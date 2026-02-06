床洗浄機 BD 75/120 R Classic Bp

【国内在庫品】
BD 75/120 R Classic Bp は、洗浄幅75cm（30インチ）のツインディスクブラシと定評のあるV型スクイジーを搭載したスタンダードな搭乗式自動床洗浄機です。誰でも納得の清掃結果と4500㎡/h（理論値）の高い清掃面積を実現します。
※本製品の標準仕様は、バッテリーサイズ170Ah、稼働時間は最大2.5時間、V型スクイジーとなります。

BD 75/120 R Classic Bp は洗浄幅 75cm （ 30 インチ）のツインディスクブラシを装備した搭乗式床洗浄機です。
スタンダードモデルとしての特徴は、オペレーターが機能選択スイッチを回すだけで、洗浄プログラムを簡単に選択できるように、わかりやすいシンボルマークを使用した Easy オペレーティングシステムと、操作者と管理者でセッティングを区分する KIK キーシステムを搭載しています。

お勧めのご使用場所は、工場、倉庫、スーパーマーケット、ショッピングモールなどの広い面積の場所です。

各種操作するボタン類などは、黄色とグレーに色分けされており、どなたでも分かりやすく取り扱いが可能です。
また革新的な KIK キーシステムと呼ばれる、黄色とグレーのキーにより、日常の操作は黄色のキーによって、定期的なより強い洗浄をする際は、管理者によって洗浄力をアップさせるなどをグレーのキーによって変更が可能です。これにより、日常の清掃時に操作ミスを防ぐことができ、どなたでも再現性の高い清掃結果を得られます。
その他の特徴として、調節可能な運転席や日中でも周囲に存在を知らせるデイライト、後方の回転灯を標準装備します。

製品特長
大型バッテリー搭載（日本仕様は170Ahを搭載）
  • 最大2.5時間の稼働時間です。
  • 2.5時間の稼働時間で広い面積の洗浄が可能です。
  • 作業効率を最大化できます。
速度に応じて水量を調整
  • カーブや低速走行時の水量を減らすことができます。
  • 節水機能で清掃可能面積がアップします。
  • 床面の乾燥が早く、コーナー部での残水のリスクが低い。
世界のあらゆる地域で使用可能な柔軟性のあるデザイン
  • 搭乗席の位置を調整できます。
  • オペレーターが簡単に調整できます。
  • オペレーターの高い作業快適性を実現します。
防滑ホイール設定
  • 濡れた床でも機体の滑りを防止します。
  • オペレーターの安全性を向上させます。
  • 結果として高い信頼性につながります。
1000㎜　V型スクイジー
  • 定評のある汚水回収力です。
  • さまざまなタイプの床材でも、すぐに乾燥します。
  • 壁との接触で旋回し、ダメージを回避する。
革新的なKIKシステム
  • 操作ミスを防ぐため、アクセス権別に色分けされたキーを採用しています。
  • 洗浄モードなどの機能をユーザーごとにプリセットすることができます。
  • ユーザーそれぞれのタスクに最適に調整。
LED デイライトを標準装備
  • 日中は周囲からの視認性を高めます。
  • うす暗い作業環境でも周囲の状況が確認できます。
  • 結果として、オペレーターと周囲の従業員の安全性を最大限に高めます
機体後方の視認性を高める回転灯を標準装備。
  • 旋回時の安全性が向上します。
  • タンク周りの損傷を効果的に防止します。
  • 走行に関わるパーツの損傷も効果的に防ぎます。
経済的で効率的なエコモード搭載
  • 洗浄時の洗浄水量を削減します。
  • バッテリー消費を抑え、稼働時間を延ばします。
  • 騒音に敏感な施設や場所での作業音を低減します。
製品仕様

製品スペック

駆動方式 バッテリー
推進動力 ブラシモーター
ブラシの清掃幅 (mm) 750
吸引幅 (mm) 950
清水タンク/汚水タンク容量 ( ) 120 / 120
理論上の最大清掃能力 (m²/h) max. 4500
実用上の清掃能力 (m²/h) 3150
走行速度 (km/h) max. 6
登坂能力 (%) max. 10
ブラシ回転数 (rpm) 180
ブラシ面圧 (kg) 75
通路旋回幅 (cm) 175
使用水量 (l/min) max. 5
騒音値 (dB(A)) min. 59 - max. 63

付属品・同梱品

  • ディスクブラシ: 2 個
  • カーブスクイジー

製品機能

  • タンクインタンクシステム
  • 自走式
  • 自動給水停止機能
  • ソレノイドバルブ
  • 標準デイタイムライト
  • スクイジーゴムの種類: 天然ゴム
  • ケルヒャーのカラー別操作コンセプト
  • KIK（ケルヒャーインテリジェントキーシステム）は30以上のユーザー言語と個々のユーザー権限を備えています
  • モップなどが本体に固定可能なホームベースキット
  • 簡単操作セレクタースイッチ
床洗浄機 BD 75/120 R Classic Bp
用途・清掃場所
  • スーパーマーケット、ショッピングセンター、病院
  • 工場の生産現場や倉庫の清掃
アクセサリー
洗浄剤

