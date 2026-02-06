床洗浄機 B 300 R I D
B300 R I Dはディーゼル駆動の搭乗式「スイーパー床洗浄機」です。大型スイーパーの除塵性能に加え、床洗浄機としての水洗いを同時に行います。最大1755mmの作業幅を誇り、エンジン駆動なので給油さえあれば連続した作業を実現します。
特大のローラーブラシを搭載することで、B 300 R I Dは通常の大型の搭乗式床洗浄機ではなく、スイーパーとのコンビネーションマシンとなり、乾湿清掃（スイーパーでの除塵と床洗浄機の水洗い清掃）を同時に1回で仕上げることが可能となりました。
動力はディーゼルエンジン駆動で、大容量の水タンク（300リットル）と最大1,755cmの作業幅を誇るため、大規模な面積の日常清掃から、定期清掃に最適です。
高い位置にある快適なドライビングポジションによって、非常に良好な視界が得られます。また、オプションのサイドブラシやサイドスクラビングデッキを使えば、壁やコーナーの隅々まで清掃することができ、幅広でカーブしたスクイジーは高い耐久性を持ち、最高の吸引力を発揮します。頑丈なスチールフレームを採用した堅牢なマシンなのでタフな環境下でも作業を難なくこなします。
製品特長
掃き掃除と床洗浄を1つの作業工程で実現人と機械の2倍の生産性。 作業時間を半分に短縮。 事前の掃き掃除が不要。
ゴミはコンテナをハイダンプ方式で廃棄することが可能オペレーターにとって便利です。 汚れに直接触れない。 座ったままでゴミ箱を空にすることができます。
回転式のサイドスイープブラシ/サイドスクラブブラシを左右に配置最大1,755mmまで作業幅を拡大。 16,000m²/h以上の清掃パフォーマンスが可能。 機械と物を保護します。
高めのドライビングポジション
- 洗浄面の見晴らしが非常に良い。
- 機敏なハンドリング
経済的なディーゼル式の内燃機関
- 長時間の連続作業が可能。
- 独立したクリーニング。
- フレキシブルなクリーニング。
頑丈なスチールフレーム
- ヘビーデューティ―な作業でも対応できる頑丈なマシン。
カーブスクイジー
- タイトな旋回時でも優れた吸引力を発揮します。
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|ディーゼル
|推進動力
|走行モーター
|ブラシの清掃幅 (mm)
|1045 - 1755
|清掃幅（サイドブラシ2個使用時） (mm)
|1755
|吸引幅 (mm)
|1440
|清水タンク/汚水タンク容量 (l)
|300 / 300
|コンテナ容量 (l)
|180
|理論上の最大清掃能力 (m²/h)
|16550
|実用上の清掃能力 (m²/h)
|12400
|バッテリータイプ
|スターターバッテリー
|バッテリー (V/Ah)
|12 / 80
|登坂能力 (%)
|12
|ブラシ回転数 (rpm)
|460 - 460
|ブラシ面圧 (kg)
|25 - 150
|使用水量 (l/min)
|max. 12
|騒音値 (dB(A))
|92
|総許容荷重 (kg)
|2635
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|2490 x 1570 x 1860
付属品・同梱品
- ローラーブラシ: 2 個
- カーブスクイジー
製品機能
- 自走式
- パーキングブレーキ
- スイープ機能を統合しています
- スイープ機能
- 2タンク方式
動画
用途・清掃場所
- 立体駐車場
- オープンホール、外部倉庫、荷捌き場、建設現場での用途にも。
- 工業用（鋳物工場、セメント工場）、物流・倉庫、駐車場・立体駐車場、建設業、空港・港湾
- 倉庫の清掃など、物流業務にも
- 小売
アクセサリー
洗浄剤
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。