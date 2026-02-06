床洗浄機 B 110 R Bp+ R75 + Dose + Rins
B 110 R Bp +R75+Dose+Rins（200V充電器仕様）は、洗浄幅75cm（30インチ）のツインローラーブラシと新世代のパラボリックスクイジー、走行速度に応じた吐水量調整機能を搭載し、さらに洗剤濃度自動調整機能と汚水タンク自動洗浄機能を搭載したプレミアムな搭乗式自動床洗浄機です。誰でも納得の清掃結果と4500㎡/hの高い清掃面積を実現します。
B 110 R Bp +R75+Dose+Rinsは洗浄幅75cmのローラーブラシ（ツインローラー）を装備した搭乗式床洗浄機です。
その他の特徴として、水道水を補充する際に便利なオートフィル機能（清水タンク用給水自動ストップ機能）、工場での充電に便利な200V用内蔵充電器、操作者と管理者でセッティングを区分するKIKキーシステムを標準装備しています。
さらに洗剤濃度自動調整機能と汚水タンクの洗浄機能も搭載しています。
お勧めのご使用場所は、200Vの電源がある工場、製造現場、倉庫、スーパーマーケット、ショッピングモールなどの広い面積の場所です。
洗剤濃度自動調整機能は洗剤を希釈した洗浄作業をボタン一つでマシンに乗ったまま作業することができるのでとても仕上がりと作業性が向上します。
各種操作するボタン類などは、黄色とグレーに色分けされており、どなたでも分かりやすく取り扱いが可能です。
また革新的なKIKキーシステムと呼ばれる、黄色とグレーのキーにより、日常の操作は黄色のキーによって、定期的なより強い洗浄をする際は、管理者によって洗浄力をアップさせるなどをグレーのキーによって変更が可能です。これにより、日常の清掃時に操作ミスを防ぐことができ、どなたでも再現性の高い清掃結果を得られます。
その他の特徴として、高さ調節可能な運転席、日中でも周囲に存在を知らせるデイライト、すべての設定を入力できるカラーディスプレイは高いレベルの使いやすさを実現し、機械の生産性を向上させることができます。また、オプションの（受注発注で対応）サイドスクラビングデッキを用意し、作業幅をさらに10センチ広げ、棚の下などエッジに近い部分の清掃も可能にしています。
また、新世代のパラボリックスクイジーを装備しているので、今までの汚水回収力がアップし、コーナーでの旋回時でも残水が無く汚水を回収します。
製品特長
プレスイープ機能付きローラーブラシユニット大型バンパーホイール付きのアルミダイキャスト製。 粗いゴミの事前掃き掃除機能を搭載し、作業時間を短縮します。 非常にスムーズな動作と静粛性で、騒音に敏感な場所でのアプリケーションに最適です。
高さ調節可能なシート身長に関係なく、最適な座り心地を実現。 移動中の優れた座り心地。 より長く、より疲れを感じさせない作業を可能にします。
速度に応じて水量を調整カーブや低速走行時の水量を減らすことができます。 節水機能で清掃可能面積がアップします。 床面の乾燥が早く、コーナー部での残水のリスクが低い。
アルミダイキャスト製の堅牢なスクイジー
- 破れにくく、長持ちするライナテックス製スクイジーゴムで、優れた吸引効果を発揮します。
- スクイジーゴムの交換を迅速かつ簡単に行えます。
- 壁との接触で旋回し、ダメージを回避する。
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|バッテリー
|推進動力
|走行モーター
|ブラシの清掃幅 (mm)
|750
|吸引幅 (mm)
|950
|清水タンク/汚水タンク容量 (l)
|110 / 110
|理論上の最大清掃能力 (m²/h)
|4500
|実用上の清掃能力 (m²/h)
|3150
|バッテリー (V)
|24
|バッテリー駆動時間 (h)
|max. 4
|充電器用電源 (V/Hz)
|100 - 230 / 50 - 60
|登坂能力 (%)
|10
|ブラシ回転数 (rpm)
|1200
|ブラシ面圧 (g/cm²)
|500
|使用水量 (l/min)
|max. 5.7
|騒音値 (dB(A))
|59
|定格入力電力 (W)
|up to 2350
|総許容荷重 (kg)
|650
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|251
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1695 x 975 x 1315
付属品・同梱品
- 内蔵充電器
- カーブスクイジー
- 密閉式ループシステムを備えた洗浄剤投与方式
製品機能
- オートフィル（清水の満水ストップ機能）
- 特許取得済みのタンクリンスシステム
- 自走式
- 自動給水停止機能
- 洗浄剤の希釈機能
- パーキングブレーキ
- スイープ機能を統合しています
- ソレノイドバルブ
- 2タンク方式
- 高さ調節可能なシート
- 清水量のインジゲーター: 水量による
- 標準デイタイムライト
- 最小値0.25％の少量の洗浄剤を投与
- 頑丈なフロントバンパー
- 速度によって調節する清水の吐水量
- ソフトウェアの更新と損失評価は、ケルヒャーのフリート管理を介してリモートで実行できます
- ケルヒャーのカラー別操作コンセプト
- KIK（ケルヒャーインテリジェントキーシステム）は30以上のユーザー言語と個々のユーザー権限を備えています
- 騒音が気になる場所でも安心で静かなローラーブラシヘッド
- モップなどが本体に固定可能なホームベースキット
- 電気および機械式フロートスイッチ
- 簡単操作セレクタースイッチ
用途・清掃場所
- スーパーマーケット、ショッピングセンター、病院
- 工場の生産現場や倉庫の清掃