車の中は掃除するには狭いし、手が届かない隙間は多いし、とてもお掃除しづらいと思いませんか？そんなお悩みはこの「カーインテリアクリーニングキット」で解決です。



・延長用サクションホース1.5m → 狭い車内もこの延長ホースを使えばどこでもラクラク手が届きます。

・すきまノズル35cm → 座席シートの隙間や車内の隅、ドリンクホルダーのホコリに。

・オートノズル34cm → 座席シートやフロアシートの表面のホコリやゴミに。

・ブラシ（白） → 硬めのブラシです。フロアシートに入り込んだゴミや、トランクフロアーのホコリを掻き出しながら吸引します。

・ブラシ（茶） → 柔らかめのブラシです。ダッシュボードなどの内装、エアコンの吹き出し口を優しくタッチしながらしっかりホコリを吸引します。

・多目的マイクロファイバークロス → ウインドウ、ハンドル、ダッシュボードなど内装の拭き上げに。