コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp
超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材（発泡ポリプロピレン）を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。
世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー
コンテナ容量比で業界最軽量級※
驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現
4つの特長
1
高い生産性
清掃だけに集中できるから清掃時間が半分
机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒 的に早く清掃を終えることができました。
2
高い吸引力
他社を圧倒する吸引力
擬似ゴミ（砂、クリップ、紙ゴミの混合物）280gを使用した吸引実験を実施。当社製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。
3
超軽量で堅牢
EPPを背負式掃除機に世界初採用
発泡ポリプロピレン（EPP）は96％が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。
4
疲労軽減設計
重心設計を見直して負担軽減
登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。
2021年度グッドデザイン賞受賞
BVL 5/1 Bp は超軽量素材EPP（発泡ポリプロピレン）を採用した革新的背負式掃除機です。EPPは軽さに加え耐衝撃性にも優れ対象物を傷つけません。吸音性にも優れた素材ですので運転時のモーター音を抑えます。背負部はドイツ有名リュックブランドDEUTER（ドイター社）と共同開発し、快適な背負い心地を実現しました。人間工学に基づく設計により背負い時の肩への負荷を減らし作業者の身体的負担を軽減します。リモコンは腰元で操作し易く、サクションホース接続は右利き、左利き両方に対応します。業界最高水準の吸引性能はコード式キャスター型掃除機と遜色ない清掃作業を実現します。長時間バッテリー、5Lのタンク容量で余裕をもって作業頂けます。キャニスター式では作業困難な段差のあるところ、狭い場所、例えば駅舎、劇場、飛行機、電車、バス、事務所等で威力を発揮します。ブラシレスモーターは耐久性に優れトータルコスト削減に貢献します。※本製品は、バッテリー、チャージャー別売りです。 HEPAフィルター（別売）もございます。
製品特長
超軽量コードレス背負式掃除機超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。
革新的なEPP素材耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です（廃棄については自治体の指示に従ってください）。
人間工学に基づいた設計長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。
ブラシレスモーター
- 高い耐久性
- 長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。
エコモード
- エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。
ケルヒャーバッテリーユニバース（36V）対応品
- バッテリーを他の清掃機器に素早く交換することができます。
- 生産性向上と作業の安全性に寄与します。
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|36 V バッテリープラットフォーム
|コンテナ容量 (l)
|5
|騒音値 (dB(A))
|65
|吸引風量 (l/s)
|40
|定格性能 (W)
|500
|真空度 (mbar/kPa)
|223 / 22.3
|パイプ径 ( )
|ID 35
|必要なバッテリーの数 (個)
|1
|1回の充電あたりの清掃能力 (m²)
|approx. 150 (6.0 Ah) / approx. 200 (7.5 Ah)
|使用時間（一回の充電） (/min)
|eco!efficiency モード: / max. 50 (6.0 Ah) パワーモード: / max. 22 (6.0 Ah) eco!efficiency モード: / max. 64 (7.5 Ah) パワーモード: / max. 30 (7.5 Ah)
|急速充電アダプターによる充電時間（80% / 100%） (min)
|44 / 68
|充電時電流 (A)
|6
|充電器用電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|色
|黒
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|2.8
|梱包重量 (kg)
|5.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|220 x 320 x 510
付属品・同梱品
- バリアント: バッテリーと充電器は含まれていません
- サクションホースの長さ: 1 m
- サクションホースの種類: ベンディングパイプ含む
- サクションパイプの数: 2 個
- サクションパイプの長さ: 430 mm
- サクションパイプの材質: 樹脂製
- ベンディングパイプ: 帯電防止、風量調整弁付き
- フロアノズル（切り替えスイッチ付）
- ハンドノズル
- スモールノズル
- フィルターバッグの数: 1 個
- フィルターバッグの材質: 合成繊維
- モーター保護フィルター
製品機能
- エコモード
- キャリーフレーム
動画
用途・清掃場所
- 飛行機、バス、電車内の清掃に最適
- ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適
- オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利
アクセサリー
BVL 5/1 Bp スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
ダウンロード
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。
ケルヒャーバッテリーユニバース
ケルヒャーバッテリーユニバース（互換性のあるプラットフォーム）用のリチウムイオンバッテリー『バッテリーパワープラス』は、ラインナップとして18Vと36Vの容量違い合計3種類があります。対応するマシンも高圧洗浄機、ハンディバキュームクリーナー、乾湿両用クリーナーがあり、使い方の自由度を最大化、そして投資コストは最小限にできます。詳しくはこちら
ケルヒャーの業務用掃除機（バキュームクリーナー）について
ケルヒャーの業務用掃除機にはドライクリーナー、乾湿両用クリーナー、縦型のアップライト式クリーナーなど豊富なラインナップがあります。また、高性能のフィルターが細かな埃やゴミもキャッチして逃がしません。本体には強化プラスチックが使われているため軽量で丈夫、ご家庭ではなく業務のご使用に最適な掃除機です。
＜ 業務用掃除機（バキュームクリーナー）の種類＞
・ドライクリーナー：一般的な掃除機と同じように乾いたゴミの回収を行います。タンク容量が7Lから12Lまでの複数の製品があります。また、コードレスタイプのクリーナーもあり、コードの取り回しの煩さしさを感じることなく、快適に清掃が行えます。
・アップライト式クリーナー：作業しやすい縦型のカーペット用掃除機です。家具を傷つけにくい素材のバンパーやモーターの故障を防ぐ安全設計など、ホテルといった高級家具が置かれている場所の清掃に適しています。
・乾湿両用クリーナー：強力な吸引力で乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引が可能であり、その際フィルターの交換が不要です。タンク容量が27Lから65Lまで様々な製品があります。チリ落とし機能が付いているモデルもあり、沢山のゴミを吸引してもフィルターの目詰まりを防げるため高い吸引力を維持したまま清掃ができます。
＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）の特長＞
乾湿両用クリーナーの特長の一つがチリ落とし機能です。フィルター掃除の手間を省くことができるため、短時間で広い面積を掃除する必要があるビジネスユースに適しています。
・手動チリ落とし機能（NT Apモデル）：チリ落としボタンを数回押せばフィルターの目詰まりが解消されます。
・自動チリ落とし機能（NT Tactモデル）：清掃中に一定間隔でフィルター目詰まりを自動的に解消してくれるので、清掃の手を止めずに効率よく連続作業が行えます。
一部の製品には帯電防止仕様となっており、微細な粉塵による静電気の発生を抑制できるので、ストレスなく清掃できます。容量がコンパクトなモデルは店舗やオフィスなど、物が多い場所でも軽快に清掃が可能です。大型タイヤ付きなので本体が振られて物にぶつかるリスクを軽減します。かがむことなく足でオン／オフできるフットスイッチは、スムーズな作業を実現します。日本人の手にもフィットする握りやすい形状なので、長時間作業する際の疲れを軽減します。片手で本体ハンドルとパイプを一緒に持てるので移動が楽です。階段の移動時も両手がふさがらず安全です。
＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）のアクセサリー＞
洗って繰り返し使える合成繊維フィルターバスケットや通常のペーパーフィルターバッグに比べ、集塵量が約2倍（当社比）の合成繊維フィルターバッグなど、コストが削減できる消耗品を用意しています。さらに各種ホースやノズルも豊富にそろえており、オフィス・社内・食品加工工場・建築現場など様々な場所の清掃を快適に行うことができます。