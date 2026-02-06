HD 4/11 C Bp ブースターセット
ケルヒャー初めての、バッテリータイプの業務用コードレス高圧洗浄機、HD 4/11 C Bpです。コードレスの為、コンセントの無い場所でも使用することができます。また、100Vマシンの吐出圧力を超える11Mpaで洗浄力も高い製品です。
※バッテリー、充電器は別売りです。
当社のHD 4/11 C Bpは、2つの非常に強力な36 Vリチウムイオンバッテリー駆動のため、業務用レベルで機能するケルヒャー初のバッテリータイプの業務用コードレス高圧洗浄機です。
当社の36Vバッテリープラットフォームのバッテリーは、優れた洗浄性能を保つ長い動作時間をもち、同じ36Vでの他のバッテリーマシンと互換性があります。
HD 4/11 C Bpは、建設、農業、ビルメンテナンスなどの活動でよくある、外部電源が利用できないすべての場所に適しています。また、利点としては、移動性が高く、100Vマシンの吐出圧力を超える11Mpaで洗浄力も高いです。
また、真ちゅう製のシリンダーヘッド、自動圧力解放、EASY! Force高圧ガン、Easy! Lockクイックリリースカップリング、アクセサリの保管などの高機能かつ利便性も印象的です。エコ効率モードは、軽い汚れを洗浄するのに最適で、クリーニング性能を抑えて、稼働時間を長くします。
製品特長
36 V 高性能バッテリー
- 高い洗浄性能と長い実行時間
- さまざまな現場で互換性のあるバッテリー
- 時間節約の急速充電器
経済的で効率的なエコモード搭載
- エネルギーを節約し、バッテリーの使用時間を延長します
- 軽度の汚れに対して、洗浄時間を削減
耐久性
- 自動的に過圧力を逃す保護機能により、製品寿命を延ばします。
- 高品質の真ちゅう製シリンダーヘッド。
- 水中のゴミからポンプを守る、大きくて簡単にセットできるフィルター。
持ち運びもラクラク
- マシン前面のハンドルが、積み込みや移動を簡単にします。
- ボタンを押すことでハンドルを収納することができます。
- 本体を縦に置いても横にしても使用できます。
最高の柔軟性
- 外部電源に関係なく、独立した高圧洗浄
- 電源ケーブルの敷設が削除されるため、セットアップ時間が短縮されます。
- 外部水源用のサクションホースを使用して、完全に独立した作業も可能です。
製品仕様
製品スペック
|吐出水量 (l/h)
|320 - 400
|給水温度 (°C)
|60
|常用吐出圧力 (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|最大許容圧力 (bar/MPa)
|150 / 15
|モーター出力 (kW)
|1.6
|給水口
|3/4″
|色
|アンスラサイトグレー
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|24
|梱包重量 (kg)
|24
付属品・同梱品
- トリガーガン: EASY!Force
- 高圧ホースの長さ: 10 m
- スプレーランス: 840 mm
- サイクロンジェットノズル
製品機能
- 洗浄剤機能: 洗剤吸引機能
- 自動圧力解放バルブ
用途・清掃場所
- 独立したモバイル高圧洗浄用。 清掃員のために、造園または地方自治体で。
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。