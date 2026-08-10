マイクロファイバークロス､黄､40x40cm､10枚入
対象物の表面に深く入り込み、ほこり、汚れ、バクテリアをスピーディーに吸着します。厳しい衛生基準が求められる清掃に適しています。赤、青、黄のカラーバリエーションにより清掃用途に応じて色分け可能です。ドライでもウェットでもご使用いただけます。後継品番：9.212-056.0（5枚入り）
ボリューム感のあるマイクロファイバークロスです。対象物の表面に深く入り込み、ほこり、汚れ、バクテリアをスピーディーに吸着します。厳しい衛生基準が求められる清掃に適しています。赤、青、黄のカラーバリエーションにより清掃用途に応じて色分け可能です。ドライでもウェットでもご使用頂けます。本製品に洗浄剤をスプレーしてもご使用いただけます。洗濯機で洗いながら繰り返しご使用頂けます。洗濯回数の目安は300回です。
製品仕様
製品スペック
|プログラム
|STANDARD / ADVANCED
|表面品質
|滑らかな床
|汚れの種類
|粘着汚れ
|汚れの度合い
|Low to heavy
|テキスタイルの使用
|繰り返し使えるテキスタイル
|材質
|80% PET / 20% PA
|テキスタイル素材
|マイクロファイバー
|製造タイプ
|パイル縦編み生地
|洗濯温度 (°C)
|max. 90
|洗濯のお薦め (°C)
|60
|乾燥機温度 (°C)
|60
|洗浄サイクル
|approx. 300
|入数 (個)
|10
|製品重量 / 平米あたり重量 (g/g/m²)
|49 / 290
|寸法（長さ×幅） (mm)
|400 x 400
¹⁾ 推奨される温度および洗剤の遵守または使用。また、乾燥機の使用（特に高温での使用）は、製品寿命を大幅に縮める可能性があります。
動画
用途・清掃場所
- 表面 - ウェット洗浄
- 洗面所床のウェット清掃。