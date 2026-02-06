窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。

フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。



これまでのように雑巾を洗ったり絞ったりすることなく、手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。



＜しっかり吸引＞

バキューム機能で水ダレや拭き跡を残さず、汚れをしっかり吸引します。



＜ワイプパッド付きスプレーボトル＞

洗浄剤を清掃面に吹きかけてワイプパッド（マイクロファイバー製カバー）で塗り広げ、汚れを浮き立たせます。



＜交換しやすいワイプパッド＞

面ファスナーでワンタッチ交換。タグが付いているので手を汚しません。



＜充電式＞

コードレスなので、場所を選ばず使用することができます。1回の充電でおよそ25分間の連続使用が可能です。



*凹凸面は水が残ります。