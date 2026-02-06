床洗浄機 BD 75/120 R Classic Bp
【国内在庫品】
BD 75/120 R Classic Bp は、洗浄幅75cm（30インチ）のツインディスクブラシと定評のあるV型スクイジーを搭載したスタンダードな搭乗式自動床洗浄機です。誰でも納得の清掃結果と4500㎡/h（理論値）の高い清掃面積を実現します。
※本製品の標準仕様は、バッテリーサイズ170Ah、稼働時間は最大2.5時間、V型スクイジーとなります。
BD 75/120 R Classic Bp は洗浄幅 75cm （ 30 インチ）のツインディスクブラシを装備した搭乗式床洗浄機です。
スタンダードモデルとしての特徴は、オペレーターが機能選択スイッチを回すだけで、洗浄プログラムを簡単に選択できるように、わかりやすいシンボルマークを使用した Easy オペレーティングシステムと、操作者と管理者でセッティングを区分する KIK キーシステムを搭載しています。
お勧めのご使用場所は、工場、倉庫、スーパーマーケット、ショッピングモールなどの広い面積の場所です。
各種操作するボタン類などは、黄色とグレーに色分けされており、どなたでも分かりやすく取り扱いが可能です。
また革新的な KIK キーシステムと呼ばれる、黄色とグレーのキーにより、日常の操作は黄色のキーによって、定期的なより強い洗浄をする際は、管理者によって洗浄力をアップさせるなどをグレーのキーによって変更が可能です。これにより、日常の清掃時に操作ミスを防ぐことができ、どなたでも再現性の高い清掃結果を得られます。
その他の特徴として、調節可能な運転席や日中でも周囲に存在を知らせるデイライト、後方の回転灯を標準装備します。
製品特長
大型バッテリー搭載（日本仕様は170Ahを搭載）
- 最大2.5時間の稼働時間です。
- 2.5時間の稼働時間で広い面積の洗浄が可能です。
- 作業効率を最大化できます。
速度に応じて水量を調整
- カーブや低速走行時の水量を減らすことができます。
- 節水機能で清掃可能面積がアップします。
- 床面の乾燥が早く、コーナー部での残水のリスクが低い。
世界のあらゆる地域で使用可能な柔軟性のあるデザイン
- 搭乗席の位置を調整できます。
- オペレーターが簡単に調整できます。
- オペレーターの高い作業快適性を実現します。
防滑ホイール設定
- 濡れた床でも機体の滑りを防止します。
- オペレーターの安全性を向上させます。
- 結果として高い信頼性につながります。
1000㎜ V型スクイジー
- 定評のある汚水回収力です。
- さまざまなタイプの床材でも、すぐに乾燥します。
- 壁との接触で旋回し、ダメージを回避する。
革新的なKIKシステム
- 操作ミスを防ぐため、アクセス権別に色分けされたキーを採用しています。
- 洗浄モードなどの機能をユーザーごとにプリセットすることができます。
- ユーザーそれぞれのタスクに最適に調整。
LED デイライトを標準装備
- 日中は周囲からの視認性を高めます。
- うす暗い作業環境でも周囲の状況が確認できます。
- 結果として、オペレーターと周囲の従業員の安全性を最大限に高めます
機体後方の視認性を高める回転灯を標準装備。
- 旋回時の安全性が向上します。
- タンク周りの損傷を効果的に防止します。
- 走行に関わるパーツの損傷も効果的に防ぎます。
経済的で効率的なエコモード搭載
- 洗浄時の洗浄水量を削減します。
- バッテリー消費を抑え、稼働時間を延ばします。
- 騒音に敏感な施設や場所での作業音を低減します。
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|バッテリー
|推進動力
|ブラシモーター
|ブラシの清掃幅 (mm)
|750
|吸引幅 (mm)
|950
|清水タンク/汚水タンク容量 ( )
|120 / 120
|理論上の最大清掃能力 (m²/h)
|max. 4500
|実用上の清掃能力 (m²/h)
|3150
|走行速度 (km/h)
|max. 6
|登坂能力 (%)
|max. 10
|ブラシ回転数 (rpm)
|180
|ブラシ面圧 (kg)
|75
|通路旋回幅 (cm)
|175
|使用水量 (l/min)
|max. 5
|騒音値 (dB(A))
|min. 59 - max. 63
付属品・同梱品
- ディスクブラシ: 2 個
- カーブスクイジー
製品機能
- タンクインタンクシステム
- 自走式
- 自動給水停止機能
- ソレノイドバルブ
- 標準デイタイムライト
- スクイジーゴムの種類: 天然ゴム
- ケルヒャーのカラー別操作コンセプト
- KIK（ケルヒャーインテリジェントキーシステム）は30以上のユーザー言語と個々のユーザー権限を備えています
- モップなどが本体に固定可能なホームベースキット
- 簡単操作セレクタースイッチ
用途・清掃場所
- スーパーマーケット、ショッピングセンター、病院
- 工場の生産現場や倉庫の清掃