床洗浄機 B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill
【非在庫品／発注後納期2から3か月】ローラータイプ55センチの洗浄幅と50リットルの清水＆汚水タンクと備えた自動床洗浄機です。さらにヘッドとスクイジーは軽量・高耐久のアルミニウム製となり、低いボディ高により、操作性が大幅に向上しています。スマートフォンアプリで権限設定、機能設定が可能です。
自動床洗浄機B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofillは、軽量・高耐久のアルミニウム製のヘッドとスクイジーで長く使用いただける設計になっています。R55ローラーブラシヘッドは、は、、静音で優れた洗浄結果と均一な仕上がりを可能にします。洗剤自動希釈システムは、洗浄剤を正確に使用できるので、コストや資源を節約します。高さを抑えた低くてコンパクトな機体により、特に狭いエリアでも優れた操作性を実現します。洗浄作業後の汚水タンクの内部を非接触で洗浄できるオートリンス機能、清水タンクへの給水を自動停止できる自動止水機能を搭載しています。 また、アプリ「Machine connect」により、高度な設定や情報をスマートフォンから簡単に操作できます。
製品特長
低いボディ高により、操作性が大幅に向上50リットルサイズでも低重心デザインによる優れた操縦性を実現。 取り扱いが簡単で、視認性の良さから損傷事故を防ぎます。
Bluetooth®経由でスマートフォンとマシンが接続マシンの設定・状態管理が簡単に行えます。 使用者権限や最高スピードなどの機能設定やバッテリーや清水の残量などの機体情報の確認ができます。 突然のトラブルシューティング機能も用意しています。
ヘッドとスクイジーは軽量・高耐久のアルミニウム製高耐久化により、故障が少なくなるように設計されています。 故障によるダウンタイムの低減、メンテナンスの容易化、長寿命化につながります。
ライナテックス（Linatex®）製スクイージーブレードのパラボリック型スクイージー
- 凹凸のある床面や狭いカーブでも高い吸引力を発揮します。
- 残水による転倒リスクが軽減され、作業後の手直し時間の短縮につながります。
55㎝幅のローラーブラシ ヘッド
- 高い洗浄圧力と高速のブラシ速度を実現。
- 凹凸のある床面の定期清掃などでも、優れた洗浄結果が得られます。
- 洗浄しながら粗ごみを回収するプレスイープ機能を搭載。
エコ!フローシステム
- 洗浄速度に応じた散水調整機能です。
- カーブの洗浄でも均一で良好な洗浄結果が得られます。
汚水タンク自動洗浄システム（オートリンス）
- 非接触で汚水タンクを洗浄します。
- 汚水タンクからの飛散はありません。
清水給水時の給水自動停止機能（オートフィル）
- 清水タンクに素早く簡単に充填できます。
- 自動停止により待ち時間を節約し、清水タンクのオーバーフローも発生しません。
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|バッテリー
|推進動力
|走行モーター
|ブラシの清掃幅 (mm)
|550
|吸引幅 (mm)
|850
|清水タンク/汚水タンク容量 (l)
|50 / 50
|充電器用電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|ブラシ回転数 (rpm)
|965
|ブラシ面圧 (kg/g/cm²)
|15.5 / 63
|通路旋回幅 (mm)
|1400
|使用水量 (l/min)
|max. 2.6
|騒音値 (dB(A))
|65
付属品・同梱品
- ローラーブラシ: 2 個
- 充電器
- カーブスクイジー
- 頑丈なアルミダイキャストスクイジー
製品機能
- 2タンク方式
- 自走式
- 清水量のインジゲーター: 水量による
- アプリを使用した操作
- オートフィル（清水の満水ストップ機能）
- 最小値0.25％の少量の洗浄剤を投与
- スクイジーゴムの種類: ライナテックス®
- 速度によって調節する清水の吐水量
- 密閉式ループシステムを備えた洗浄剤投与方式
- ケルヒャーのカラー別操作コンセプト
- KIK（ケルヒャーインテリジェントキーシステム）は30以上のユーザー言語と個々のユーザー権限を備えています
- 騒音が気になる場所でも安心で静かなローラーブラシヘッド
- モップなどが本体に固定可能なホームベースキット
- 簡単操作セレクタースイッチ
用途・清掃場所
- 商業施設や公共施設などの建物の清掃に最適
- 食堂、学校、病院の床清掃に最適
- 石床や凹凸床の定期清掃や中間洗浄などに。