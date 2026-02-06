床洗浄機 B 150 R Bp +R85+Dose+RINS
B 150 R Bp +R85+Dose+RINSは、洗浄幅85cmの新世代のローラーブラシ、最新世代のスクイジー、Dose（洗剤濃度自動調整機能）、汚水タンクの自動洗浄機能を搭載した搭乗式の床洗浄機です。素晴らしい清掃結果と1時間あたり5400m131の面積性能を実現します。
B 150 R Bp +R85+DOSE+RINS、堅牢、コンパクト、優れた操作性、ロングライフバッテリーを採用した床洗浄機です。
このマシンは、必要不可欠な機能と優れた標準装備により、日常の厳しい作業条件下で素晴らしい性能を発揮します。
DOSE（洗剤自動濃度調整）システムは、効率よく洗浄作業を行うことができ、コスト節約にも役立ちます。
給水時に自動で満水になったら止まるAuto Fill機能は150Lの清水タンクへの給水時間を短縮し、待ち時間の手間を省きます。
自動タンク洗浄システムにより、お手入れ時の汚水タンクの洗浄を容易にします。
新しいブラシユニットは、2つのローラーブラシ85cmの作業幅を誇り優れた洗浄結果をもたらしたうえで、同じく新しい非常に堅牢なアルミダイキャスト製スクイジーにより汚水をしっかりと回収したうえで、1時間あたり5,100㎡を難なく洗浄することができます。
デイライトを標準装備していますので、視認性、安全性も向上させています。
また大きなガイドローラーを備えた堅牢なスチール製のバンパーは、ユーザーとマシンを保護します。
操作部は、大型カラーディスプレイと色分けされた操作部になっており、非常に簡単に操作することができます。
製品特長
アルミダイキャスト製の堅牢なスクイジー
- 破れにくく、長持ちするライナテックス製スクイジーゴムで、優れた吸引効果を発揮します。
- スクイジーゴムの交換を迅速かつ簡単に行えます。
- 壁との接触で旋回し、ダメージを回避する。
プレスイープ機能付きローラーブラシユニット
- 大型バンパーホイール付きのアルミダイキャスト製。
- 粗いゴミの事前掃き掃除機能を搭載し、作業時間を短縮します。
- 非常にスムーズな動作と静粛性で、騒音に敏感な場所でのアプリケーションに最適です。
革新的なKIKシステム
- 誤操作を防ぐことができます。
- サービスコストの低減できます。
- ユーザーに負担をかけることなく、個々の清掃作業に最適にマッチします。
洗浄剤濃度自動調整「DOSE」システム付き
- 洗浄剤を節約します。
- 正確で均一な投与（0〜3％に設定可能）。
- 清水タンクを空にすることなく、洗浄剤を交換することができます。
特許取得済みのタンクリンスシステム
- 汚水タンクの清掃が容易です。
- 一般的な水道ホースでの洗浄に比べ、最大70％の節水が可能です。
- 衛生状態が向上します。
大型カラーディスプレイ
- 現在選択中のプログラムを分かりやすく表示します。
- 素早く簡単に設定変更が可能です。
取り扱いが簡単
- 要素によって色分けされたな部品により、取り扱いが容易です。
- より簡単に使えるようになったので、機器のトレーニング時間も短くなりました。
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|バッテリー
|推進動力
|ブラシモーター
|ブラシの清掃幅 (mm)
|850
|吸引幅 (mm)
|1180
|清水タンク/汚水タンク容量 (l)
|150 / 150
|理論上の最大清掃能力 (m²/h)
|5100
|実用上の清掃能力 (m²/h)
|3600
|バッテリータイプ
|低メンテナンス
|バッテリー (V/Ah)
|36 / 240
|バッテリー駆動時間 (h)
|max. 5
|バッテリー充電時間 (h)
|approx. 11
|充電器用電源 (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|走行速度 (km/h)
|6
|登坂能力 (%)
|10
|ブラシ回転数 (rpm)
|180 - 1300
|ブラシ面圧 (kg/g/cm²)
|94 / 505
|通路旋回幅 (cm)
|175
|使用水量 (l/min)
|max. 7
|騒音値 (dB(A))
|67
|定格入力電力 (W)
|up to 2600
|総許容荷重 (kg)
|957
付属品・同梱品
- ローラーブラシ: 2 個
- 内蔵充電器
- バッテリーと充電器を含む
- カーブスクイジー
- 密閉式ループシステムを備えた洗浄剤投与方式
製品機能
- オートフィル（清水の満水ストップ機能）
- 特許取得済みのタンクリンスシステム
- 自走式
- 自動給水停止機能
- 洗浄剤の希釈機能
- スイープ機能
- 標準デイタイムライト
- スクイジーゴムの種類: ライナテックス®
- 頑丈なフロントバンパー
- ケルヒャーのカラー別操作コンセプト
- KIK（ケルヒャーインテリジェントキーシステム）は30以上のユーザー言語と個々のユーザー権限を備えています
- 騒音が気になる場所でも安心で静かなローラーブラシヘッド
- モップなどが本体に固定可能なホームベースキット
- 電気および機械式フロートスイッチ
- 簡単操作セレクタースイッチ
用途・清掃場所
- 生産・物流・重工業のホールや倉庫での用途に。