B 110 R Bp +R75+Dose+Rinsは洗浄幅75cmのローラーブラシ（ツインローラー）を装備した搭乗式床洗浄機です。

その他の特徴として、水道水を補充する際に便利なオートフィル機能（清水タンク用給水自動ストップ機能）、工場での充電に便利な200V用内蔵充電器、操作者と管理者でセッティングを区分するKIKキーシステムを標準装備しています。

さらに洗剤濃度自動調整機能と汚水タンクの洗浄機能も搭載しています。



お勧めのご使用場所は、200Vの電源がある工場、製造現場、倉庫、スーパーマーケット、ショッピングモールなどの広い面積の場所です。

洗剤濃度自動調整機能は洗剤を希釈した洗浄作業をボタン一つでマシンに乗ったまま作業することができるのでとても仕上がりと作業性が向上します。

各種操作するボタン類などは、黄色とグレーに色分けされており、どなたでも分かりやすく取り扱いが可能です。

また革新的なKIKキーシステムと呼ばれる、黄色とグレーのキーにより、日常の操作は黄色のキーによって、定期的なより強い洗浄をする際は、管理者によって洗浄力をアップさせるなどをグレーのキーによって変更が可能です。これにより、日常の清掃時に操作ミスを防ぐことができ、どなたでも再現性の高い清掃結果を得られます。

その他の特徴として、高さ調節可能な運転席、日中でも周囲に存在を知らせるデイライト、すべての設定を入力できるカラーディスプレイは高いレベルの使いやすさを実現し、機械の生産性を向上させることができます。また、オプションの（受注発注で対応）サイドスクラビングデッキを用意し、作業幅をさらに10センチ広げ、棚の下などエッジに近い部分の清掃も可能にしています。

また、新世代のパラボリックスクイジーを装備しているので、今までの汚水回収力がアップし、コーナーでの旋回時でも残水が無く汚水を回収します。