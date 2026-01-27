業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 752, 10L

床洗浄機用アルカリ洗浄剤。植物油汚れ、鉱物油汚れを強力に分解します。再汚染性が低いためパッド目詰まり、タンク汚れが少なく、また消泡剤も不要で使い易い仕様です。短い反応時間（1～5分）は定期清掃にも最適。フレッシュなシトラスの香り。経済的な濃縮タイプ（5倍～200倍）。ケルヒャー独自技術ASFにより廃油成分を分離、環境に優しい製品です。