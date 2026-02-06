床洗浄機 BD 38/12 C Bp
とてもコンパクトなバッテリー式床洗浄機です。狭い場所や、電源の確保が難しい現場での使用や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、電源コードに足を引っ掛けるなど心配もなく、必要な時に手軽に床洗浄を行えます。
扱いやすいコンパクト設計で高い洗浄力
清掃コストの削減はケルヒャー 床洗浄機から
5つの特長
-
1
市場トップクラスの軽量ボディ
コンパクトで扱いやすい
小型のボディは、狭い場所や入り組んだ箇所でも清掃が行えます。市場トップクラスの軽量ボディは扱いやすく、移動や収納にも便利です。
-
2
作業効率アップ
長時間稼働、短時間充電
100V 充電器を本体に内蔵しています。エコモードで使用すれば、フル充電で約1時間30分の使用が可能です。
-
3
簡単操作
シンプルな操作パネル
シンプルで使いやすい操作パネルは誤操作を防ぎ、初めての方でも安心してお使いいただけます。
-
4
時間短縮・高効率
高いメンテナンス性
可動式スクイジーは、本体の動きに合わせて動作し、汚水の吸い残しを防ぎます。また、ポリッシャーのように振られることがないので安全に作業できます。
作業後の汚水処理やブラシ・スクイジーの洗浄がしやすい設計で、清掃から後片付けまで全体の作業時間を短縮し、作業者の負担を減らします。
-
5
安全性
視界がよくて安全
パレット脇など見通しが悪く死角の多い倉庫内でも安全に作業ができます。