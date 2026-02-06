ブラシキット
車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやゴミを吸い取ります。
ブラシ（白）：ブラシは硬めです。車内の足元やカーペット等の清掃に適しています。
ブラシ（茶）：ブラシは柔らかめです。エアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に適しています。
※製品仕様の「本体質量」は2つ合わせた重さです。「寸法」はブラシ（茶）のサイズです。
製品特長
フットマットやカーペットには、硬めのブラシ（白）での掃除が便利です。
傷がつきやすい場所にはやわからめのブラシ（茶）での清掃が適しています。
すべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。
製品仕様
製品スペック
|入数 (-part)
|2
|パイプ径 (mm)
|35
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.1
|梱包重量 (kg)
|0.1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|120 x 70 x 41
用途・清掃場所
- トランクルーム
- 座席シート
- 車のダッシュボード
- 車内小物入れ
- 車のサイドポケット
- 室内家具
- 布製家具
- 繊細な表面に