ボリューム感のあるマイクロファイバークロスです。対象物の表面に深く入り込み、ほこり、汚れ、バクテリアをスピーディーに吸着します。厳しい衛生基準が求められる清掃に適しています。赤、青、黄のカラーバリエーションにより清掃用途に応じて色分け可能です。ドライでもウェットでもご使用頂けます。本製品に洗浄剤をスプレーしてもご使用いただけます。洗濯機で洗いながら繰り返しご使用頂けます。洗濯回数の目安は300回です。