フォームランスDUO1, 400 l/h - 600 l/h
フォーム ランスDUO1は、2リットルの洗剤タンクが装備されており、泡洗浄散布と高圧洗浄の直接切り替えが可能な機能を備えています。 吐出水量400～600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。
耐久性のあるニッケルコーティングを施した堅牢なベースボディを備えた革新的なフォームランスDUO１は、強力な洗剤を使用した高圧洗浄にも適しています。 流量400～600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適したフォームランスで、ユーザーは高圧洗浄と泡洗浄散布を直接切り替えることができます。これにより、ランスの取り換えやリンス時の事前内部洗浄などが不要となります。その為作業効率を向上させることが出来ます。さらに、ランスには 2 リットルの人間工学に基づいた頑丈な洗剤用の容器があり、首部分に追加の持ち手があります。注入も楽な、たっぷりとしたサイズの注入口が付いています。 フォームランスDUO１のスプレー角度は、柔軟に調整でき、洗剤の正確な投与量は3段階で必要に応じて切り替え出来ます。 統合された注入ホース先端は、洗剤投入量の意図しない調整を防ぐのに効果的です。
製品仕様
製品スペック
|吐出水量 (l/h)
|400 - 600
|ノズルサイズ (mm)
|38
|最大許容圧力 (bar)
|300
|適用量 (%)
|1 - 2 - 4
|タンク容量 (l)
|2
|温度 (°C)
|max. 60
|接続ねじ
|EASY!Lock 簡単接続
|梱包重量 (kg)
|1.5
動画
用途・清掃場所
- 自動車整備工場、その他工場、農業などで乗り物や機械の洗浄
- 建設（清掃用建設機械、足場、ケーシング、設備）
洗浄剤
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