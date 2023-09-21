すぐに始めてすぐ終わる！窓の簡単掃除術

窓掃除をしたいけど、準備して、掃除して、後片付けをして‥その工程を想像すると面倒に感じてしまいませんか？
実は、準備も後片付けもすぐにできて、掃除も簡単にできる方法があります！あっという間に窓をピカピカにできるお掃除術をご紹介します。

窓を掃除すると、こんなにいいことが！

窓がキレイだと部屋の中がパッと明るくなり、窓の外の風景が美しく感じられます。それだけでなく太陽の光をたくさん取り込めるので、室内照明にかかる電気代を節約することもできます。また風水では、ガラスなどの光るものを磨くと運気がアップするとも言われています。

窓に付着する汚れの種類

窓の室内側には、皮脂、カビ、ホコリ、油汚れ、さらに喫煙者がいる場合はタバコのヤニも付着します。屋外側は土、砂、花粉、水垢などが付着します。これらに雨があたると水分がたまり、カビや雑菌が繁殖する原因になってしまいます。

窓掃除の道具

窓掃除って意外と道具が多い?!
これまでの窓掃除の道具

水を張ったバケツ

水拭き用タオルと空拭き用タオル

窓用洗剤

スクイジー

「窓を掃除しよう！」と思い立ったら、これだけの道具を準備しないと始められません。場合によってはメラミンスポンジ、屋外なら水で洗い流すためのホースなども必要になるかもしれません。

簡単な窓掃除に使う道具
ケルヒャー ウォーターバキュームクリーナーなら窓掃除に必要な道具がすべて揃っています！

ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナーは、窓掃除に必要な道具が一式揃っています。これなら準備が簡単で、汚れが気になったらすぐに掃除できそうですね！

掃除の手順

ウォーターバキュームクリーナーを使った掃除の手順

ケルヒャー ウォーターバキュームクリーナーを使った掃除はとても簡単！たった2ステップで窓をピカピカにすることができます。

専用洗浄剤を窓に吹きかけ、ワイプパッドで広げる

スプレーボトルで専用洗浄剤を窓に吹きかけ、ワイプパッドで塗り広げて汚れを浮かせます。軽い力で汚れがすぐに浮いてきます。
軽い汚れの場合は洗浄剤を使わず、水を吹きかけるだけでもOKです。

水分と汚れを吸い取る

汚れを含んだ洗浄剤を本体で吸引します。バキューム機能によって、水滴を気持ちよいほどぐんぐん吸い取ります。拭き跡もなく、仕上がりはスッキリ！

外窓の汚れがひどい時は、高圧洗浄機との併用がおすすめ！

泥などのこびりついた汚れやサッシの角などを、高圧洗浄機で洗い流せば外窓の掃除がさらに簡単に！
窓に水滴が残っていると汚れが再付着しやすいので、ウォーターバキュームクリーナーで仕上げるのがおすすめです。

ウォーターバキュームクリーナーの特長

ケルヒャー ウォーターバキュームクリーナーの特長

ウォーターバキュームクリーナーを開発したケルヒャーだから、吸引力と毎日掃除したくなる使いやすさにこだわりました。

水ダレしない、拭き跡が残らない

バキューム機能で汚れや水滴を残さずしっかり吸引します。静音設計なので、いつでも気兼ねなく掃除ができます。

手を汚さずに水を捨てられる

吸引した水が入ったタンクを簡単に取り外して、手を汚さずに捨てることができます。

コードレスだからどこでも掃除可能

満充電時で約25分の連続使用が可能。
コードレスなので、室内でも屋外でも気軽にサッと掃除できます。

窓以外の使用場所

窓掃除以外にも用途が豊富！

ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナーは窓だけではなく、鏡や浴室の水滴取り、結露の吸い取りや洗車後の窓の拭き上げなど、家中の掃除・衛生維持に最適！
家の中や外、車、いろいろな場所で毎日活躍します。

浴室のカビ防止にも使える！

浴室に付着した水滴を放置しておくとカビや水垢の原因になります。ウォーターバキュームクリーナーは浴室の水滴取りにもおすすめです。

窓ガラス

車の窓

結露

ガラス家具

ペットの汚した窓

高い場所の掃除は「窓用延長ポール」が便利

高い窓など高所を掃除するときは、オプションアクセサリーの「窓用延長ポール」が便利です。脚立を用意することなく、高いところの掃除が楽にできます。0.6～1.5mの長さ調節ができます。

窓掃除に便利な
