ウォーターバキュームクリーナーオプションアクセサリー 一覧

もっと便利になるオプションアクセサリー！

ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナーは、大変だった窓掃除を簡単きれいに仕上げることができます！様々な場所で使用いただけます。

ウォーターバキュームクリーナーオプションアクセサリー

ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナーのオプションアクセサリーで、より便利に簡単に！

【ウォーターバキュームクリーナーオプションアクセサリー】

ケルヒャー窓用バキュームクリーナー　洗浄剤　窓ガラス用洗浄剤

ウォーターバキュームクリーナー専用洗浄剤

注文番号　6.295-302.0

ケルヒャー ウォーターバキュームクリーナー用の窓ガラス洗浄剤です。 洗剤1本で約250mlの洗浄液ができます。 20ml×4本入り


ウォーターバキュームクリーナー専用洗浄剤 製品ページはこちら

ケルヒャー窓用バキュームクリーナー　アクセサリー　ワイプパッド2枚組（窓用）

ワイプパッド2枚組（窓用）

注文番号　2.633-130.0

窓やガラス面に散布した洗浄剤をワイプパッドで塗り拡げ、汚れを浮き立たせます。マイクロファイバー素材。ワイプパッドの裏全体が面ファスナーのタイプです。両端をゴムで差し込むタイプのスプレーボトル・延長パイプには使用できません。


ワイプパッド2枚組（窓用） 製品ページはこちら

ケルヒャー窓用バキュームクリーナー　アクセサリー 　交換用ゴムワイパー 280mm

ゴムワイパー（2本組） 280mm

注文番号　2.633-005.0

ウォータバキュームクリーナー（窓用バキュームクリーナー）WV 2 Black Edition、WV 50、WV 75のワイパーヘッドの交換用ゴムです。
約280mm、2本入り。


ゴムワイパー（2本組） 280mm 製品ページはこちら

ケルヒャー窓用バキュームクリーナー　アクセサリー 　交換用ゴムワイパー 170mm

ゴムワイパー（2本組） 170mm

注文番号：2.633-104.0

ウォータバキュームクリーナー（窓用バキュームクリーナー）WV 2 Black Edition、WV 75のワイパーヘッド（小）の交換用ゴムです。
約170mm、2本入り。

ゴムワイパー（2本組） 170mm 製品ページはこちら

 

 

ケルヒャー窓用バキュームクリーナー　アクセサリー 　ゴムワイパー（2本組） 250mm

ゴムワイパー（2本組） 250mm

注文番号　2.633-128.0

ウォータバキュームクリーナー（窓用バキュームクリーナー）WV 1のワイパーヘッド（小）の交換用ゴムです。
約250mm、2本入り。


ゴムワイパー 250mm 製品ページはこちら

【お掃除をより便利にするアクセサリー】

ケルヒャー窓用バキュームクリーナー　アクセサリー 　スプレーボトルセット

スプレーボトルセット

注文番号　2.633-129.0

ウォーターバキュームクリーナー（窓用バキュームクリーナー）用のスプレーボトルがセットになりました。
フラスコ型のデザインは重心が低く、倒れづらいのが利点。ワイプパッドは面ファスナーでワンタッチ交換。こびりついた汚れをこすり取るスクレーパー付き。


＞ スプレーボトルセット 製品ページはこちら

ケルヒャー窓用バキュームクリーナー　アクセサリー 　窓用延長ポール

窓用延長ポール

注文番号　2.633-144.0

脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。
窓用延長ポールは、窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用のセットで、0.6ｍ～1.5ｍまで長さの調節が可能です。
窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。


窓用延長ポール 製品ページはこちら

家庭用製品アクセサリー 一覧ページへ