業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 58 ASF（20L）

ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。（洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。）

製品仕様

製品スペック

内容量 (l) 20
パッケージ (個) 1
pH 13.1
重量 (kg) 21.3
梱包重量 (kg) 22.2
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 260 x 237 x 430
動画
用途・清掃場所
  • 授乳室
  • 対象物表面の清掃
  • 壁面、タイル
  • 食品用タンク
  • 毎日の清掃
アクセサリー