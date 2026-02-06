バッテリー駆動の歩行型スクラバー・ドライヤーBD 50/55 W Classic Bpは、自走式のため、長時間の作業でも疲れにくい掃除を実現します。 高品質なアルミニウム製のディスクブラシヘッド、850mmの新世代スクイジー、最適なブラシ圧などにより、優れた洗浄効果を発揮します。このマシンは非常に優れた堅牢性を持ち、新世代スクイジーによって優れた吸水能力を実現しました。また、非常にシンプルな操作性のため、作業者を選ばず使いやすくなっております。