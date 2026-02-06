床洗浄機 BD 50/40 RS Bp
立ち乗り式のディスクブラシタイプの床洗浄機です。立ったまま搭乗して操作するので、視界が広く安全性が高まります。また、次の動作に移りやすいので作業効率がよく、清掃時間を短縮できます。コンパクトなので大型機種が入れないような狭い場所も作業が可能です。操作やメンテナンスはとても簡単で、誰でも簡単に作業が行えます。
小回りが利き、高い視点で見通しが良い「立ち乗り式モデル」
作業コストの削減はケルヒャー 床洗浄機から
4つの特長
-
1
高い視認性と機動力
広い視界と小回りの良さ
立ち乗り式は高い視点で広い視野を確保でき、接触のアクシデントを防止します。また、小回りが利くため、狭い場所の清掃も容易に行えます。
-
2
作業効率アップ
外部吸水口で簡単に給水
給水口は左右の外部に2ヶ所あり、前面のパネルを持ち上げることなく簡単に給水できます。バッテリーを濡らさず安全に作業が行えます。
-
3
コスト削減
「エコモード」運転機能
日常洗浄の軽い汚れの場合には、洗浄スピードを上げて洗浄剤の使用量を抑える「エコモード」が便利です。時間と洗浄剤を同時に節約します。
-
4
ディスクブラシタイプ
高い汚水回収力で効率アップ
車体の動きに合わせてスクイジーが動くので、汚水の吸い残しを防ぎます。
・ご注文時は記載されております「注文番号 1.533-170.0」ではなく、バッテリーや充電器とのセット番号「 9.548-527.0」をお伝えください。
立ち乗り式のディスクブラシタイプの床洗浄機です。立ったまま搭乗して操作するので、視界が広く安全性が高まります。また、次の動作に移りやすいので作業効率がよく、清掃時間を短縮できます。コンパクトなので大型機種が入れないような狭い場所も作業が可能です。操作やメンテナンスはとても簡単で、誰でも簡単に作業が行えます。
＜立ち乗りでスムーズに安全作業＞
立って操作することで、次のアクションにスムーズに移ることができるので、作業時間が短縮されます。
また、高い視点と広い視野を確保できるため、接触等によるアクシデントを防止します。
＜外部給水口で簡単に給水＞
給水口は左右の外部に2ヶ所あり、前面のパネルを持ち上げることなく簡単に給水できます。
バッテリーをぬらさず安全に作業が行えます。
＜最新技術で時間短縮＆節約＞
日常洗浄の軽い汚れの場合には、洗浄スピードを上げて洗剤使用量を抑える「エコ洗浄モード」が便利です。
時間と洗剤を同時に節約します。
＜高い汚水回収能力で効率良く清掃＞
車体の動きに合わせてスクイジーが動くので、汚水の吸い残しを防ぎます。
ディスクブラシは面圧を簡単に調節できるので、床面のコンディションに応じて最適な洗浄が可能です。
製品特長
シンプルで、わかりやすい操作感
- 操作は簡単です。
- エコ洗浄モードは時間と洗剤を同時に節約します。
満タン時、自動給水停止機能
- 給水が簡単です。満水になると給水を自動停止します。
- 時間の節約ができるので、人件費やコストの削減につながります。
エコ洗浄モード
- 時間、労力、水、洗剤を節約します。
簡単操作
- ボタン１つで操作できます。操作はとても簡単です。
切り替え簡単
- スクイジーとブラシの交換は工具不要です。
- スクイジーは簡単に交換できます。
マシンの動きに合わせて動くスクイジー
- すみずみまで汚水を回収します。
操作はとても簡単
- 優れた操作性で、広い範囲を効率の良く清掃できます。
コンパクトサイズ
- 床洗浄機のすぐ手前を視認できるので、より正確で安全な清掃作業が可能です。
コンパクト設計
- 移動も保管もスペースをとりません。
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|バッテリー
|推進動力
|走行モーター
|ブラシの清掃幅 (mm)
|510
|吸引幅 (mm)
|691
|清水タンク/汚水タンク容量 (l)
|40 / 40
|理論上の最大清掃能力 (m²/h)
|2805
|実用上の清掃能力 (m²/h)
|2000
|バッテリー (V)
|36
|バッテリー駆動時間 (h)
|max. 2.5
|ブラシ回転数 (rpm)
|180
|ブラシ面圧 (g/cm²/kg)
|20 / 26
|使用水量 (l/min)
|1.5
|騒音値 (dB(A))
|66.9
|定格入力電力 (W)
|max. 1080
|総許容荷重 (kg)
|330
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1118 x 691 x 1316
付属品・同梱品
- ディスクブラシ: 1 個
- カーブスクイジー
製品機能
- 自走式
- 自動給水停止機能
- 2タンク方式
アクセサリー
洗浄剤
ダウンロード
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。