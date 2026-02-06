カートリッジフィルター

乾湿両用バキュームクリーナー用（WD 5以外）で、主に乾いたゴミの吸引に使う防塵性に優れたフィルターです。従来の筒形フィルター（6.414-552.0）を装着するすべての製品に取り付けることができます。

カートリッジフィルターは主に乾いたゴミの吸引用ですが、湿ったゴミ・液体にも使用できます。ただし、次回乾いたゴミを吸引する時に乾燥していないと使えないので（カートリッジフィルターの蛇腹が乾燥に時間がかかります）、湿ったゴミ・液体にはスポンジフィルター（5.731-595.0+キャップ9.036-691.0）がおススメです。あるいは予備でカートリッジフィルターをご購入し、交互にお使いください。
装着はひねって取り付けるだけ、簡単に脱着できます。
筒形フィルター（6.414-552.0）の後継品です。これまで筒形フィルターを使っていたすべての製品に装着することができます。

製品特長
筒型フィルター
製品仕様

入数 (個) 1
重量 (kg) 0.3
梱包重量 (kg) 0.2
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 122 x 122 x 115