スプレーボトルセット
窓用バキュームクリーナー用の新しいデザインのスプレーボトルがセットになりました。フラスコ型のデザインは重心が低く、倒れづらいのが利点。ワイプパッドは面ファスナーでワンタッチ交換。こびりついた汚れをこすり取るスクレーパー付き。
スプレーボトルは、窓やガラス・鏡に洗浄剤を吹きかけてワイプパッド（マイクロファイバー製カバー）で塗り広げ、汚れを浮き立たせるアクセサリーです。
新しいデザイン、機能が広がるセット品で登場しました。
＜倒れにくいデザインのスプレーボトル＞
フラスコ型のデザインは重心が低く、倒れづらくなりました。
＜交換しやすいワイプパッド＞
面ファスナーでワンタッチ交換。タグをつまんで交換すると、手を汚しません。
＜清掃幅が選べるパッドホルダー＞
広い幅か狭い幅、清掃面に合わせてお選びいただけます。
狭い幅は、ワイプパッドを左右折り返し、裏側の面ファスナーに固定して使います。
＜スクレーパー＞
こびりついた汚れをこすり落とすスクレーパーが付属されています。
製品特長
清掃幅が選べるパッドホルダー
- 清掃面に合わせて幅をチョイス。
ワイプパットの裏全体が面ファスナータイプ
- 面ファスナーでワンタッチ交換。
リムーバー
- こびりついた汚れをこすり取るスクレーパー。
製品仕様
製品スペック
|入数 (個)
|1
|素材
|ポリエステル 80%、ポリアミド 15%
|色
|白
|重量 (kg)
|0.2
|梱包重量 (kg)
|0.3
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|120 x 120 x 250
用途・清掃場所
- 窓やガラス家具の表面
- 平らで凹凸のない表面に
- 鏡
- タイル
- 頑固な汚れにも