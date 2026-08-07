フォームランス アドバンス1, 400 l/h - 600 l/h
高品質で堅牢なカップフォームランス アドバンス1は、スプレー角度調整機能があり、本体はエコブラス製です。吐出水量400～600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことが出来、高い洗浄力につながります。
フォームランス アドバンス1は、強力な洗浄剤による高圧洗浄に対応します。堅牢で耐久性のあるエコブラス製の本体を備えた当社のこの製品 は、高品質の装置を備えています。 人間工学に基づいた安定した洗浄剤用の容器もあり、ネック部分と大きな注入口に追加のグリップオプションが付いており、ハンドリングが簡単です。 スプレー角度は柔軟に調整でき、洗浄剤の正確な投与量は3段階で正確に必要に応じて実現されます。 統合された洗浄剤吸引ホースにより、洗浄剤投与ユニットの意図しない調整が効果的に防止されます。 この製品は、サーボ（圧力調整）機能なし、吐出水量が400～600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しております。
製品仕様
製品スペック
|吐出水量 (l/h)
|400 - 600
|ノズルサイズ ( )
|38
|最大許容圧力 (bar)
|300
|適用量 (%)
|1 - 2 - 4
|タンク容量 (l)
|1
|温度 (°C)
|max. 60
|接続ねじ
|EASY!Lock 簡単接続
|梱包重量 (kg)
|0.8
洗浄剤
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