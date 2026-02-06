床洗浄機 B 150 R Bp +R85+Dose+RINS

B 150 R Bp +R85+Dose+RINSは、洗浄幅85cmの新世代のローラーブラシ、最新世代のスクイジー、Dose（洗剤濃度自動調整機能）、汚水タンクの自動洗浄機能を搭載した搭乗式の床洗浄機です。素晴らしい清掃結果と1時間あたり5400m131の面積性能を実現します。

B 150 R Bp +R85+DOSE+RINS、堅牢、コンパクト、優れた操作性、ロングライフバッテリーを採用した床洗浄機です。
このマシンは、必要不可欠な機能と優れた標準装備により、日常の厳しい作業条件下で素晴らしい性能を発揮します。
DOSE（洗剤自動濃度調整）システムは、効率よく洗浄作業を行うことができ、コスト節約にも役立ちます。
給水時に自動で満水になったら止まるAuto Fill機能は150Lの清水タンクへの給水時間を短縮し、待ち時間の手間を省きます。
自動タンク洗浄システムにより、お手入れ時の汚水タンクの洗浄を容易にします。
新しいブラシユニットは、2つのローラーブラシ85cmの作業幅を誇り優れた洗浄結果をもたらしたうえで、同じく新しい非常に堅牢なアルミダイキャスト製スクイジーにより汚水をしっかりと回収したうえで、1時間あたり5,100㎡を難なく洗浄することができます。
デイライトを標準装備していますので、視認性、安全性も向上させています。
また大きなガイドローラーを備えた堅牢なスチール製のバンパーは、ユーザーとマシンを保護します。
操作部は、大型カラーディスプレイと色分けされた操作部になっており、非常に簡単に操作することができます。

製品特長
アルミダイキャスト製の堅牢なスクイジー
  • 破れにくく、長持ちするライナテックス製スクイジーゴムで、優れた吸引効果を発揮します。
  • スクイジーゴムの交換を迅速かつ簡単に行えます。
  • 壁との接触で旋回し、ダメージを回避する。
プレスイープ機能付きローラーブラシユニット
  • 大型バンパーホイール付きのアルミダイキャスト製。
  • 粗いゴミの事前掃き掃除機能を搭載し、作業時間を短縮します。
  • 非常にスムーズな動作と静粛性で、騒音に敏感な場所でのアプリケーションに最適です。
革新的なKIKシステム
  • 誤操作を防ぐことができます。
  • サービスコストの低減できます。
  • ユーザーに負担をかけることなく、個々の清掃作業に最適にマッチします。
洗浄剤濃度自動調整「DOSE」システム付き
  • 洗浄剤を節約します。
  • 正確で均一な投与（0〜3％に設定可能）。
  • 清水タンクを空にすることなく、洗浄剤を交換することができます。
特許取得済みのタンクリンスシステム
  • 汚水タンクの清掃が容易です。
  • 一般的な水道ホースでの洗浄に比べ、最大70％の節水が可能です。
  • 衛生状態が向上します。
大型カラーディスプレイ
  • 現在選択中のプログラムを分かりやすく表示します。
  • 素早く簡単に設定変更が可能です。
取り扱いが簡単
  • 要素によって色分けされたな部品により、取り扱いが容易です。
  • より簡単に使えるようになったので、機器のトレーニング時間も短くなりました。
製品仕様

製品スペック

駆動方式 バッテリー
推進動力 ブラシモーター
ブラシの清掃幅 (mm) 850
吸引幅 (mm) 1180
清水タンク/汚水タンク容量 (l) 150 / 150
理論上の最大清掃能力 (m²/h) 5100
実用上の清掃能力 (m²/h) 3600
バッテリータイプ 低メンテナンス
バッテリー (V/Ah) 36 / 240
バッテリー駆動時間 (h) max. 5
バッテリー充電時間 (h) approx. 11
充電器用電源 (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
走行速度 (km/h) 6
登坂能力 (%) 10
ブラシ回転数 (rpm) 180 - 1300
ブラシ面圧 (kg/g/cm²) 94 / 505
通路旋回幅 (cm) 175
使用水量 (l/min) max. 7
騒音値 (dB(A)) 67
定格入力電力 (W) up to 2600
総許容荷重 (kg) 957

付属品・同梱品

  • ローラーブラシ: 2 個
  • 内蔵充電器
  • バッテリーと充電器を含む
  • カーブスクイジー
  • 密閉式ループシステムを備えた洗浄剤投与方式

製品機能

  • オートフィル（清水の満水ストップ機能）
  • 特許取得済みのタンクリンスシステム
  • 自走式
  • 自動給水停止機能
  • 洗浄剤の希釈機能
  • スイープ機能
  • 標準デイタイムライト
  • スクイジーゴムの種類: ライナテックス®
  • 頑丈なフロントバンパー
  • ケルヒャーのカラー別操作コンセプト
  • KIK（ケルヒャーインテリジェントキーシステム）は30以上のユーザー言語と個々のユーザー権限を備えています
  • 騒音が気になる場所でも安心で静かなローラーブラシヘッド
  • モップなどが本体に固定可能なホームベースキット
  • 電気および機械式フロートスイッチ
  • 簡単操作セレクタースイッチ
用途・清掃場所
  • 生産・物流・重工業のホールや倉庫での用途に。
