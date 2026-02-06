・ご注文時は記載されております「注文番号 1.533-170.0」ではなく、バッテリーや充電器とのセット番号「 9.548-527.0」をお伝えください。



立ち乗り式のディスクブラシタイプの床洗浄機です。立ったまま搭乗して操作するので、視界が広く安全性が高まります。また、次の動作に移りやすいので作業効率がよく、清掃時間を短縮できます。コンパクトなので大型機種が入れないような狭い場所も作業が可能です。操作やメンテナンスはとても簡単で、誰でも簡単に作業が行えます。



＜立ち乗りでスムーズに安全作業＞

立って操作することで、次のアクションにスムーズに移ることができるので、作業時間が短縮されます。

また、高い視点と広い視野を確保できるため、接触等によるアクシデントを防止します。



＜外部給水口で簡単に給水＞

給水口は左右の外部に2ヶ所あり、前面のパネルを持ち上げることなく簡単に給水できます。

バッテリーをぬらさず安全に作業が行えます。



＜最新技術で時間短縮＆節約＞

日常洗浄の軽い汚れの場合には、洗浄スピードを上げて洗剤使用量を抑える「エコ洗浄モード」が便利です。

時間と洗剤を同時に節約します。



＜高い汚水回収能力で効率良く清掃＞

車体の動きに合わせてスクイジーが動くので、汚水の吸い残しを防ぎます。

ディスクブラシは面圧を簡単に調節できるので、床面のコンディションに応じて最適な洗浄が可能です。