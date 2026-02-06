B 110 R Classic は洗浄幅 75cm のローラーブラシ（ツインローラー）を装備した搭乗式床洗浄機です。

スタンダードモデルとしての特徴は、オペレーターが機能選択スイッチを回すだけで、洗浄プログラムを簡単に選択できるように、わかりやすいシンボルマークを使用した Easy オペレーティングシステムと、操作者と管理者でセッティングを区分する KIK キーシステムを搭載しています。



お勧めのご使用場所は、工場、倉庫、スーパーマーケット、ショッピングモールなどの広い面積の場所で、ローラーブラシによるスイープ機能に粗ゴミを回収する機能が組み込まれているため、除塵作業に必要な時間を節約できます。



各種操作するボタン類などは、黄色とグレーに色分けされており、どなたでも分かりやすく取り扱いが可能です。

また革新的な KIK キーシステムと呼ばれる、黄色とグレーのキーにより、日常の操作は黄色のキーによって、定期的なより強い洗浄をする際は、管理者によって洗浄力をアップさせるなどをグレーのキーによって変更が可能です。これにより、日常の清掃時に操作ミスを防ぐことができ、どなたでも再現性の高い清掃結果を得られます。

その他の特徴として、調節可能な運転席、日中でも周囲に存在を知らせるデイライト、すべての設定を入力できるディスプレイは高いレベルの使いやすさを実現し、機械の生産性を向上させることができます。

また、新世代のパラボリックスクイジーを装備しているので、今までの汚水回収力がアップし、コーナーでの旋回時でも残水が無く汚水を回収します。