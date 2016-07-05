ウォーターバキュームクリーナーオプションアクセサリー 一覧
もっと便利になるオプションアクセサリー！
ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナーは、大変だった窓掃除を簡単きれいに仕上げることができます！様々な場所で使用いただけます。
ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナーのオプションアクセサリーで、より便利に簡単に！
【ウォーターバキュームクリーナーオプションアクセサリー】
ウォーターバキュームクリーナー専用洗浄剤
注文番号 6.295-302.0
ケルヒャー ウォーターバキュームクリーナー用の窓ガラス洗浄剤です。 洗剤1本で約250mlの洗浄液ができます。 20ml×4本入り
ワイプパッド2枚組（窓用）
注文番号 2.633-130.0
窓やガラス面に散布した洗浄剤をワイプパッドで塗り拡げ、汚れを浮き立たせます。マイクロファイバー素材。ワイプパッドの裏全体が面ファスナーのタイプです。両端をゴムで差し込むタイプのスプレーボトル・延長パイプには使用できません。
ゴムワイパー（2本組） 280mm
注文番号 2.633-005.0
ウォータバキュームクリーナー（窓用バキュームクリーナー）WV 2 Black Edition、WV 50、WV 75のワイパーヘッドの交換用ゴムです。
約280mm、2本入り。
ゴムワイパー（2本組） 170mm
注文番号：2.633-104.0
ウォータバキュームクリーナー（窓用バキュームクリーナー）WV 2 Black Edition、WV 75のワイパーヘッド（小）の交換用ゴムです。
約170mm、2本入り。
ゴムワイパー（2本組） 250mm
注文番号 2.633-128.0
ウォータバキュームクリーナー（窓用バキュームクリーナー）WV 1のワイパーヘッド（小）の交換用ゴムです。
約250mm、2本入り。
【お掃除をより便利にするアクセサリー】
スプレーボトルセット
注文番号 2.633-129.0
ウォーターバキュームクリーナー（窓用バキュームクリーナー）用のスプレーボトルがセットになりました。
フラスコ型のデザインは重心が低く、倒れづらいのが利点。ワイプパッドは面ファスナーでワンタッチ交換。こびりついた汚れをこすり取るスクレーパー付き。
窓用延長ポール
注文番号 2.633-144.0
脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。
窓用延長ポールは、窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用のセットで、0.6ｍ～1.5ｍまで長さの調節が可能です。
窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。