コードレス背負式クリーナー BVL 3/1 Bp
超軽量、耐衝撃性、静音性に優れたEPPを本体に採用。通常床もキャニスター式では掃除しづらい所も簡単作業頂けます。カーペットでも軽やかな軽フロアノズルを同梱、角度可変式で常に床面にフィットししっかり吸引します。
別売りアクセサリーとしてHEPAフィルター、合成繊維フィルターバスケット、アルミ製伸縮パイプ（ワンタッチで簡単伸縮）、表面ノズル（関節可動式）などがあります。
業界最高水準の吸引性能と高い機動力が狭い場所での威力を発揮
人間工学に基づいた設計で作業者の身体的負担も軽減
4つの特長
-
1
高い生産性
清掃だけに集中できるから清掃時間を半減
机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスの清掃時間をコードレスの背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で比較。清掃 中のコンセント差し替えや掃除機本体・電源コードの誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。
-
2
高い吸引力
他社を圧倒する吸引力
擬似ゴミ（ 砂、クリップ、紙ゴミの混合物）280gを使用した吸引実験を実施。当社製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。
-
3
超軽量で堅牢
EPPを背負式掃除機に世界初採用
発泡ポリプロピレン（EPP）は96％が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。
-
4
疲労軽減設計
重心設計を見直して負担軽減
登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。