので、ごみを捨てる回数が少なく、コストパフォーマンスに優れています。



＜フロアノズル＞

クリップ式のフロアノズルです。

ブラシ（乾いたゴミを集める）とゴム（液体を集める）が付いています。

ブラシあるいはゴムでゴミを集めながら吸引します。



＜フラットな本体上部＝工具・小物置き場に＞

ハンドルが折り畳み式なので、マシン上部がフラットになります。 収納にも便利です。

凹凸が付いているので、作業中のドライバーやネジなどの小物置き場になります。



＜ステンレス製ボディ＞

日本に導入しているケルヒャーバキュームクリーナーで、唯一のステンレス製ボディです。

耐久性が高く、汚れが付着しづらいのが特長です。



＜電源コードが6m＞

他社メーカーはほとんどが2.5m～5m、コンセントを差し替える頻度が少なく、一度に広範囲の清掃が可能です。



＜カートリッジフィルターとスポンジフィルター＞

カートリッジフィルターは主に乾いたゴミの吸引時に使います。

湿ったゴミ・液体にも使用できますが、次回乾いたゴミを吸引する時に乾燥していないと使えないので（カートリッジフィルターの蛇腹が乾燥に時間がかかります）、湿ったゴミ・液体にはスポンジフィルターへの交換を推奨します。

あるいは予備でカートリッジフィルターをご購入し、交互にお使いください。

スポンジフィルター使用時は必ずキャップを締めてください。