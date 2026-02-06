ケルヒャーのクラッシックラインとして、高いコストパフォーマンスが発揮できる機体です。

大型サイズながらもシンプルなコンセプト、ユーザーフレンドリー、メンテナンスの容易さを実現しています。



・大型サイズの70センチの洗浄幅（14インチ×2）

・30 kg ～50 kgで調整可能なブラシ圧機能

・大容量の75ℓタンク（汚水・清水）で長時間の作業可能

・軽量で耐久性のあるアルミニウム製のスクイージー＆デュアルディスクヘッド

・非常にコンパクトで高い操作性と優れた汎用性