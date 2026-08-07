業務用ガラスクリーナー 表面クリーナー, 0.5L

マニュアル清掃用、ガラス用クリーナーです。原液使用タイプ。素早く乾き、拭きムラが残らずきれいな仕上がり。別売りのスプレーヘッド（品番6.295-723.0）、ガラス用マイクロファイバークロス（品番6.999-155.0）と合わせてご使用ください。