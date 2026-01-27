業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 752, 10L
床洗浄機用アルカリ洗浄剤。植物油汚れ、鉱物油汚れを強力に分解します。再汚染性が低いためパッド目詰まり、タンク汚れが少なく、また消泡剤も不要で使い易い仕様です。短い反応時間（1～5分）は定期清掃にも最適。フレッシュなシトラスの香り。経済的な濃縮タイプ（5倍～200倍）。ケルヒャー独自技術ASFにより廃油成分を分離、環境に優しい製品です。
製品仕様
製品スペック
|内容量 (l)
|10
|パッケージ (個)
|1
|pH
|13.2
|梱包重量 (kg)
|11.5
動画
適合機種
- B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins
- B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins
- B 110 R Classic Bp +R75
- B 150 R Bp +R85+Dose+RINS
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 300 R I D
- B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill
販売終了製品
用途・清掃場所
- 床の掃除に