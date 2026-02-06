BD 50/55 W Classic Bp

BD 50/55 W Classic Bp は、バッテリー駆動の自走式床洗浄機です。自走式のため、長時間の作業でも疲れにくい掃除を実現します。また、新開発の850mmの放物線形状のスクイジーによって、当社最高レベルの汚水回収力を実現しております。

　　
BD 50/55 W クラシック Bp

選ばれたクリーニング性能
新開発のスクイジーでクラス最高の汚水回収力を実現
本体の高さを抑えることで、前方の視認性を従来品の42%※改善。衝突の危険性を軽減します。

※当社従来品同クラス製品との比較
狭い通路の床洗浄に最適
壁際の床洗浄も安心
4つの特長

  • 1

    クラス最高の汚水回収

    新スクイジーが清掃後の汚水を逃さず回収

    新開発のパラボリック（放射線形状）スクイジーは、Vスクイジーを装着した自社従来品40Lクラスと比べ、最大＋30％の汚水回収効果を発揮します。またブラシ圧も強力で洗浄性能にも優れています。

  • 2

    コンパクトなのに大容量

    コンパクトボディに55Lの大容量タンク

    当社従来品の30Lクラスと同等のコンパクトサイズを実現。前方の視認性が42％改善※されました。また、大容量タンクが給排水の回数を減らし作業効率をUPします。狭い場所でも扱いやすく、幅1.5mの通路でも旋回が可能です。

  • 3

    どなたでも簡単に清掃

    操作もメンテナンスも簡単

    操作ボタンがとても少ないため、どなたでも扱いやすく誤操作を防ぎます。汚水タンクは取り外せるため、本体の故障を気にせずに水洗いが可能です。

  • 4

    耐久性・メンテナンス性

    アルミダイキャスト製品を採用

    使用時に負荷の掛かるブラシヘッドとスクイジーにアルミダイキャスト製品を採用。耐久性向上により製品寿命が延び、メンテナンスのコストと時間を削減します。

バッテリー駆動の歩行型スクラバー・ドライヤーBD 50/55 W Classic Bpは、自走式のため、長時間の作業でも疲れにくい掃除を実現します。 高品質なアルミニウム製のディスクブラシヘッド、850mmの新世代スクイジー、最適なブラシ圧などにより、優れた洗浄効果を発揮します。このマシンは非常に優れた堅牢性を持ち、新世代スクイジーによって優れた吸水能力を実現しました。また、非常にシンプルな操作性のため、作業者を選ばず使いやすくなっております。

製品特長
床洗浄機 BD 50/55 W Classic Bp: 上げられるアルミブラシヘッド
上げられるアルミブラシヘッド
優れた洗浄性能を発揮します。 非常に頑丈なデザイン。 長寿命の高品質素材。
床洗浄機 BD 50/55 W Classic Bp: 2つのキャスター付きトラクションドライブ
2つのキャスター付きトラクションドライブ
輸送がとても簡単です。 使いやすさが向上し、肉体的な労力が大幅に軽減されます。 長時間の疲労のないアプリケーションに最適です。
床洗浄機 BD 50/55 W Classic Bp: 説明を必要としない操作
説明を必要としない操作
機械の始動が簡単です。 トレーニング要件を減らし、習熟フェーズを短縮します。 明白な操作システムで、操作エラーはほとんどありません。
標準の湾曲したスクイジー
  • 洗浄した部分の残留水分が少ないため、速乾性があります。
  • 最近清掃した場所で滑るリスクを最小限に抑えます。
  • 吸引力と安全性を向上させます。
人間工学に基づいた使いやすい設計
  • さまざまな高さのオペレーター向け。
  • 快適な操作性を向上させます。
  • 洗浄用途での生産性を向上させます。
堅牢な標準シャーシ
  • 高品質で変形を防ぎます。
  • 信頼性を高めます
  • メンテナンスの労力とコストを削減します。
吸引システムのユニークなデザイン
  • メンテナンスが簡単。
  • 動作ノイズを低減します。
  • 使いやすさが向上します。
汚水が個別になっているタンクシステム
  • とても簡単に掃除できます。
  • 衛生環境を向上させます。
洗浄剤投与の淡水キャップ
  • 洗浄剤の便利で正確な投与のため。
  • 洗浄剤の消費量とコストを削減します。
実用的なホームベース
  • 各種アクセサリーパーツの持ち運びに。
  • 手動洗浄用の器具はいつでも簡単に手の届くところにあります。
製品仕様

製品スペック

駆動方式 バッテリー
推進動力 走行モーター
ブラシの清掃幅 (mm) 510
吸引幅 (mm) 850
清水タンク/汚水タンク容量 (l) 55 / 55
理論上の最大清掃能力 (m²/h) max. 2550
実用上の清掃能力 (m²/h) 1530
バッテリー (V) 24
バッテリー駆動時間 (h) max. 3
ブラシ回転数 (rpm) 140 - 140
ブラシ面圧 (kg) 27 - 27
通路旋回幅 (mm) 1400
使用水量 (l/min) max. 2.6
騒音値 (dB(A)) 65.2 - 65.2
総許容荷重 (kg) 240
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 103
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 1328 x 610 x 1073

付属品・同梱品

  • ディスクブラシ: 1 個
  • カーブスクイジー
  • 頑丈なアルミダイキャストスクイジー

製品機能

  • 自走式
  • 2タンク方式
  • スクイジーゴムの種類: ライナテックス®
  • ケルヒャーのカラー別操作コンセプト
  • モップなどが本体に固定可能なホームベースキット
  • 簡単操作セレクタースイッチ
用途・清掃場所
  • 公共の建物やオフィスで使用するための建築サービス請負業者に最適です。
  • 公共の建物
  • ホテルおよびレストラン業界、小売店、自動車販売店で使用します。
  • 飲食店・給食施設
  • 小売
  • ヘルスケアセクター、運輸業界、およびその業界でのクリーニング用。
  • 輸送
  • 製造業、工業
  • 自動車
  • オフィス
アクセサリー
洗浄剤

