この床洗浄機は、動かしやすさ、シンプルな操作性が特長です。 狭い場所や、電源の確保が難しい現場での使用や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、電源コードに足を引っ掛けるなど心配もなく、必要な時に手軽に床洗浄を行えます。また段差を乗り越えられる大型タイヤと、折りたためば車の荷台に入るサイズ設計で、移動にも便利です。充電器は本体搭載なので、移動しながらの作業でも充電器を別に持ち運ぶ必要がなく、100Vコンセントに直接充電が可能です。 ディスクブラシでありながら操作時にポリッシャーの様に振られる事もなく、誰でも簡単・安全に作業することが可能です。バッテリー、ブラシやスクイジーの交換、排水ホースで使用後の排水などもスムーズなシンプル設計でメンテナンス性に優れています。ブラシやパッドは工具なしで交換できます。



＜コンパクト＞

コンパクトで電源コードがないため、狭い場所や電源の少ない所でも手軽に使用が可能です。折りたためば車の荷台にも入る大きさなので、持ち運びにも便利です。



＜充電器内蔵＞

充電器が本体に搭載されているため、移動しながらの作業でも充電器を持ち運ぶ必要がなく、100Vコンセントに直接充電ができます。



＜可動式スクイジー＞

新開発の可動式スクイジーは、本体の動きに併せて動作し、汚水の吸い残しを防ぎます。また、ブラシタイプでもポリッシャーのように振られることがないので安全に作業できます。



＜シンプル操作＞

集中パネルのボタンによる操作はわかりやすく、誤操作を防ぎ、初めての方でもお使いいただけます。



＜高いメンテナンス性＞

メンテナンスフリーで簡単に給水が行えます。作業後も排水ホースで排水を行うことができるので作業時間を短縮できます。