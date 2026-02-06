・ご注文時は記載されております「注文番号 1.533-172.0」ではなく、バッテリーや充電器とのセット番号「 9.548-526.0」をお伝えください。立ち乗り式ローラブラシタイプの床洗浄機です。

＜スムーズな動作＆安全作業の立ち乗り式＞

立って操作することで、次のアクションにスムーズに移行できるので、作業時間が短縮できます。また、高い視点と広い視野を取れるので、接触等のアクシデントを防止できます。

＜ローラーブラシ＞

高い面圧で凹凸のある床面の汚れもかき出ししっかり洗浄できます。

＜プレスイープ機能＞

粗ゴミを回収しながら床洗浄を行うので掃き掃除などの前処理が不要になり、清掃作業時間を短縮することでコスト削減に繋がります。

＜エコ洗浄モード＞

日常的な軽度の汚れには、エコ洗浄モードにすることで、洗浄スピードを上げ、洗浄剤使用量を抑えるので、時間短縮と経費節約が可能です。

＜親切設計で簡単メンテナンス＞

工具なしでブラシやスクイジーの交換が簡単に行えます。タンク部分は開口部が大きく開くので洗浄が楽に行えます。



※製品スペックの本体質量はバッテリーを含みません。【バッテリー込み本体質量】192kg