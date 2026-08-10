マイクロファイバークロス､青､40x40cm､10枚入

対象物の表面に深く入り込み、ほこり、汚れ、バクテリアをスピーディーに吸着します。厳しい衛生基準が求められる清掃に適しています。赤、青、黄のカラーバリエーションにより清掃用途に応じて色分け可能です。ドライでもウェットでもご使用いただけます。後継品番：9.212-055.0（5枚入り）

ボリューム感のあるマイクロファイバークロスです。対象物の表面に深く入り込み、ほこり、汚れ、バクテリアをスピーディーに吸着します。厳しい衛生基準が求められる清掃に適しています。赤、青、黄のカラーバリエーションにより清掃用途に応じて色分け可能です。ドライでもウェットでもご使用頂けます。本製品に洗浄剤をスプレーしてもご使用いただけます。洗濯機で洗いながら繰り返しご使用頂けます。洗濯回数の目安は300回です。

製品仕様

製品スペック

プログラム STANDARD / ADVANCED
表面品質 滑らかな床
汚れの種類 粘着汚れ
汚れの度合い Low to heavy
テキスタイルの使用 繰り返し使えるテキスタイル
材質 80% PET / 20% PA
テキスタイル素材 マイクロファイバー
製造タイプ パイル縦編み生地
洗濯温度 (°C) max. 90
洗濯のお薦め (°C) 60
乾燥機温度 (°C) 60
洗浄サイクル approx. 300
入数 (個) 10
製品重量 / 平米あたり重量 (g/g/m²) 49 / 290
寸法（長さ×幅） (mm) 400 x 400

¹⁾ 推奨される温度および洗剤の遵守または使用。また、乾燥機の使用（特に高温での使用）は、製品寿命を大幅に縮める可能性があります。

動画
用途・清掃場所
  • 表面 - ウェット洗浄
洗浄剤