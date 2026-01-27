業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 58 ASF（20L）

ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。（洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。）