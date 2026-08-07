業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 99（10 L）
ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。iSolarとの併用で太陽電池モジュール表面の頑固な鳥のふん、花粉、黄砂を効果的に除去します。アルミフレームの洗浄にも使用できます。
ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。iSolarとの併用で太陽電池モジュール表面の頑固な鳥のふん、花粉、黄砂を効果的に除去します。アルミフレームの洗浄にも使用できます。
製品仕様
製品スペック
|内容量 (l)
|10
|pH
|9
|梱包重量 (kg)
|10.3
特性
- 高い生産性
ご使用時、保管時の注意点
EC指令による警告と安全勧告
- H319 強い眼刺激
- P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用 すること。
- P264 取扱後はをよく洗うこと。
- P305 + P351 + P338 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次 にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる 場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P337 + P313 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けるこ と。
適合機種
販売終了製品
用途・清掃場所
- 太陽電池モジュール