カーインテリアクリーニングキット
ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナーのオプションアクセサリー、車内清掃キットです。車のフロアマットや座席シート、ダッシュボードやトランクまで、このキットを使用すれば車内のあらゆる場所のお掃除が完璧です。
車の中は掃除するには狭いし、手が届かない隙間は多いし、とてもお掃除しづらいと思いませんか？そんなお悩みはこの「カーインテリアクリーニングキット」で解決です。
・延長用サクションホース1.5m → 狭い車内もこの延長ホースを使えばどこでもラクラク手が届きます。
・すきまノズル35cm → 座席シートの隙間や車内の隅、ドリンクホルダーのホコリに。
・オートノズル34cm → 座席シートやフロアシートの表面のホコリやゴミに。
・ブラシ（白） → 硬めのブラシです。フロアシートに入り込んだゴミや、トランクフロアーのホコリを掻き出しながら吸引します。
・ブラシ（茶） → 柔らかめのブラシです。ダッシュボードなどの内装、エアコンの吹き出し口を優しくタッチしながらしっかりホコリを吸引します。
・多目的マイクロファイバークロス → ウインドウ、ハンドル、ダッシュボードなど内装の拭き上げに。
製品特長
車内清掃に便利なアクセサリーセットです
清掃範囲が広がる1.5mの延長サクションホース
製品仕様
製品スペック
|入数 (-part)
|6
|素材
|ポリエステル80%、ポリアミド20%
|パイプ径 (mm)
|35
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.7
|梱包重量 (kg)
|0.9
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|560 x 230 x 130
用途・清掃場所
- 廊下
- 手の届きにくい場所（隅、溝、隙間）
- 車のサイドポケット
- 車のダッシュボード
- 車内小物入れ
- トランクルーム
- 座席シート
- フロントガラス