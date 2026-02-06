BD 50/55 W Classic Bp
BD 50/55 W Classic Bp は、バッテリー駆動の自走式床洗浄機です。自走式のため、長時間の作業でも疲れにくい掃除を実現します。また、新開発の850mmの放物線形状のスクイジーによって、当社最高レベルの汚水回収力を実現しております。
選ばれたクリーニング性能
新開発のスクイジーでクラス最高の汚水回収力を実現
本体の高さを抑えることで、前方の視認性を従来品の42%※改善。衝突の危険性を軽減します。
4つの特長
クラス最高の汚水回収
新スクイジーが清掃後の汚水を逃さず回収
新開発のパラボリック（放射線形状）スクイジーは、Vスクイジーを装着した自社従来品40Lクラスと比べ、最大＋30％の汚水回収効果を発揮します。またブラシ圧も強力で洗浄性能にも優れています。
コンパクトなのに大容量
コンパクトボディに55Lの大容量タンク
当社従来品の30Lクラスと同等のコンパクトサイズを実現。前方の視認性が42％改善※されました。また、大容量タンクが給排水の回数を減らし作業効率をUPします。狭い場所でも扱いやすく、幅1.5mの通路でも旋回が可能です。
どなたでも簡単に清掃
操作もメンテナンスも簡単
操作ボタンがとても少ないため、どなたでも扱いやすく誤操作を防ぎます。汚水タンクは取り外せるため、本体の故障を気にせずに水洗いが可能です。
耐久性・メンテナンス性
アルミダイキャスト製品を採用
使用時に負荷の掛かるブラシヘッドとスクイジーにアルミダイキャスト製品を採用。耐久性向上により製品寿命が延び、メンテナンスのコストと時間を削減します。
バッテリー駆動の歩行型スクラバー・ドライヤーBD 50/55 W Classic Bpは、自走式のため、長時間の作業でも疲れにくい掃除を実現します。 高品質なアルミニウム製のディスクブラシヘッド、850mmの新世代スクイジー、最適なブラシ圧などにより、優れた洗浄効果を発揮します。このマシンは非常に優れた堅牢性を持ち、新世代スクイジーによって優れた吸水能力を実現しました。また、非常にシンプルな操作性のため、作業者を選ばず使いやすくなっております。
製品特長
上げられるアルミブラシヘッド優れた洗浄性能を発揮します。 非常に頑丈なデザイン。 長寿命の高品質素材。
2つのキャスター付きトラクションドライブ輸送がとても簡単です。 使いやすさが向上し、肉体的な労力が大幅に軽減されます。 長時間の疲労のないアプリケーションに最適です。
説明を必要としない操作機械の始動が簡単です。 トレーニング要件を減らし、習熟フェーズを短縮します。 明白な操作システムで、操作エラーはほとんどありません。
標準の湾曲したスクイジー
- 洗浄した部分の残留水分が少ないため、速乾性があります。
- 最近清掃した場所で滑るリスクを最小限に抑えます。
- 吸引力と安全性を向上させます。
人間工学に基づいた使いやすい設計
- さまざまな高さのオペレーター向け。
- 快適な操作性を向上させます。
- 洗浄用途での生産性を向上させます。
堅牢な標準シャーシ
- 高品質で変形を防ぎます。
- 信頼性を高めます
- メンテナンスの労力とコストを削減します。
吸引システムのユニークなデザイン
- メンテナンスが簡単。
- 動作ノイズを低減します。
- 使いやすさが向上します。
汚水が個別になっているタンクシステム
- とても簡単に掃除できます。
- 衛生環境を向上させます。
洗浄剤投与の淡水キャップ
- 洗浄剤の便利で正確な投与のため。
- 洗浄剤の消費量とコストを削減します。
実用的なホームベース
- 各種アクセサリーパーツの持ち運びに。
- 手動洗浄用の器具はいつでも簡単に手の届くところにあります。
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|バッテリー
|推進動力
|走行モーター
|ブラシの清掃幅 (mm)
|510
|吸引幅 (mm)
|850
|清水タンク/汚水タンク容量 (l)
|55 / 55
|理論上の最大清掃能力 (m²/h)
|max. 2550
|実用上の清掃能力 (m²/h)
|1530
|バッテリー (V)
|24
|バッテリー駆動時間 (h)
|max. 3
|ブラシ回転数 (rpm)
|140 - 140
|ブラシ面圧 (kg)
|27 - 27
|通路旋回幅 (mm)
|1400
|使用水量 (l/min)
|max. 2.6
|騒音値 (dB(A))
|65.2 - 65.2
|総許容荷重 (kg)
|240
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|103
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1328 x 610 x 1073
付属品・同梱品
- ディスクブラシ: 1 個
- カーブスクイジー
- 頑丈なアルミダイキャストスクイジー
製品機能
- 自走式
- 2タンク方式
- スクイジーゴムの種類: ライナテックス®
- ケルヒャーのカラー別操作コンセプト
- モップなどが本体に固定可能なホームベースキット
- 簡単操作セレクタースイッチ
用途・清掃場所
- 公共の建物やオフィスで使用するための建築サービス請負業者に最適です。
- 公共の建物
- ホテルおよびレストラン業界、小売店、自動車販売店で使用します。
- 飲食店・給食施設
- 小売
- ヘルスケアセクター、運輸業界、およびその業界でのクリーニング用。
- 輸送
- 製造業、工業
- 自動車
- オフィス