業務用ガラスクリーナー 表面クリーナー, 0.5L
マニュアル清掃用、ガラス用クリーナーです。原液使用タイプ。素早く乾き、拭きムラが残らずきれいな仕上がり。別売りのスプレーヘッド（品番6.295-723.0）、ガラス用マイクロファイバークロス（品番6.999-155.0）と合わせてご使用ください。
マニュアル清掃用、ガラス用クリーナーです。原液使用タイプ。素早く乾き、拭きムラが残らずきれいな仕上がり。別売りのスプレーヘッド（品番6.295-723.0）、ガラス用マイクロファイバークロス（品番6.999-155.0）と合わせてご使用ください。
製品仕様
製品スペック
|内容量 (l)
|0.5
|パッケージ (個)
|12
|pH
|9
|重量 (kg)
|0.5
|梱包重量 (kg)
|0.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|302 x 187 x 244
特性
- 表面クリーナー（原液使用タイプ）。
- 食べ残し、油汚れ、ニコチン汚れ、コーヒー染み、靴跡などを効果的に除去します。
- 耐水性、耐アルコール性のあるハードフロア清掃用。
- パワフルクリーニング。
- ステンレスの表面清掃にも最適です。
- 500mlボトル入り。別売りでスプレーヘッドもございます。
- スプレーヘッドは繰り返し使えて便利（ゴミ削減）。
- 心地よいシトラスの香り
- 欧州エコラベル認定品。
動画
用途・清掃場所
- 商業施設やスーパーの窓やショーウィンドウ、オフィスの窓