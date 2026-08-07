業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 99（10 L）

ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。iSolarとの併用で太陽電池モジュール表面の頑固な鳥のふん、花粉、黄砂を効果的に除去します。アルミフレームの洗浄にも使用できます。

ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。iSolarとの併用で太陽電池モジュール表面の頑固な鳥のふん、花粉、黄砂を効果的に除去します。アルミフレームの洗浄にも使用できます。

製品仕様

製品スペック

内容量 (l) 10
pH 9
梱包重量 (kg) 10.3
特性
  • 高い生産性
RM 99（10 L）, 10l
RM 99（10 L）, 10l
RM 99（10 L）, 10l
RM 99（10 L）, 10l
ご使用時、保管時の注意点
EC指令による警告と安全勧告
  • H319 強い眼刺激
  • P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用 すること。
  • P264 取扱後はをよく洗うこと。
  • P305 + P351 + P338 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次 にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる 場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
  • P337 + P313 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けるこ と。
適合機種
販売終了製品
用途・清掃場所
  • 太陽電池モジュール
アクセサリー