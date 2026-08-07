スプレーボトルセット

窓用バキュームクリーナー用の新しいデザインのスプレーボトルがセットになりました。フラスコ型のデザインは重心が低く、倒れづらいのが利点。ワイプパッドは面ファスナーでワンタッチ交換。こびりついた汚れをこすり取るスクレーパー付き。

スプレーボトルは、窓やガラス・鏡に洗浄剤を吹きかけてワイプパッド（マイクロファイバー製カバー）で塗り広げ、汚れを浮き立たせるアクセサリーです。
新しいデザイン、機能が広がるセット品で登場しました。

＜倒れにくいデザインのスプレーボトル＞
フラスコ型のデザインは重心が低く、倒れづらくなりました。

＜交換しやすいワイプパッド＞
面ファスナーでワンタッチ交換。タグをつまんで交換すると、手を汚しません。

＜清掃幅が選べるパッドホルダー＞
広い幅か狭い幅、清掃面に合わせてお選びいただけます。
狭い幅は、ワイプパッドを左右折り返し、裏側の面ファスナーに固定して使います。

＜スクレーパー＞
こびりついた汚れをこすり落とすスクレーパーが付属されています。

製品特長
清掃幅が選べるパッドホルダー
  • 清掃面に合わせて幅をチョイス。
ワイプパットの裏全体が面ファスナータイプ
  • 面ファスナーでワンタッチ交換。
リムーバー
  • こびりついた汚れをこすり取るスクレーパー。
製品仕様

製品スペック

入数 (個) 1
素材 ポリエステル 80%、ポリアミド 15%
重量 (kg) 0.2
梱包重量 (kg) 0.3
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 120 x 120 x 250
用途・清掃場所
  • 窓やガラス家具の表面
  • 平らで凹凸のない表面に
  • タイル
  • 頑固な汚れにも
アクセサリー