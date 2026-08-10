マイクロファイバークロスDX、青、32x32cm、10枚入
繊維は微細で、対象物の表面に従来品よりも深く入り込み、ほこり、汚れ、バクテリアを強力に吸着します。
最もボリューム感に富むマイクロファイバークロス。繊維は微細で、対象物の表面に従来品よりも深く入り込み、ほこり、汚れ、バクテリアを強力に吸着します。ヘルスケア、ホテル、ケータリング業界など、厳しい衛生基準が求められる清掃に適しています。赤、青、黄のカラーバリエーションあり。洗浄剤ご使用の際はケルヒャープレコンディショニング方式がお勧めです。洗濯しながら長期間ご使用になれます。洗濯回数の目安は500回です。
製品仕様
製品スペック
|プログラム
|ADVANCED
|表面品質
|滑らかな床
|汚れの種類
|粘着汚れ
|汚れの度合い
|低～中
|テキスタイルの使用
|繰り返し使えるテキスタイル
|材質
|80% PET / 20% PA
|テキスタイル素材
|マイクロファイバー
|製造タイプ
|パイル縦編み生地
|洗濯温度 (°C)
|max. 90
|洗濯のお薦め (°C)
|60
|乾燥機温度 (°C)
|max. 60
|洗浄サイクル
|approx. 500
|入数 (個)
|10
|製品重量 / 平米あたり重量 (g/g/m²)
|48 / 450
|寸法（長さ×幅） (mm)
|320 x 320
¹⁾ 推奨される温度および洗剤の遵守または使用。また、乾燥機の使用（特に高温での使用）は、製品寿命を大幅に縮める可能性があります。
動画
用途・清掃場所
- 表面 - ウェット洗浄