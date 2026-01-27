床洗浄機 BD 43/40 W Bp , BD 51/40 W Bp（販売終了品）

こちらの商品は、販売終了となりました。アクセサリー、洗浄剤、取扱説明書は引き続きご利用いただけます。 後継機はこちらから
アクセサリー
洗浄剤