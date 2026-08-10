業務用 温水高圧洗浄機専用 スケール抑制剤 RM 110 ASF（1L）
ケルヒャー業務用温水高圧洗浄機専用のスケール抑制剤です。 ヒートコイルの管の内壁にスケールが付着して燃焼効率が悪くなるのを防ぎます。原液のままご使用ください。
・使用温度：60℃～140℃・内容量：1L
業務用温水高圧洗浄機専用のスケール抑制剤です。
ヒートコイルの管の内壁にスケールが付着して燃焼効率が悪くなるのを防ぎます。原液のままご使用ください。
・使用温度：60℃〜140℃
・内容量：1L
＜スケールとは＞
水中のカルシウムやマグネシウムが金属表面などに結晶となって付着するものです。
高温中で結晶になりやすいため、湯沸かし器やボイラー設備などで一般的に発生します。
洗浄機のボイラーのパイプ内に動脈硬化ように詰まり、故障の原因になります。
製品仕様
製品スペック
|pH
|9
|梱包重量 (kg)
|1.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|249 x 166 x 238
特性
- 温水高圧洗浄機の包括的な保護とメンテナンスに
- 加熱コイルへのスケール付着を効果的に防ぐ
- 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい（AbScheideFreundlich=ASF=分離しやすい）
- EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性
- 無リン
- NTAフリー
適合機種
販売終了製品
用途・清掃場所
- 輸送機器に
- 自動車、エンジンの清掃に
- スケール抑制に
- 油汚れに
- 温水高圧洗浄機のメンテナンスに