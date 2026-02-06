床洗浄機 BD 70/75 W Classic Bp

70センチの洗浄幅のデュアルディスクヘッドと75リットルの清水、汚水タンクを備えた自走式自動床洗浄機です。 機体の高さが低く設計されているため、誰でも使いやすく、あらゆる場所で使用できます。 ※本製品の連続使用時間は「最大2.2h」となります。

ケルヒャーのクラッシックラインとして、高いコストパフォーマンスが発揮できる機体です。
大型サイズながらもシンプルなコンセプト、ユーザーフレンドリー、メンテナンスの容易さを実現しています。

・大型サイズの70センチの洗浄幅（14インチ×2）
・30 kg ～50 kgで調整可能なブラシ圧機能
・大容量の75ℓタンク（汚水・清水）で長時間の作業可能
・軽量で耐久性のあるアルミニウム製のスクイージー＆デュアルディスクヘッド
・非常にコンパクトで高い操作性と優れた汎用性

製品特長
ブラシヘッドとスクイージーは軽量・高耐久のアルミニウム製
故障が少なくなるように設計されています 日常清掃から定期的な洗浄まで、過酷な条件で使用できる設計をしています。
非常にシンプルで直感的な操作感
操作はスイッチ、ボタンを使用するのみで、すぐに作業に取り掛かれます。 メンテナンスする箇所を黄色で色分けしてあり、トレーニングの時間を削減できます
コンパクト設計
様々な環境の現場でも、導入できる汎用性の高い設計です。 機体高が低く、視野が広くなる事で施設や設備を破損するリスクを軽減します。
ブラシ圧を調整可能
  • ブラシ圧を 30 kg ～50 kgで調整可能です。
  • 汚れが少ない日常清掃での使用やデリケートな床材の場合は、低いブラシ圧で作業可能です
  • 洗浄間隔があいている定期洗浄などの頑固な汚れはブラシ圧を高める事で洗浄可能です
製品仕様

製品スペック

駆動方式 バッテリー
推進動力 走行モーター
ブラシの清掃幅 (mm) 705
吸引幅 (mm) 1030
清水タンク/汚水タンク容量 (l) 75 / 75
理論上の最大清掃能力 (m²/h) max. 3525
実用上の清掃能力 (m²/h) 2115
バッテリー (V) 24
走行速度 (km/h) max. 5
ブラシ回転数 (rpm) 180 - 180
ブラシ面圧 (g/cm²/kg) 20.4 - 34 / 30 - 50
使用水量 (l/min) max. 2.75
騒音値 (dB(A)) 63 - 65
定格入力電力 (W) max. 1850
総許容荷重 (kg) 325
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 100
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 1445 x 750 x 1065

付属品・同梱品

  • ディスクブラシ: 2 個
  • スクイジーゴム，アングル

製品機能

  • 自走式
  • 2タンク方式
床洗浄機 BD 70/75 W Classic Bp
用途・清掃場所
  • 小売店、ショッピングセンター、ホームセンターの床面洗浄清掃に最適
  • 空港、工場、輸送業界の床面洗浄清掃に最適
  • 大きな建物を管理するビルメンテナンス業界に最適
アクセサリー
洗浄剤

