窓用延長ポール
窓用延長ポールを使って、高い窓もきれいにお掃除できます。ポールは伸縮性で、最長1.5メートルまで伸ばせます。
脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。窓用延長ポールは、窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用のセットで、0.6ｍ～1.5ｍまで長さの調節が可能です。窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。
製品特長
手が届きにくい高い窓も掃除できます
長さを調節できます
すべてのケルヒャー窓用バキュームクリーナーに対応
製品仕様
製品スペック
|入数 (個)
|1
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.9
|梱包重量 (kg)
|1.1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|150 x 250 x 1170
動画
用途・清掃場所
- ガラスの温室
使用方法
1）2本のポールを差し込み、止まるところまでしっかりと右に回してねじり込んでください。
注意：ポールがしっかり固定されていないと、清掃中にウォーターバキュームクリーナーやワイプパッドが不安定になり大変危険です。
2）固定パーツとワイプパッドホルダーをポールに差し込みます。
3）ウォーターバキュームクリーナーをベルトで固定します。
4）ポールに取り付けたワイプパッドに洗浄剤を吹きかけます。
5）ポールを左に回してゆるめ、長さを調節します。長さを決めたら、ポールを右に回してしっかり固定します。
注意： ポールがしっかり固定されていないと、清掃中にウォーターバキュームクリーナーやワイプパッドが不安定になり大変危険です。
6）ワイプパッドで窓に洗浄剤を塗り拡げ、汚れを浮き上がらせます。
7）ウォーターバキュームクリーナーで汚れを吸引します。
＜角度調整＞
グレーの丸い「ロック解除ボタン」を押し込むとウォーターバキュームクリーナーの角度を変えられます。ロック解除ボタンを反対側に押し込むと角度が固定されます。