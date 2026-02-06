床洗浄機 BD 50/50 C Classic Bp
BD 50/50 C Classic Bp は、清掃幅20インチの手押し式自動床洗浄機です。手頃な価格でコンパクト、シンプルな操作性のエントリーモデルです。最大 2000 m²/h のエリアを清掃する事が可能です。
※標準仕様の稼働時間は約2.5時間です。
シンプルな操作性の20インチエントリーモデル
新開発のスクイジーでクラス最高の汚水回収力を実現
51センチの洗浄幅と50リットルの清水＆汚水タンクを備えた手押し式床洗浄機
優れたメンテナンス性と扱いやすい操作性で、どなたでも直感的に操作可能
4つの特長
-
1
高い安全性
大容量ながら小型のボディサイズ
50Lの容量を備えながらも、一般的な30Lクラスとほぼ同等のサイズです。小型ボディで作業者は安全に作業できます。
-
2
取り回しの軽さ
前進アシストするディスクブラシヘッド
手押し式の洗浄機ですが、ディスクブラシが傾斜設計しているので、洗浄時に前進する方向にアシストをしてくれます。軽い機体操作により作業者の負担を軽減します。
-
3
シンプルな操作性
直感で操作できる20インチモデル
操作ダイヤルは、作業のイラストに合わせるだけで簡単に操作できます。操作するパーツを黄色にしているため、操作に迷うことがありません。
-
4
油汚れ用が標準仕様
標準の耐油性スクイジー
汚水回収力に定評があり、かつ耐油性のスクイジーを標準装備しています。油脂環境でも追加オプション無しでご使用できます。
51 センチ（ 20 インチ）の洗浄幅と 50 リットルの清水＆汚水タンクを備えた手押し式床洗浄機です。
手押し式の洗浄機ですが、ディスクブラシが傾斜設計しているため、洗浄時に前進する方向にアシストをしてくれます。
軽い機体操作により作業者の負担を軽減します。
製品特長
大容量ながら小型のボディサイズハンドルスイッチを離してが解除された後、自動的に給水を遮断する電磁弁を搭載しています。 50Lの容量を備えながらも、一般的な30Lクラスとほぼ同等のサイズです。 小型ボディで作業者は安全に作業できます。
イージーオペレーションパネルによるシンプルな操作性を実現しています分かりやすいシンボルマークと明確なコントロールパネルは、操作性を向上させ、作業効率を高めるのに役立ちます。 メンテナンスで使用する部分はグレーで配色。 黄色で色分けされたシンプルな操作部により、マシンの使い方が容易です。
お手頃価格の20インチエントリーモデルコストパフォーマンスに優れています。 自動床洗浄機として最も重要な機能に絞りました。
コンパクトながら大容量のタンクを搭載
- コンパクトサイズで軽快な動きができます。
- 運転時の前方視界が確保し、安全に清掃できます。
あらゆる標準的なバッテリータイプに対応する大型バッテリー収納部です
- 長寿命メンテナンスフリーバッテリー搭載しています。
- 複数のシフトでの運用にも適しています。
ホームベースシステム
- アクセサリーパーツや清掃道具を取り付けるためのオプション。
- 清掃用具（洗剤やブラシなどのマニュアル清掃用具）を 追加でマシンの上に積載できます。必要な洗剤やブラシなどをすぐに取り出せる場所に置いておくことで、作業効率の向上に役立ちます。
EASYオペレーションパネル
- スイッチ1つで操作可能です。
- 清掃作業で使用する部分は黄色で直感的に操作・作業することができます。
イエローパーツ：清掃作業パーツ
- イエローパーツは清掃作業の際に操作する部分を示しているので、操作方法を覚える時間を短縮します。
高いメンテナンス性
- 毎日、清掃する施設に適しています。
- ブラシやスクイジーの脱着は工具を使用せずに行えます。
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|バッテリー
|推進動力
|ブラシの回転による前進アシスト
|ブラシの清掃幅 (mm)
|510
|吸引幅 (mm)
|900
|清水タンク/汚水タンク容量 (l)
|50 / 50
|理論上の最大清掃能力 (m²/h)
|2040
|実用上の清掃能力 (m²/h)
|1070
|バッテリー (V)
|24
|ブラシ回転数 (rpm)
|180
|ブラシ面圧 (g/cm²/kg)
|27.3 - 28.5 / 20 - 23
|通路旋回幅 (mm)
|1240
|使用水量 (l/min)
|max. 2.3
|騒音値 (dB(A))
|66 - 66
|定格入力電力 (W)
|max. 1100
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|52
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1170 x 570 x 1025
付属品・同梱品
- ディスクブラシ: 1 個
- Vスクイジー
製品機能
- 2タンク方式