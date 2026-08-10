マイクロファイバークロスDX、青、32x32cm、10枚入

繊維は微細で、対象物の表面に従来品よりも深く入り込み、ほこり、汚れ、バクテリアを強力に吸着します。

最もボリューム感に富むマイクロファイバークロス。繊維は微細で、対象物の表面に従来品よりも深く入り込み、ほこり、汚れ、バクテリアを強力に吸着します。ヘルスケア、ホテル、ケータリング業界など、厳しい衛生基準が求められる清掃に適しています。赤、青、黄のカラーバリエーションあり。洗浄剤ご使用の際はケルヒャープレコンディショニング方式がお勧めです。洗濯しながら長期間ご使用になれます。洗濯回数の目安は500回です。

製品仕様

製品スペック

プログラム ADVANCED
表面品質 滑らかな床
汚れの種類 粘着汚れ
汚れの度合い 低～中
テキスタイルの使用 繰り返し使えるテキスタイル
材質 80% PET / 20% PA
テキスタイル素材 マイクロファイバー
製造タイプ パイル縦編み生地
洗濯温度 (°C) max. 90
洗濯のお薦め (°C) 60
乾燥機温度 (°C) max. 60
洗浄サイクル approx. 500
入数 (個) 10
製品重量 / 平米あたり重量 (g/g/m²) 48 / 450
寸法（長さ×幅） (mm) 320 x 320

¹⁾ 推奨される温度および洗剤の遵守または使用。また、乾燥機の使用（特に高温での使用）は、製品寿命を大幅に縮める可能性があります。

動画
用途・清掃場所
  • 表面 - ウェット洗浄
洗浄剤