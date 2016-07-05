ウォーターバキュームクリーナーオプションアクセサリー 一覧

窓用延長ポール

注文番号 2.633-144.0

脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。

窓用延長ポールは、窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用のセットで、0.6ｍ～1.5ｍまで長さの調節が可能です。

窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。



＞ 窓用延長ポール 製品ページはこちら