ウォーターバキュームクリーナー WV 1 WHITE
ウォーターバキュームクリーナーは、家中の「水」をサッと吸い取る*ことができるクリーナーです。窓掃除だけでなく、浴室の水滴取り、結露、雨上がりのガーデンテーブル、テントやタープの夜露など、いろいろ使える便利なコードレスクリーナーです。
*平面で固い素材の場合。カーペットや布製品の水は吸い取ることができません。
床や足元、服が濡れない
水切りしながら吸引するので、床が濡れず、屋内でも使用できます。浴室床も使えて、お風呂上りも快適です。
手を汚さず快適にお掃除
雑巾だと手が汚れたり、洗って乾かす手間がありますが、ウォーターバキュームクリーナーは吸引した水分をタンクに溜めるので、床が濡れたり、手が汚れたりせず掃除ができます。
結露や
お風呂上がりの水滴取りにも
カーテンなどのカビの原因となる結露もひと拭きです。
その他、鏡やガラス家具、洗車後の窓の拭き上げ、調理台やダイニングテーブルなどの掃除に便利です。
窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。
フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。
これまでのように雑巾を洗ったり絞ったりすることなく、手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。
＜しっかり吸引＞
バキューム機能で水ダレや拭き跡を残さず、汚れをしっかり吸引します。
＜ワイプパッド付きスプレーボトル＞
洗浄剤を清掃面に吹きかけてワイプパッド（マイクロファイバー製カバー）で塗り広げ、汚れを浮き立たせます。
＜交換しやすいワイプパッド＞
面ファスナーでワンタッチ交換。タグが付いているので手を汚しません。
＜充電式＞
コードレスなので、場所を選ばず使用することができます。1回の充電でおよそ25分間の連続使用が可能です。
*凹凸面は水が残ります。
製品特長
軽量大変だった窓そうじや家具のガラス面の掃除を楽しく快適にします。
コンパクトで便利コンパクトでハンディな使いやすいモデルです。
バッテリーランプ点滅パターンでバッテリーの充電状態や残量を確認できます。
いろいろな場所で
- 窓だけでなく、浴室の水滴取りや鏡の掃除、結露取り、家具のガラス面の掃除などにもお使いいただけます。
窓そうじを3倍速く
- 窓そうじが3倍速くなります。
水ダレせず、拭き跡も残らない
- 力強い吸引力で、水ダレしません。
手が汚れない
- 手を汚さず、簡単に汚水タンクの水を捨てることができます。
THE ORIGINAL
- ウォーターバキュームクリーナーは、ケルヒャーが開発したオリジナルの製品です。
製品仕様
製品スペック
|清掃幅 (mm)
|250
|汚水タンク容量 (ml)
|100
|バッテリー稼働時間 (min)
|25
|バッテリー充電時間 (min)
|150
|バッテリータイプ
|リチウムイオンバッテリー
|1回の充電あたりの清掃能力 (m²)
|approx. 70
|電圧 (V)
|100 / 240
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|色
|白
|本体質量 (kg)
|0.5
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|0.5
|梱包重量 (kg)
|0.8
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|130 x 250 x 275
付属品・同梱品
- マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル
- 洗浄剤: 20 ml
動画
用途・清掃場所
- 平らで凹凸のない表面に
- 鏡
- タイル
- ガラステーブル
- タイルの壁に