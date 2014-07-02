乾湿切換え式フロアノズル

乾いたゴミも濡れたゴミ・液体でも、このノズルひとつで吸引できます。乾いたゴミと濡れたゴミの掃除は、切換えスイッチで簡単に対応できます。ケルヒャーの全ての家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに使用できます。