乾湿両用バキュームクリーナー WD 3 S

乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。ハイパワーで、あらゆるゴミをしっかり吸い取ります。またブロア（送風）機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。日本のケルヒャーバキュームクリーナーで唯一のステンレス製ボディです。

＜低消費電力でハイパワー＞
消費電力1000Wで高いパフォーマンス、乾いたゴミも液体もラクラク吸引します。

＜ブロア機能付き、さまざまなシーンで活躍＞
ゴミの吸引だけでなくブロア（送風）機能も付いています。
落ち葉集め、車内ダッシュボードのホコリを吹き飛ばすなど、さまざまな用途にお使いいただけます。

＜コンパクト収納＞
サクションホース、パイプ、フロアノズル、電源コードを全て本体に収納できます。
お掃除中断時にもノズルを本体に引っかけておけるので、とても便利です。

＜フリースバッグ＞
乾いたゴミの回収方法は、三層構造でポリエステル起毛合成繊維素材のフリースバッグです。
集じん量が多く耐久性に優れているので、ごみを捨てる回数が少なく、コストパフォーマンスに優れています。

＜フロアノズル＞
クリップ式のフロアノズルです。
ブラシ（乾いたゴミを集める）とゴム（液体を集める）が付いています。
ブラシあるいはゴムでゴミを集めながら吸引します。

＜フラットな本体上部＝工具・小物置き場に＞
ハンドルが折り畳み式なので、マシン上部がフラットになります。 収納にも便利です。
凹凸が付いているので、作業中のドライバーやネジなどの小物置き場になります。

＜ステンレス製ボディ＞
日本に導入しているケルヒャーバキュームクリーナーで、唯一のステンレス製ボディです。
耐久性が高く、汚れが付着しづらいのが特長です。

＜電源コードが6m＞
他社メーカーはほとんどが2.5m～5m、コンセントを差し替える頻度が少なく、一度に広範囲の清掃が可能です。

＜カートリッジフィルターとスポンジフィルター＞
カートリッジフィルターは主に乾いたゴミの吸引時に使います。
湿ったゴミ・液体にも使用できますが、次回乾いたゴミを吸引する時に乾燥していないと使えないので（カートリッジフィルターの蛇腹が乾燥に時間がかかります）、湿ったゴミ・液体にはスポンジフィルターへの交換を推奨します。
あるいは予備でカートリッジフィルターをご購入し、交互にお使いください。
スポンジフィルター使用時は必ずキャップを締めてください。

製品特長
乾湿両用バキュームクリーナー WD 3 S: 筒型フィルター
筒型フィルター
乾湿フィルター交換不要。 本体への取り付け・取り外しが簡単です。
乾湿両用バキュームクリーナー WD 3 S: 電源コードとアクセサリーを本体に収納可能
電源コードとアクセサリーを本体に収納可能
コンパクトに、全てのアクセサリーを本体に収納することができます。 電源コードも本体に収納できます。
乾湿両用バキュームクリーナー WD 3 S: サクションホースを本体に収納可能
サクションホースを本体に収納可能
サクションホースは本体のヘッド部分に引っ掛けることができるので、省スペースで収納ができます。 左右両方にホースホルダー（引っかけるところ）があるので、便利です。
工具・小物置き場
  • ドライバーなどの工具やネジなどの小物置き場。
ブロア機能付き
  • 車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。
  • **吸引が難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。
**合成繊維フィルターバッグ（フリースバッグ）
  • 耐久性に優れた三層構造の合成繊維素材。
  • 吸引力維持に貢献し、高い集じん力でコストパフォーマンスに優れています。
アクセサリーホルダー
  • 清掃中断時にノズル類の置き場になります。
本体、サクションホース、フロアノズルへの工夫
  • あらゆるゴミを吸引し、最高のクリーニング効果を発揮します。
  • 短時間で効率よく清掃できます。
カバーロック
  • 素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。
ハンドル
  • マシンの持ち運びに便利です。
製品仕様

製品スペック

消費電力 (W) 1000
吸引力 (W) 220
真空度 (mbar) max. 200
吸引風量 (l/s) max. 42
コンテナ容量 (l) 17
コンテナ材質 ステンレス製
電源コード (m) 6
パイプ径 (mm) 35
電圧 (V) 100
周波数 (Hz) 50 / 60
騒音値 (dB(A)) 73
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 5.3
梱包重量 (kg) 7.4
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 353 x 328 x 493

付属品・同梱品

  • サクションホースの長さ: 2 m
  • サクションホースの種類: ハンドグリップ付き
  • サクションホースの材質: 樹脂製
  • ハンドグリップ（取り外し可能）
  • サクションパイプの数: 2 個
  • サクションパイプの長さ: 0.5 m
  • サクションパイプの直径: 35 mm
  • サクションパイプの材質: 樹脂製
  • フロアノズル: クリップ式
  • スモールノズル
  • **合成繊維フィルターバッグ（フリースバッグ）: 1 個
  • スポンジフィルター（キャップ付き）: 1 個

製品機能

  • スイッチ
  • ブロア機能
  • 清掃中断時のノズル置き場
  • サクションホースを本体に収納可能
  • 本体上部のアクセサリーホルダー
  • アクセサリーホルダー
  • 折り畳み式ハンドル
  • 電源コードフック
  • フロアノズルホーム
  • アクセサリーを本体に収納可
  • 衝撃緩衝バンパー
乾湿両用バキュームクリーナー WD 3 S
動画
用途・清掃場所
  • テラス
  • 車庫
  • ワークショップ
  • 地下室
  • 玄関周り
  • 納屋
アクセサリー

