床洗浄機 BD 50/70 R Classic Bp
「BD 50/70 R Classic」は、1 時間あたり最大2,800 m² （理論値）の面積を洗浄できるディスクブラシタイプの搭乗式自動床洗浄機です。超コンパクトボディで優れたコストパフォーマンスを実現する搭乗式のエントリーモデルです。
「 BD 50/70 R Classic 」搭乗式自動床洗浄機は、コンパクトで細身の構造により、取り扱いや運搬が簡単で、高い操縦性が確保され、同クラスの自走式自動床洗浄機よりも効率化が計れます。
＜シンプルな構造でトレーニング時間を削減＞
最小限の機能で、どなたでも直感的に扱えます。本体カラーは操作で使う部分をイエロー、メンテナンス部分をグレーに分け、覚えやすく誤った操作を防ぎます。扱いやすいシンプルな構造がトレーニング時間を削減します。
＜高い操作性と安全性。操作が簡単だから運転が安全＞
座席は前に配置されているため視界が広く、マシンの壁際や商品棚への衝突も予防できます。
＜自走式・手押し式サイズの搭乗式モデルのコンパクト設計＞
自走式・手押し式と変わらないコンパクトさで 70L の洗浄タンクを搭載、搭乗式の清掃能力を有します。大型の搭乗式では入れなかった狭い通路も洗浄可能になりました。
＜ 1 台 3 役で作業効率をアップ＞
前面にオプションの 60cm モップを取り付けることで、床洗浄前の除塵清掃を同時に行います。床清掃の掃く・洗浄・吸水を 1 台で行い、人件費を削減します。
製品特長
シンプルで、わかりやすい操作感
- 分かりやすいシンボルマークと明確なコントロールパネルは、操作性を向上させ、作業効率を高めるのに役立ちます。
- メンテナンスで使用する部分はグレーで配色。
- 黄色で色分けされたシンプルな操作部により、マシンの使い方が容易です。
ディスクブラシ
- 一体型のディスクブラシヘッドを使用した堅牢な設計です。
- 広い作業幅と機敏な操作性により広い清掃面積を実現しました。
- ペダルによるブラシの取り外し方式です。
コンパクトでスリムなデザイン
- 非常に操作性に優れたマシンです。
- 搭乗式により視認性に優れています。
- 優れた操作性と視認性で運転が簡単です。
オプションアクセサリーの除塵用モップ
- 清掃前のホコリや塵汚れを同時に取り除き、素早い洗浄工程をサポートします。
- スクイジーの吸引パワーが落ちるのを防ぎます。
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|バッテリー
|推進動力
|走行モーター
|ブラシの清掃幅 (mm)
|510
|吸引幅 (mm)
|900
|清水タンク/汚水タンク容量 (l)
|70 / 70
|理論上の最大清掃能力 (m²/h)
|2805
|実用上の清掃能力 (m²/h)
|1964
|バッテリー駆動時間 (h)
|max. 3
|走行速度 (km/h)
|max. 5.5
|登坂能力 (%)
|8
|ブラシ回転数 (rpm)
|155
|ブラシ面圧 (kg)
|19.5
|通路旋回幅 (mm)
|1650
|使用水量 (l/min)
|max. 2.3
|騒音値 (dB(A))
|min. 66
|総許容荷重 (kg)
|345
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|112
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1310 x 590 x 1060
付属品・同梱品
- ディスクブラシ: 1 個
製品機能
- 自走式
- 自動給水停止機能
- ソレノイドバルブ
- ストレートスクイジー: 1 個
- 2タンク方式
用途・清掃場所
- スーパーマーケット、ショッピングセンター、病院