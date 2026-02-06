床洗浄機 B 110 R Classic Bp +R75
【国内在庫品】
B 110 R Classic +R75は、洗浄幅75cm（30インチ）のツインローラーブラシとと新世代のパラボリックスクイジーを搭載したスタンダードな搭乗式自動床洗浄機です。誰でも納得の清掃結果と4500㎡/hの高い清掃面積を実現します。
B 110 R Classic は洗浄幅 75cm のローラーブラシ（ツインローラー）を装備した搭乗式床洗浄機です。
スタンダードモデルとしての特徴は、オペレーターが機能選択スイッチを回すだけで、洗浄プログラムを簡単に選択できるように、わかりやすいシンボルマークを使用した Easy オペレーティングシステムと、操作者と管理者でセッティングを区分する KIK キーシステムを搭載しています。
お勧めのご使用場所は、工場、倉庫、スーパーマーケット、ショッピングモールなどの広い面積の場所で、ローラーブラシによるスイープ機能に粗ゴミを回収する機能が組み込まれているため、除塵作業に必要な時間を節約できます。
各種操作するボタン類などは、黄色とグレーに色分けされており、どなたでも分かりやすく取り扱いが可能です。
また革新的な KIK キーシステムと呼ばれる、黄色とグレーのキーにより、日常の操作は黄色のキーによって、定期的なより強い洗浄をする際は、管理者によって洗浄力をアップさせるなどをグレーのキーによって変更が可能です。これにより、日常の清掃時に操作ミスを防ぐことができ、どなたでも再現性の高い清掃結果を得られます。
その他の特徴として、調節可能な運転席、日中でも周囲に存在を知らせるデイライト、すべての設定を入力できるディスプレイは高いレベルの使いやすさを実現し、機械の生産性を向上させることができます。
また、新世代のパラボリックスクイジーを装備しているので、今までの汚水回収力がアップし、コーナーでの旋回時でも残水が無く汚水を回収します。
製品特長
アルミダイキャスト製の堅牢なスクイジー
- 破れにくく、長持ちするライナテックス製スクイジーゴムで、優れた吸引効果を発揮します。
- スクイジーゴムの交換を迅速かつ簡単に行えます。
- 壁との接触で旋回し、ダメージを回避する。
プレスイープ機能付きローラーブラシユニット
- 大型バンパーホイール付きのアルミダイキャスト製。
- 粗いゴミの事前掃き掃除機能を搭載し、作業時間を短縮します。
- 非常にスムーズな動作と静粛性で、騒音に敏感な場所でのアプリケーションに最適です。
革新的なKIKシステム
- 誤操作を防ぐことができます。
- サービスコストの低減できます。
- ユーザーに負担をかけることなく、個々の清掃作業に最適にマッチします。
省エネ eco!efficiency モード付き
- 消費電力の削減。
- 充電1回あたりの稼働時間が 40% 長くなります。
- さらに静かになったので、騒音に敏感な場所（昼間の清掃、病院、ホテルなど）に最適です。
大型カラーディスプレイ
- 必要な情報が大型ディスプレイから確認できます。
- ディスプレイ表示により、便利で取り扱いも簡単になります。
- 30以上の言語に対応しています。
取り扱いが簡単
- 要素によって色分けされたな部品により、取り扱いが容易です。
- より簡単に使えるようになったので、機器のトレーニング時間も短くなりました。
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|バッテリー
|推進動力
|ブラシモーター
|ブラシの清掃幅 (mm)
|750
|吸引幅 (mm)
|950
|清水タンク/汚水タンク容量 ( )
|110 / 110
|理論上の最大清掃能力 (m²/h)
|max. 4500
|実用上の清掃能力 (m²/h)
|3150
|バッテリー (V)
|24
|走行速度 (km/h)
|max. 6
|登坂能力 (%)
|max. 10
|ブラシ回転数 (rpm)
|1200
|ブラシ面圧 (kg/g/cm²)
|75 / 500
|通路旋回幅 (cm)
|175
|使用水量 (l/min)
|max. 5
|騒音値 (dB(A))
|59
付属品・同梱品
- ローラーブラシ: 2 個
- カーブスクイジー
- 頑丈なアルミダイキャストスクイジー
製品機能
- 自走式
- 自動給水停止機能
- スイープ機能を統合しています
- スイープ機能
- ソレノイドバルブ
- 2タンク方式
- 標準デイタイムライト
- スクイジーゴムの種類: ライナテックス®
- ケルヒャーのカラー別操作コンセプト
- KIK（ケルヒャーインテリジェントキーシステム）は30以上のユーザー言語と個々のユーザー権限を備えています
- 騒音が気になる場所でも安心で静かなローラーブラシヘッド
- モップなどが本体に固定可能なホームベースキット
- 簡単操作セレクタースイッチ
用途・清掃場所
- スーパーマーケット、ショッピングセンター、病院
- 工場の生産現場や倉庫の清掃