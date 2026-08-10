業務用温水高圧洗浄機専用のスケール抑制剤です。

ヒートコイルの管の内壁にスケールが付着して燃焼効率が悪くなるのを防ぎます。原液のままご使用ください。

・使用温度：60℃〜140℃

・内容量：1L



＜スケールとは＞

水中のカルシウムやマグネシウムが金属表面などに結晶となって付着するものです。

高温中で結晶になりやすいため、湯沸かし器やボイラー設備などで一般的に発生します。

洗浄機のボイラーのパイプ内に動脈硬化ように詰まり、故障の原因になります。