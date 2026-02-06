特大のローラーブラシを搭載することで、B 300 R I Dは通常の大型の搭乗式床洗浄機ではなく、スイーパーとのコンビネーションマシンとなり、乾湿清掃（スイーパーでの除塵と床洗浄機の水洗い清掃）を同時に1回で仕上げることが可能となりました。

動力はディーゼルエンジン駆動で、大容量の水タンク（300リットル）と最大1,755cmの作業幅を誇るため、大規模な面積の日常清掃から、定期清掃に最適です。

高い位置にある快適なドライビングポジションによって、非常に良好な視界が得られます。また、オプションのサイドブラシやサイドスクラビングデッキを使えば、壁やコーナーの隅々まで清掃することができ、幅広でカーブしたスクイジーは高い耐久性を持ち、最高の吸引力を発揮します。頑丈なスチールフレームを採用した堅牢なマシンなのでタフな環境下でも作業を難なくこなします。