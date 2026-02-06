搭乗式自動床洗浄機 B 260 RI Bp Pack は、最も過酷な汚れの工場や倉庫などの産業用施設での床清掃用として、非常に耐久性の高い設計をしています。最大10km/h の洗浄速度、260 ℓのタンク、100 cm の洗浄幅により、広大な面積を一気に作業できます。洗浄速度10㎞/hを実現し、ダブルタービンとパラボリック型新スクイジーにより、高速でも強力なバキューム力を維持しながら洗浄作業を完了させます。260 リットルの清水と汚水タンクにより、広大な面積を一気に洗浄できます。また、洗剤の自動希釈機能（DOSE）やタンクへの給水時にホースをつなぐだけで自動的に給水を停止する機能が標準装備されています。630Ahの大容量バッテリーにより、最大5時間の作業時間を確保できます。 ステアリング角度センサー機能は、走行速度が高すぎる場合に自動で車両の速度を低下させることで、カーブ走行での安全性を確保します。 また、カーブ走行時の散水量自動調整機能があり、残水の心配がなく、さらに給水タイミングを伸ばす事ができます。 壁付近を洗浄するためのサイドスクラブデッキもオプションでご利用いただけます。