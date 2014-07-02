乾湿切換え式フロアノズル
乾いたゴミも濡れたゴミ・液体でも、このノズルひとつで吸引できます。乾いたゴミと濡れたゴミの掃除は、切換えスイッチで簡単に対応できます。ケルヒャーの全ての家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに使用できます。
製品特長
2つの統合されたブラシ、またはスクイジーによって、乾いたゴミも濡れたゴミでも最適な掃除ができます
ゴミのタイプに応じて切り替えることができる、実用的で便利なフットスイッチ
ローラーのおかげでフロアノズルの動きがとても滑らかなので、掃除が最小限の動作で済みます
保管時用のフロアノズル収納用フック
製品仕様
製品スペック
|入数 (個)
|1
|パイプ径 (mm)
|35
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.3
|梱包重量 (kg)
|0.5
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|260 x 70 x 124
用途・清掃場所
- 家と庭の周辺
- テラス
- 小道
- 玄関周り
- 納屋
- 地下室
- 車庫
- ワークショップ
- リフォーム