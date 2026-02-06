B 150 R Bp +R85+DOSE+RINS、堅牢、コンパクト、優れた操作性、ロングライフバッテリーを採用した床洗浄機です。

このマシンは、必要不可欠な機能と優れた標準装備により、日常の厳しい作業条件下で素晴らしい性能を発揮します。

DOSE（洗剤自動濃度調整）システムは、効率よく洗浄作業を行うことができ、コスト節約にも役立ちます。

給水時に自動で満水になったら止まるAuto Fill機能は150Lの清水タンクへの給水時間を短縮し、待ち時間の手間を省きます。

自動タンク洗浄システムにより、お手入れ時の汚水タンクの洗浄を容易にします。

新しいブラシユニットは、2つのローラーブラシ85cmの作業幅を誇り優れた洗浄結果をもたらしたうえで、同じく新しい非常に堅牢なアルミダイキャスト製スクイジーにより汚水をしっかりと回収したうえで、1時間あたり5,100㎡を難なく洗浄することができます。

デイライトを標準装備していますので、視認性、安全性も向上させています。

また大きなガイドローラーを備えた堅牢なスチール製のバンパーは、ユーザーとマシンを保護します。

操作部は、大型カラーディスプレイと色分けされた操作部になっており、非常に簡単に操作することができます。