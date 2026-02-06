床洗浄機 BD 35/15 C Classic Bp
コンパクトクラスの自動床洗浄機「BD 35/15 C Classic Bp」は、多くの現場で使用可能な汎用性を備え、狭く細かいエリアの清掃でも最高の結果をもたらします。 優れた操作性とコンパクトさで、簡単に清掃が行えます。また、充電器を内蔵しており、コンセントさえあれば、どこでも簡単に充電ができます。
BD 35/15 C Classic Bp は「35cm」のブラシヘッドを備え、優れた清掃効率と操作性を実現しています。
狭く細いエリアの清掃向けに設計され、備品や荷物が多い場所や人が密集したエリアを清掃するのに最適なサイズです。
本体高さは 68cm で、テーブルや什器の下に収まります。
便利機能である内蔵充電器は、オペレーターが場所を選ばずに機体を充電できます。
機体内部を簡単に開放できるので、日常のメンテナンスやお手入れの作業も簡単になっています。
製品特長
内蔵充電器
- どこでも便利に充電できる小型内蔵充電器
- 幅広い電圧に対応
コンパクトサイズ
- 高い操縦性。
- 簡単な障害物回避
- 取り扱いが簡単
強力バキューム
- スクイジーは隅の汚水も確実に吸引します。
- 床面をすぐに乾燥させます
折りたたみ式で、高さが調節可能なハンドル
- コンパクトに折りたためるので、保管スペースを節約できます
- 持ち運びが簡単で、車に搭載可能です
- さまざまなオペレーターの高さに調整可能で、疲れずに作業できます。
清水量調整機能
- 最大清水吐出量 1リッター/分
- 床の種類や汚れに応じて水量調整が可能
簡単に脱着できるブラシヘッド
- 工具なしで取り外し可能
- 作業後のメンテナンスが簡単
取り外し可能な汚水タンク
- メンテナンスが簡単
エコモード機能
- 消費電力の低減
- 騒音レベルの低減
- 稼働時間を最大25%延長
効率的な水供給の実現
- EU規格に準拠
- 均一な水配分により洗浄性能が向上
画面表示
- エラーコードと機体状態を表示し、サービスやメンテナンスを容易にします
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|バッテリー
|ブラシの清掃幅 (mm)
|350
|吸引幅 (mm)
|470
|清水タンク/汚水タンク容量 (l)
|max. 15 / max. 15
|理論上の最大清掃能力 (m²/h)
|max. 1400
|実用上の清掃能力 (m²/h)
|700
|バッテリータイプ
|メンテナンスフリー
|バッテリー (V/Ah)
|12 / 38
|バッテリー駆動時間 (h)
|max. 2
|バッテリー充電時間 (h)
|およそ 10
|充電器用電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|ブラシ回転数 (rpm)
|180 - 180
|ブラシ面圧 (g/cm²/kg)
|25 / 16.5
|使用水量 (l/min)
|max. 0.95
|色
|アンスラサイトグレー
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|54
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|830 x 500 x 680
付属品・同梱品
- ディスクブラシ: 1 個
- バッテリー
- バッテリーと内蔵充電器付き
- 移動用キャスター
製品機能
- スクイジーゴムの種類: ライナテックス®
動画
用途・清掃場所
- ビルメンテナンス業
- 小売施設
- 宿泊施設
- 飲食店・給食施設
- 公共施設
- ヘルスケア施設
- オフィス施設
アクセサリー
洗浄剤
BD 35/15 C Classic Bp スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。