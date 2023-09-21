すぐに始めてすぐ終わる！窓の簡単掃除術

窓掃除って意外と道具が多い?!

これまでの窓掃除の道具

水を張ったバケツ 水拭き用タオルと空拭き用タオル 窓用洗剤 スクイジー

「窓を掃除しよう！」と思い立ったら、これだけの道具を準備しないと始められません。場合によってはメラミンスポンジ、屋外なら水で洗い流すためのホースなども必要になるかもしれません。

簡単な窓掃除に使う道具

ケルヒャー ウォーターバキュームクリーナーなら窓掃除に必要な道具がすべて揃っています！

ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナーは、窓掃除に必要な道具が一式揃っています。これなら準備が簡単で、汚れが気になったらすぐに掃除できそうですね！