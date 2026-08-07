業務用ガラスクリーナー 表面クリーナー, 0.5L

マニュアル清掃用、ガラス用クリーナーです。原液使用タイプ。素早く乾き、拭きムラが残らずきれいな仕上がり。別売りのスプレーヘッド（品番6.295-723.0）、ガラス用マイクロファイバークロス（品番6.999-155.0）と合わせてご使用ください。

マニュアル清掃用、ガラス用クリーナーです。原液使用タイプ。素早く乾き、拭きムラが残らずきれいな仕上がり。別売りのスプレーヘッド（品番6.295-723.0）、ガラス用マイクロファイバークロス（品番6.999-155.0）と合わせてご使用ください。

製品仕様

製品スペック

内容量 (l) 0.5
パッケージ (個) 12
pH 9
重量 (kg) 0.5
梱包重量 (kg) 0.6
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 302 x 187 x 244
特性
  • 表面クリーナー（原液使用タイプ）。
  • 食べ残し、油汚れ、ニコチン汚れ、コーヒー染み、靴跡などを効果的に除去します。
  • 耐水性、耐アルコール性のあるハードフロア清掃用。
  • パワフルクリーニング。
  • ステンレスの表面清掃にも最適です。
  • 500mlボトル入り。別売りでスプレーヘッドもございます。
  • スプレーヘッドは繰り返し使えて便利（ゴミ削減）。
  • 心地よいシトラスの香り
  • 欧州エコラベル認定品。
表面クリーナー, 0.5l
表面クリーナー, 0.5l
表面クリーナー, 0.5l
表面クリーナー, 0.5l
動画
用途・清掃場所
  • 商業施設やスーパーの窓やショーウィンドウ、オフィスの窓
アクセサリー