バッテリーパワー専用急速充電器 BC 18V
急速充電器は、標準充電アダプターよりも速く充電できるため、充電時間を大幅に短縮できます。ケルヒャーのバッテリーパワー18Vプラットフォーム対応です。
急速充電器はバッテリーパワー18V2.5Ahを83分で100％、バッテリーパワー18V5.0 Ahを143分で100％充電します。
ケルヒャーのバッテリーパワー18Vプラットフォーム対応です。
製品特長
急速充電器ケルヒャーバッテリーパワー18V2.5Ahを44分で80%まで充電します。 ケルヒャーバッテリーパワー18V5.0Ahを94分で80%まで充電します。
広いアプリケーション
壁掛けフック*壁掛けフック
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|18 Vバッテリープラットフォーム
|充電時間
|
18 V / 5.0Ahバッテリーパワーバッテリー:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
44:
83 min (80 %)
|充電時電流 (A)
|2.5
|電圧（バッテリー充電器用電源） (V)
|100 - 240
|周波数（バッテリー充電器用電源） (Hz)
|50 - 60
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.6
|梱包重量 (kg)
|0.8
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|184 x 133 x 88