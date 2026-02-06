カートリッジフィルターは主に乾いたゴミの吸引用ですが、湿ったゴミ・液体にも使用できます。ただし、次回乾いたゴミを吸引する時に乾燥していないと使えないので（カートリッジフィルターの蛇腹が乾燥に時間がかかります）、湿ったゴミ・液体にはスポンジフィルター（5.731-595.0+キャップ9.036-691.0）がおススメです。あるいは予備でカートリッジフィルターをご購入し、交互にお使いください。

装着はひねって取り付けるだけ、簡単に脱着できます。

筒形フィルター（6.414-552.0）の後継品です。これまで筒形フィルターを使っていたすべての製品に装着することができます。