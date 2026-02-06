大容量ながら小型のボディサイズ ハンドルスイッチを離してが解除された後、自動的に給水を遮断する電磁弁を搭載しています。 50Lの容量を備えながらも、一般的な30Lクラスとほぼ同等のサイズです。 小型ボディで作業者は安全に作業できます。 ハンドルスイッチを離してが解除された後、自動的に給水を遮断する電磁弁を搭載しています。 50Lの容量を備えながらも、一般的な30Lクラスとほぼ同等のサイズです。 小型ボディで作業者は安全に作業できます。

イージーオペレーションパネルによるシンプルな操作性を実現しています 分かりやすいシンボルマークと明確なコントロールパネルは、操作性を向上させ、作業効率を高めるのに役立ちます。 メンテナンスで使用する部分はグレーで配色。 黄色で色分けされたシンプルな操作部により、マシンの使い方が容易です。