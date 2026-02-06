ウォーターバキュームクリーナー WV 2 BLACK EDITION
ウォーターバキュームクリーナーは、家中の「水」をサッと吸い取る*ことができるクリーナーです。WV 2 Black Editionは清掃幅がWV 1 Whiteより3cm長いので、面積の広い窓掃除や浴室の壁・床の水滴取りに最適です。
家中の「水」をサッと吸い取る！
フラットな面の「水」をパワフルに吸引します。
窓掃除はもちろん、鏡やガラス家具、洗車後の窓の拭き上げなど、季節を問わず毎日使えます。
結露やお風呂上がりの水滴を
スイスイ吸引
カビの予防に効果的
雑巾のように拭き跡を付けず、スクイジーのように床に水が溜まりません。
コードレスなので家の中でも外でも使えます。
テントやタープの夜露など、アウトドアでも大活躍。
清掃幅が選べるワイパーヘッド
長短2種類（280mm・170mm）のワイパーヘッドを使い分けることで、窓ガラスのような広い面も、ドアガラスや格子窓の狭い面もスイスイお掃除できます。
手が濡れない、汚れない
吸引した水も片手でサッと捨てられます。
汚い水に触れず、とても衛生的。
窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。
フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。
手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。
＜清掃幅を選べるワイパーヘッド＞
2周囲のワイパーヘッド、280mmと170mmが付属。場所に応じて清掃幅を選べるので、広い面積の掃除はより早く、掃除がしづらかった狭い出窓や食器棚などのドアガラスもしっかりと綺麗にします。
＜しっかり吸引＞
バキューム機能で水ダレや拭き跡を残さず、汚れをしっかり吸引します。
＜片手で水を捨てられる＞
汚水タンクのキャップを開けるだけで、簡単に吸引した水を捨てられます。
＜ワイプパッド付きスプレーボトル＞
洗浄剤を清掃面に吹きかけてワイプパッドで塗り広げ、汚れを浮き立たせます。
＜交換しやすいワイプパッド＞
面ファスナーでワンタッチ交換。タグが付いているので手を汚しません。マイクロファイバー製で、汚れをしっかり吸着します。
＜充電式＞
コードレスなので、場所を選ばず使用することができます。
*凹凸面は水が残ります。
※電源について：付属品の充電アダプターは100Vで使用可能です。
製品特長
タンクの水捨てが簡単タンクに吸引した汚れた水分は簡単に捨てられます。
交換可能のワイパーヘッド清掃面に合わせて2種類の幅のワイパーヘッドを選べます。
バッテリーランプ点滅パターンでバッテリーの充電状態や残量を確認できます。
軽量で静音
- 軽量で静音のWV 2で、窓そうじがより快適になります。
いろいろな場所で
- 窓だけでなく、浴室の水滴取りや鏡の掃除、結露取り、家具のガラス面の掃除などにもお使いいただけます。
窓そうじを3倍速く
- 窓そうじが3倍速くなります。
水ダレせず、拭き跡も残らない
- 力強い吸引力で、水ダレしません。
THE ORIGINAL
- ウォーターバキュームクリーナーは、ケルヒャーが開発したオリジナルの製品です。
手が汚れない
- 手を汚さず、簡単に汚水タンクの水を捨てることができます。
製品仕様
製品スペック
|清掃幅 (mm)
|280
|清掃幅（ワイパーヘッド小） (mm)
|170
|汚水タンク容量 (ml)
|100
|バッテリー稼働時間 (min)
|35
|バッテリー充電時間 (min)
|230
|1回の充電あたりの清掃能力 (m²)
|approx. 105
|電圧 (V)
|100 / 240
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|色
|黒
|本体質量 (kg)
|0.6
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|0.6
|梱包重量 (kg)
|1.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|120 x 280 x 320
付属品・同梱品
- マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル
- 洗浄剤: 20 ml
製品機能
- 交換可能なワイパーヘッド
用途・清掃場所
- 平らで凹凸のない表面に
- 鏡
- タイル
- ガラステーブル
- シャワー室/浴槽
- 格子窓