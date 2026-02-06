床洗浄機 BR 55/40 RS Bp
立ち乗り式のローラーブラシタイプの床洗浄機です。立ったまま搭乗して操作するので、視界が広く安全性が高まります。また、次の動作に移りやすいので作業効率がよく、清掃時間を短縮できます。操作は簡単で作業者を選びません。メンテナンスも簡単です。
小回りが利き、高い視点で見通しが良い「立ち乗り式モデル」
作業コストの削減はケルヒャー 床洗浄機から
4つの特長
-
1
高い視認性と機動力
広い視界と小回りの良さ
立ち乗り式は高い視点で広い視野を確保でき、接触のアクシデントを防止します。また、小回りが利くため、狭い場所の清掃も容易に行えます。
-
2
作業効率アップ
外部吸水口で簡単に給水
給水口は左右の外部に2ヶ所あり、前面のパネルを持ち上げることなく簡単に給水できます。バッテリーを濡らさず安全に作業が行えます。
-
3
コスト削減
「エコモード」運転機能
日常洗浄の軽い汚れの場合には、洗浄スピードを上げて洗浄剤の使用量を抑える「エコモード」が便利です。時間と洗浄剤を同時に節約します。
-
4
ローラーブラシタイプ
前処理不要で効率アップ
粗ゴミを回収しながら床洗浄を行う粗ゴミ回収機能により、掃き掃除などの前処理が不要です。
・ご注文時は記載されております「注文番号 1.533-172.0」ではなく、バッテリーや充電器とのセット番号「 9.548-526.0」をお伝えください。立ち乗り式ローラブラシタイプの床洗浄機です。
＜スムーズな動作＆安全作業の立ち乗り式＞
立って操作することで、次のアクションにスムーズに移行できるので、作業時間が短縮できます。また、高い視点と広い視野を取れるので、接触等のアクシデントを防止できます。
＜ローラーブラシ＞
高い面圧で凹凸のある床面の汚れもかき出ししっかり洗浄できます。
＜プレスイープ機能＞
粗ゴミを回収しながら床洗浄を行うので掃き掃除などの前処理が不要になり、清掃作業時間を短縮することでコスト削減に繋がります。
＜エコ洗浄モード＞
日常的な軽度の汚れには、エコ洗浄モードにすることで、洗浄スピードを上げ、洗浄剤使用量を抑えるので、時間短縮と経費節約が可能です。
＜親切設計で簡単メンテナンス＞
工具なしでブラシやスクイジーの交換が簡単に行えます。タンク部分は開口部が大きく開くので洗浄が楽に行えます。
※製品スペックの本体質量はバッテリーを含みません。【バッテリー込み本体質量】192kg
製品特長
コンパクトサイズ床洗浄機のすぐ手前を視認できるので、より正確で安全な清掃作業が可能です。 コンパクトサイズなので、狭い場所の通り抜けだけでなく、保管や輸送時も有利です。
スイープ機能付き粗ゴミを回収しながら床洗浄を行うプレスイープ機能により、掃き掃除などの前処理が不要です。 2つのローラーブラシが粗ゴミを取り除き、吸水力を保ちます。
シンプルで、わかりやすい操作感操作は簡単です。 エコ洗浄モードは時間と洗剤を同時に節約します。
満タン時、自動給水停止機能
- 給水が簡単です。満水になると給水を自動停止します。
- 時間の節約ができるので、人件費やコストの削減につながります。
DS 3 dosing システム
- 過剰な供給を防ぎます。オプション。
エコ洗浄モード
- 時間、労力、水、洗剤を節約します。
簡単操作
- ボタン１つで操作できます。操作が簡単なので、最小限のトレーニングで作業ができます。
切り替え簡単
- スクイジーとブラシの交換は工具不要です。
- スクイジーは簡単に交換できます。
操作はとても簡単
- 優れた操作性で、広い範囲を効率の良く清掃できます。
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|バッテリー
|推進動力
|走行モーター
|ブラシの清掃幅 (mm)
|550
|吸引幅 (mm)
|716
|清水タンク/汚水タンク容量 (l)
|40 / 40
|理論上の最大清掃能力 (m²/h)
|2350
|実用上の清掃能力 (m²/h)
|1765
|バッテリー (V)
|36
|バッテリー駆動時間 (h)
|max. 2.5
|ブラシ回転数 (rpm)
|1200
|ブラシ面圧 (kg/g/cm²)
|24 / 315
|使用水量 (l/min)
|1.5
|定格入力電力 (W)
|max. 1480
|総許容荷重 (kg)
|330
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1118 x 691 x 1316
付属品・同梱品
- ローラーブラシ: 2 個
- カーブスクイジー
製品機能
- 自走式
- 自動給水停止機能
- スイープ機能
- 2タンク方式
アクセサリー
洗浄剤
ダウンロード
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。