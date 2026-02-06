当社のHD 4/11 C Bpは、2つの非常に強力な36 Vリチウムイオンバッテリー駆動のため、業務用レベルで機能するケルヒャー初のバッテリータイプの業務用コードレス高圧洗浄機です。

当社の36Vバッテリープラットフォームのバッテリーは、優れた洗浄性能を保つ長い動作時間をもち、同じ36Vでの他のバッテリーマシンと互換性があります。

HD 4/11 C Bpは、建設、農業、ビルメンテナンスなどの活動でよくある、外部電源が利用できないすべての場所に適しています。また、利点としては、移動性が高く、100Vマシンの吐出圧力を超える11Mpaで洗浄力も高いです。

また、真ちゅう製のシリンダーヘッド、自動圧力解放、EASY! Force高圧ガン、Easy! Lockクイックリリースカップリング、アクセサリの保管などの高機能かつ利便性も印象的です。エコ効率モードは、軽い汚れを洗浄するのに最適で、クリーニング性能を抑えて、稼働時間を長くします。



※バッテリー、充電器は別売りです。