「 BD 50/70 R Classic 」搭乗式自動床洗浄機は、コンパクトで細身の構造により、取り扱いや運搬が簡単で、高い操縦性が確保され、同クラスの自走式自動床洗浄機よりも効率化が計れます。



＜シンプルな構造でトレーニング時間を削減＞

最小限の機能で、どなたでも直感的に扱えます。本体カラーは操作で使う部分をイエロー、メンテナンス部分をグレーに分け、覚えやすく誤った操作を防ぎます。扱いやすいシンプルな構造がトレーニング時間を削減します。



＜高い操作性と安全性。操作が簡単だから運転が安全＞

座席は前に配置されているため視界が広く、マシンの壁際や商品棚への衝突も予防できます。



＜自走式・手押し式サイズの搭乗式モデルのコンパクト設計＞

自走式・手押し式と変わらないコンパクトさで 70L の洗浄タンクを搭載、搭乗式の清掃能力を有します。大型の搭乗式では入れなかった狭い通路も洗浄可能になりました。



＜ 1 台 3 役で作業効率をアップ＞

前面にオプションの 60cm モップを取り付けることで、床洗浄前の除塵清掃を同時に行います。床清掃の掃く・洗浄・吸水を 1 台で行い、人件費を削減します。