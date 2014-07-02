乾湿切換え式フロアノズル

乾いたゴミも濡れたゴミ・液体でも、このノズルひとつで吸引できます。乾いたゴミと濡れたゴミの掃除は、切換えスイッチで簡単に対応できます。ケルヒャーの全ての家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに使用できます。

製品特長
2つの統合されたブラシ、またはスクイジーによって、乾いたゴミも濡れたゴミでも最適な掃除ができます
ゴミのタイプに応じて切り替えることができる、実用的で便利なフットスイッチ
ローラーのおかげでフロアノズルの動きがとても滑らかなので、掃除が最小限の動作で済みます
保管時用のフロアノズル収納用フック
製品仕様

製品スペック

入数 (個) 1
パイプ径 (mm) 35
重量 (kg) 0.3
梱包重量 (kg) 0.5
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 260 x 70 x 124
用途・清掃場所
  • 家と庭の周辺
  • テラス
  • 小道
  • 玄関周り
  • 納屋
  • 地下室
  • 車庫
  • ワークショップ
  • リフォーム