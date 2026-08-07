スプレーボトルは、窓やガラス・鏡に洗浄剤を吹きかけてワイプパッド（マイクロファイバー製カバー）で塗り広げ、汚れを浮き立たせるアクセサリーです。

新しいデザイン、機能が広がるセット品で登場しました。



＜倒れにくいデザインのスプレーボトル＞

フラスコ型のデザインは重心が低く、倒れづらくなりました。



＜交換しやすいワイプパッド＞

面ファスナーでワンタッチ交換。タグをつまんで交換すると、手を汚しません。



＜清掃幅が選べるパッドホルダー＞

広い幅か狭い幅、清掃面に合わせてお選びいただけます。

狭い幅は、ワイプパッドを左右折り返し、裏側の面ファスナーに固定して使います。



＜スクレーパー＞

こびりついた汚れをこすり落とすスクレーパーが付属されています。