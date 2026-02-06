床洗浄機 B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE

搭乗式自動床洗浄機「B 260 RI Bp Pack」は超大型サイズ、最高洗浄速度10Km/hで汚れの激しい産業用施設を効率的に洗浄可能な製品です。 B 260 RI Bp Pack Dose+D100は100センチの洗浄幅を持つ、ディスクブラシ搭載の自動床洗浄機です。

搭乗式自動床洗浄機 B 260 RI Bp Pack は、最も過酷な汚れの工場や倉庫などの産業用施設での床清掃用として、非常に耐久性の高い設計をしています。最大10km/h の洗浄速度、260 ℓのタンク、100 cm の洗浄幅により、広大な面積を一気に作業できます。洗浄速度10㎞/hを実現し、ダブルタービンとパラボリック型新スクイジーにより、高速でも強力なバキューム力を維持しながら洗浄作業を完了させます。260 リットルの清水と汚水タンクにより、広大な面積を一気に洗浄できます。また、洗剤の自動希釈機能（DOSE）やタンクへの給水時にホースをつなぐだけで自動的に給水を停止する機能が標準装備されています。630Ahの大容量バッテリーにより、最大5時間の作業時間を確保できます。 ステアリング角度センサー機能は、走行速度が高すぎる場合に自動で車両の速度を低下させることで、カーブ走行での安全性を確保します。 また、カーブ走行時の散水量自動調整機能があり、残水の心配がなく、さらに給水タイミングを伸ばす事ができます。 壁付近を洗浄するためのサイドスクラブデッキもオプションでご利用いただけます。

製品特長
床洗浄機 B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE: 洗浄の最高速度は10km/h
短時間で非常に広い清掃作業パフォーマンスと、広い施設でも迅速な機体移動を可能にします。 ステアリング角度センサーはカーブ走行時の安全機能として機能します。 カーブ走行時に速度が速すぎる場合は、自動ブレーキがかかります。
床洗浄機 B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE: ダブルのバキュームタービンを標準装備
多様な床材で優れたバキューム効果 長寿命で省エネなブラシレスタービン 新開発のスクイジーにより空気の流れを効率化
床洗浄機 B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE: パラボリック型スクイジー
破れにくく、長持ちするライナテックス製スクイジーゴムで、優れた吸引効果を発揮します。 スクイジーゴムの交換を迅速かつ簡単に行えます。 障害物を回避する機能を備えた耐久性の高いスクイジーホルダー
洗剤自動希釈機能（DOSE）
  • 洗浄剤を節約します。
  • 正確で均一な投与（0〜3％に設定可能）。
  • 清水タンクを空にすることなく、洗浄剤を交換することができます。
革新的なKIKシステム
  • 誤操作を防ぐことができます。
  • サービスコストの低減できます。
  • ユーザーに負担をかけることなく、個々の清掃作業に最適にマッチします。
大型カラーディスプレイ
  • 現在選択中のプログラムを分かりやすく表示します。
  • より簡単に使えるようになったので、機器のトレーニング時間も短くなりました。
省エネ eco!efficiency モード付き
  • 消費電力の削減。
  • 充電1回あたりの稼働時間が 40% 長くなります。
  • さらに静かになったので、騒音に敏感な場所（昼間の清掃、病院、ホテルなど）に最適です。
製品仕様

製品スペック

駆動方式 バッテリー
推進動力 走行モーター
ブラシの清掃幅 (cm) 100
吸引幅 ( ) 114
清水タンク/汚水タンク容量 ( ) 260 / 260
理論上の最大清掃能力 (m²/h) max. 10000
実用上の清掃能力 (m²) 7000
バッテリータイプ 低メンテナンス
バッテリー (V/Ah) 36 / 630
バッテリー駆動時間 (h) max. 5
バッテリー充電時間 (h) approx. 12
走行速度 (km/h) max. 10
登坂能力 (%) max. 15
ブラシ回転数 (rpm) 140
ブラシ面圧 (kg/g/cm²) 130 / 42
通路旋回幅 (cm) 212
使用水量 (l/min) max. 9
騒音値 (dB(A)) 73
総許容荷重 (kg) 1840
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 1380
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 1950 x 1180 x 1570

付属品・同梱品

  • ディスクブラシ: 2 個
  • バッテリーと充電器を含む
  • カーブスクイジー
  • 密閉式ループシステムを備えた洗浄剤投与方式

製品機能

  • オートフィル（清水の満水ストップ機能）
  • 特許取得済みのタンクリンスシステム
  • 自走式
  • 自動給水停止機能
  • 洗浄剤の希釈機能
  • パーキングブレーキ
  • 調整可能なハンドル
  • ソレノイドバルブ
  • 2タンク方式
  • 標準デイタイムライト
  • スクイジーゴムの種類: ライナテックス®
  • ケルヒャーのカラー別操作コンセプト
  • KIK（ケルヒャーインテリジェントキーシステム）は30以上のユーザー言語と個々のユーザー権限を備えています
  • モップなどが本体に固定可能なホームベースキット
  • 安全性を高めるためのカーブでの速度低下
  • 電気および機械式フロートスイッチ
  • 簡単操作セレクタースイッチ
動画
用途・清掃場所
  • 各種工場、倉庫、物流施設、重工業施設などでの使用に適しています
アクセサリー
洗浄剤