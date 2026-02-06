自動床洗浄機B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofillは、軽量・高耐久のアルミニウム製のヘッドとスクイジーで長く使用いただける設計になっています。D51 シングルディスク ブラシ ヘッドは、、静音で優れた洗浄結果と均一な仕上がりを可能にします。洗剤自動希釈システムは、洗浄剤を正確に使用できるので、コストや資源を節約します。高さを抑えた低くてコンパクトな機体により、特に狭いエリアでも優れた操作性を実現します。洗浄作業後の汚水タンクの内部を非接触で洗浄できるオートリンス機能、清水タンクへの給水を自動停止できる自動止水機能を搭載しています。 また、アプリ「Machine connect」により、高度な設定や情報をスマートフォンから簡単に操作できます。