ケルヒャーのクラッシックラインはスタンダードモデルとして、高いコストパフォーマンスが発揮できる機体です。

BR 75/75 W Classic Bp は、大型サイズながらもシンプルなコンセプト、ユーザーフレンドリー、メンテナンスの容易さを実現しています。



・大型サイズの 75 センチの洗浄幅（ 29.5 インチ）

・ローラーブラシ特有のプレスイープ機能により、事前の除塵作業を低減

・大容量の 75 ℓタンク（汚水・清水）で長時間の作業が可能

・軽量で耐久性のあるアルミニウム製のスクイージー＆ローラーブラシクヘッド

・非常にコンパクトで高い操作性と優れた汎用性