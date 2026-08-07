業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 99（10 L）

ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。iSolarとの併用で太陽電池モジュール表面の頑固な鳥のふん、花粉、黄砂を効果的に除去します。アルミフレームの洗浄にも使用できます。