乾湿両用バキュームクリーナー WD 3 S
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。ハイパワーで、あらゆるゴミをしっかり吸い取ります。またブロア（送風）機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。日本のケルヒャーバキュームクリーナーで唯一のステンレス製ボディです。
＜低消費電力でハイパワー＞
消費電力1000Wで高いパフォーマンス、乾いたゴミも液体もラクラク吸引します。
＜ブロア機能付き、さまざまなシーンで活躍＞
ゴミの吸引だけでなくブロア（送風）機能も付いています。
落ち葉集め、車内ダッシュボードのホコリを吹き飛ばすなど、さまざまな用途にお使いいただけます。
＜コンパクト収納＞
サクションホース、パイプ、フロアノズル、電源コードを全て本体に収納できます。
お掃除中断時にもノズルを本体に引っかけておけるので、とても便利です。
＜フリースバッグ＞
乾いたゴミの回収方法は、三層構造でポリエステル起毛合成繊維素材のフリースバッグです。
集じん量が多く耐久性に優れているので、ごみを捨てる回数が少なく、コストパフォーマンスに優れています。
＜フロアノズル＞
クリップ式のフロアノズルです。
ブラシ（乾いたゴミを集める）とゴム（液体を集める）が付いています。
ブラシあるいはゴムでゴミを集めながら吸引します。
＜フラットな本体上部＝工具・小物置き場に＞
ハンドルが折り畳み式なので、マシン上部がフラットになります。 収納にも便利です。
凹凸が付いているので、作業中のドライバーやネジなどの小物置き場になります。
＜ステンレス製ボディ＞
日本に導入しているケルヒャーバキュームクリーナーで、唯一のステンレス製ボディです。
耐久性が高く、汚れが付着しづらいのが特長です。
＜電源コードが6m＞
他社メーカーはほとんどが2.5m～5m、コンセントを差し替える頻度が少なく、一度に広範囲の清掃が可能です。
＜カートリッジフィルターとスポンジフィルター＞
カートリッジフィルターは主に乾いたゴミの吸引時に使います。
湿ったゴミ・液体にも使用できますが、次回乾いたゴミを吸引する時に乾燥していないと使えないので（カートリッジフィルターの蛇腹が乾燥に時間がかかります）、湿ったゴミ・液体にはスポンジフィルターへの交換を推奨します。
あるいは予備でカートリッジフィルターをご購入し、交互にお使いください。
スポンジフィルター使用時は必ずキャップを締めてください。
製品特長
筒型フィルター乾湿フィルター交換不要。 本体への取り付け・取り外しが簡単です。
電源コードとアクセサリーを本体に収納可能コンパクトに、全てのアクセサリーを本体に収納することができます。 電源コードも本体に収納できます。
サクションホースを本体に収納可能サクションホースは本体のヘッド部分に引っ掛けることができるので、省スペースで収納ができます。 左右両方にホースホルダー（引っかけるところ）があるので、便利です。
工具・小物置き場
- ドライバーなどの工具やネジなどの小物置き場。
ブロア機能付き
- 車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。
- **吸引が難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。
**合成繊維フィルターバッグ（フリースバッグ）
- 耐久性に優れた三層構造の合成繊維素材。
- 吸引力維持に貢献し、高い集じん力でコストパフォーマンスに優れています。
アクセサリーホルダー
- 清掃中断時にノズル類の置き場になります。
本体、サクションホース、フロアノズルへの工夫
- あらゆるゴミを吸引し、最高のクリーニング効果を発揮します。
- 短時間で効率よく清掃できます。
カバーロック
- 素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。
ハンドル
- マシンの持ち運びに便利です。
製品仕様
製品スペック
|消費電力 (W)
|1000
|吸引力 (W)
|220
|真空度 (mbar)
|max. 200
|吸引風量 (l/s)
|max. 42
|コンテナ容量 (l)
|17
|コンテナ材質
|ステンレス製
|電源コード (m)
|6
|パイプ径 (mm)
|35
|電圧 (V)
|100
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|騒音値 (dB(A))
|73
|色
|黄
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|5.3
|梱包重量 (kg)
|7.4
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|353 x 328 x 493
付属品・同梱品
- サクションホースの長さ: 2 m
- サクションホースの種類: ハンドグリップ付き
- サクションホースの材質: 樹脂製
- ハンドグリップ（取り外し可能）
- サクションパイプの数: 2 個
- サクションパイプの長さ: 0.5 m
- サクションパイプの直径: 35 mm
- サクションパイプの材質: 樹脂製
- フロアノズル: クリップ式
- スモールノズル
- **合成繊維フィルターバッグ（フリースバッグ）: 1 個
- スポンジフィルター（キャップ付き）: 1 個
製品機能
- スイッチ
- ブロア機能
- 清掃中断時のノズル置き場
- サクションホースを本体に収納可能
- 本体上部のアクセサリーホルダー
- アクセサリーホルダー
- 折り畳み式ハンドル
- 電源コードフック
- フロアノズルホーム
- アクセサリーを本体に収納可
- 衝撃緩衝バンパー
動画
用途・清掃場所
- テラス
- 車庫
- ワークショップ
- 地下室
- 玄関周り
- 納屋