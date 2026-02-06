窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。

フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。



手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。



＜清掃幅を選べるワイパーヘッド＞

2周囲のワイパーヘッド、280mmと170mmが付属。場所に応じて清掃幅を選べるので、広い面積の掃除はより早く、掃除がしづらかった狭い出窓や食器棚などのドアガラスもしっかりと綺麗にします。



＜しっかり吸引＞

バキューム機能で水ダレや拭き跡を残さず、汚れをしっかり吸引します。



＜片手で水を捨てられる＞

汚水タンクのキャップを開けるだけで、簡単に吸引した水を捨てられます。



＜ワイプパッド付きスプレーボトル＞

洗浄剤を清掃面に吹きかけてワイプパッドで塗り広げ、汚れを浮き立たせます。



＜交換しやすいワイプパッド＞

面ファスナーでワンタッチ交換。タグが付いているので手を汚しません。マイクロファイバー製で、汚れをしっかり吸着します。



＜充電式＞

コードレスなので、場所を選ばず使用することができます。



*凹凸面は水が残ります。

※電源について：付属品の充電アダプターは100Vで使用可能です。