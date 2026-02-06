車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやゴミを吸い取ります。

ブラシ（白）：ブラシは硬めです。車内の足元やカーペット等の清掃に適しています。

ブラシ（茶）：ブラシは柔らかめです。エアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に適しています。

※製品仕様の「本体質量」は2つ合わせた重さです。「寸法」はブラシ（茶）のサイズです。