床洗浄機 BR 75/75 W Classic Bp
【国内在庫品】
75センチの洗浄幅のブラシローラーを装備したアルミディスクヘッドと大容量の75リットルの清水、汚水タンクを備えた大型の自走式自動床洗浄機です。大型サイズながら機体高さが低く設計されているため、誰でも使いやすく、あらゆる場所で使用できます。※本製品の連続稼働時間は「最大2.5h」となります。
ケルヒャーのクラッシックラインはスタンダードモデルとして、高いコストパフォーマンスが発揮できる機体です。
BR 75/75 W Classic Bp は、大型サイズながらもシンプルなコンセプト、ユーザーフレンドリー、メンテナンスの容易さを実現しています。
・大型サイズの 75 センチの洗浄幅（ 29.5 インチ）
・ローラーブラシ特有のプレスイープ機能により、事前の除塵作業を低減
・大容量の 75 ℓタンク（汚水・清水）で長時間の作業が可能
・軽量で耐久性のあるアルミニウム製のスクイージー＆ローラーブラシクヘッド
・非常にコンパクトで高い操作性と優れた汎用性
製品特長
ブラシヘッドとスクイージーは軽量・高耐久のアルミニウム製
- 故障が少なくなるように設計されています
- 日常清掃から定期的な洗浄まで、過酷な条件で使用できる設計をしています。
非常にシンプルで直感的な操作感
- 操作はスイッチ、ボタンを使用するのみで、すぐに作業に取り掛かれます。
- メンテナンスする箇所を黄色で色分けしてあり、トレーニングの時間を削減できます
コンパクト設計
- 様々な環境の現場でも、導入できる汎用性の高い設計です。
- 機体高が低く、視野が広くなる事で施設や設備を破損するリスクを軽減します。
ブラシ圧を調整可能
- 汚れが少ない日常清掃での使用やデリケートな床材の場合は、低いブラシ圧で作業可能です
- 洗浄間隔があいている定期洗浄などの頑固な汚れはブラシ圧を高める事で洗浄可能です
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|バッテリー
|推進動力
|走行モーター
|ブラシの清掃幅 (mm)
|750
|吸引幅 (mm)
|1030
|清水タンク/汚水タンク容量 (l)
|75 / 75
|理論上の最大清掃能力 (m²/h)
|max. 3750
|実用上の清掃能力 (m²/h)
|2250
|バッテリー (V)
|24
|バッテリー駆動時間 (h)
|max. 2.5
|走行速度 (km/h)
|max. 5
|ブラシ回転数 (rpm)
|1200
|ブラシ面圧 (kg/g/cm²)
|40.5 / 145
|使用水量 (l/min)
|max. 2.75
|騒音値 (dB(A))
|65 - 65
|定格入力電力 (W)
|max. 2050
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|100
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1520 x 810 x 1065
付属品・同梱品
- ローラーブラシ: 2 個
製品機能
- 自走式
- 2タンク方式
用途・清掃場所
- 小売店、ショッピングセンター、ホームセンターの床面洗浄清掃に最適
- 空港、工場、輸送業界の床面洗浄清掃に最適
- 屋内型のスポーツ施設などの床洗浄に最適